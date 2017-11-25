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Renault'dan "Black Friday" indirimi

Pek çok markanın Black Friday indirimlerini gördüğümüz şu günlerde bir indirim de Renault Türkiye'den geldi. 19 adetle sınırlı Kadjar Black Edition'a 16.000 TL indirimle sahip olabilirsiniz.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ülkemizde ve dünyada pek çok mağaza ve internet sitesinde önemli indirimlere sebep olan "Black Friday" satışları görülen o ki Renault Türkiye'yi de etkilemiş. Renault, Black Friday kapsamında 19 adetle sınırlı Renault Kadjar Black Edition aracı 16.000 TL indirimle satışa sunduğunu duyurdu.
Black Friday kampanyası ile 24-27 Kasım 2017 tarihleri arasında, 19 adet 1.2 TCe 130 bg EDC otomatik şanzımanlı Kadjar Black Edition'a, 16,000 TL’lik indirimle, yani 119.000 TL’ye sahip olabilmek mümkün. Marka, bu araçlara sahip olabilmek için bazı şartlar sunmuş durumda.
Bu şartları aşağıdan okuyabilirsiniz:
  • Özel fiyatlı araç satışından, 24-27 Kasım 2017 tarihleri arasında renault.com.tr üzerinden satın alma formunu dolduran ve araç satışı fatura işlemlerini 30 Kasım 2017 tarihine (dahil) kadar tamamlayan ilk 19 kişi yararlanacaktır.
  • Satın alma formu doldurmadan yetkili satıcılara gelen ve/veya araç satışı için gerekli fatura işlemleri 30 Kasım 2017 tarihine kadar tamamlanmayan ve/veya ilk 19 kişi arasına giremeyen talep sahipleri, yukarıda belirtilen fırsatlardan yararlanamazlar.
  • Belirtilen fiyat ile Renault tarafından sunulan finansman kampanyaları birlikte kullanılamaz. İndirimli fiyat, Renault MAİS A.Ş. tarafından belirlenen donanım ve renk seçeneğine sahip, 19 adet şasi için geçerlidir.
  • Kampanya fırsatlarının farklı bir donanım ve renk seçeneği ve farklı bir şasi için uygulanması mümkün değildir. Seçili araçların donanım özellikleri ve renkleri farklılık gösterebilir. Belirtilen fiyat, Kadjar Black Edition 1.2 TCe EDC 130 bg aracın kampanyalı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. İlgili fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

https://www.renault.com.tr/kadjar-black-edition-yeni-arac.html Yorum Yaz
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yamtar36 1 yıl en beğenilen
Bu otomotiv sektöründe fiyatlar psikolojik sınırın çok üstüne çıktı. İndirimli hali bile çok pahalı geliyor bana.

1 Yanıt Yanıtla +27
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Zerathull 1 yıl
Firmalar %50-60 otv farkini cok guzel kullaniyorlar. -136.000 ile 124.000 tl arasindaki fark zaten vergi.

2. Bir dogus vakasi.
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elcas 1 yıl
ucuz mu yani?
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Senkei 1 yıl
Cuma Süresi 9.Ayet; Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).
Manası; Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
Adamlar ne ile ne vuruyor, sizce de çok mu masum bu kampanya ?
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gs09gs09 1 yıl
Otv bizden kampanyasi bekliyoz :) o zaman aliriz 1 tane
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Stand Alone 1 yıl
Şu arabaya bu parayı veren adamda akıl aramam.
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kesbi 1 yıl
1,2 motor arabaya bu para iyiymiş. Gerçekti hayal oldu.
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alito 1 yıl
119 bin lirayı bu arabaya gömen, 135 bin lirayı da gömer zaten. Şu Türkiye'deki Kara Cuma sahtekarlığını bari bize yutturmaya çalışmayın.
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skuti61 1 yıl
Renaultun hangi arabası olursa olsun para verip alanın aklına şaşayım.Değil 119 59 verse yine alınmaz.Bu millet bir akıllanmadı yıllardır.Herkez tofaşa laf eder renaultun yaptıkları görünmez.
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V4LKyR 1 yıl
Güzel ülkemde şu boş beleş arabaya 140 bin TL veriliyor :)
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uzakdağ 1 yıl
sizin yapacağınız kampanyaya... 80 milyonluk ülkeye 19 araba nedir ya, taşşak geçer gibi. muhtemelen o dedikleri araçların sahipleri hazırdır, reklamdan başka birşey değil.
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kar98-k 1 yıl
Renault
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N KUL 1 yıl
Avrupa şeyini yüzüne sürse hemen bizimkiler de sürer:) Amerikaya sövenlerin hepsinin kafası amerikanın kıçına girmiş🤡
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