Renault'dan "Black Friday" indirimi

Ülkemizde ve dünyada pek çok mağaza ve internet sitesinde önemli indirimlere sebep olan "Black Friday" satışları görülen o ki Renault Türkiye'yi de etkilemiş. Renault, Black Friday kapsamında 19 adetle sınırlı Renault Kadjar Black Edition aracı 16.000 TL indirimle satışa sunduğunu duyurdu.

Black Friday kampanyası ile 24-27 Kasım 2017 tarihleri arasında, 19 adet 1.2 TCe 130 bg EDC otomatik şanzımanlı Kadjar Black Edition'a, 16,000 TL’lik indirimle, yani 119.000 TL’ye sahip olabilmek mümkün. Marka, bu araçlara sahip olabilmek için bazı şartlar sunmuş durumda.

Bu şartları aşağıdan okuyabilirsiniz:

Özel fiyatlı araç satışından, 24-27 Kasım 2017 tarihleri arasında renault.com.tr üzerinden satın alma formunu dolduran ve araç satışı fatura işlemlerini 30 Kasım 2017 tarihine (dahil) kadar tamamlayan ilk 19 kişi yararlanacaktır.

Satın alma formu doldurmadan yetkili satıcılara gelen ve/veya araç satışı için gerekli fatura işlemleri 30 Kasım 2017 tarihine kadar tamamlanmayan ve/veya ilk 19 kişi arasına giremeyen talep sahipleri, yukarıda belirtilen fırsatlardan yararlanamazlar.

Belirtilen fiyat ile Renault tarafından sunulan finansman kampanyaları birlikte kullanılamaz. İndirimli fiyat, Renault MAİS A.Ş. tarafından belirlenen donanım ve renk seçeneğine sahip, 19 adet şasi için geçerlidir.

Kampanya fırsatlarının farklı bir donanım ve renk seçeneği ve farklı bir şasi için uygulanması mümkün değildir. Seçili araçların donanım özellikleri ve renkleri farklılık gösterebilir. Belirtilen fiyat, Kadjar Black Edition 1.2 TCe EDC 130 bg aracın kampanyalı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. İlgili fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

https://www.renault.com.tr/kadjar-black-edition-yeni-arac.html