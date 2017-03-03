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Skoda Fabia 1.0 TSI motor seçeneğine kavuştu

Rapid sonrası Skoda, yeni 3 silindirli 1.0 TSI motoru hatchback modeli Fabia'ya da kazandırdı. Yeni motor modelin eskiyen 1.2 litrelik 4 silindirli motorunun yerini alacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,6b
1
38
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen Grubunun 3 silindirli düşük hacimli motoru Skoda modellerine gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda makyajla birlikte markanın Rapid modelinde sunulmaya başlayan 1.0 TSI motor seçeneği şimdi de Fabia modeline getirildi.
Aracın hem 5 kapılı hatchback hem de stationwagon versiyonlarında sunulacak olan yeni motor eski 1.2 litrelik 4 silindirli ünitenin yerini alacak. Yerini alacağı üniteye göre daha ufak olsa da güç olarak aynı değerde (110 bg) olan ve eskiyi aratmayacak olan yeni motor sahip olduğu 200 Nm tork değeri ile 25 Nm daha fazla torka sahip. Skoda'nın açıklamasına göre %6'ya varan oranda daha ekonomik olan motor müşterileri mutlu edeceği düşünülüyor.
Alüminyumdan imal edilen kartere sahip olan yeni motor, 1.2 litrelik üniteye oranla 10 kilogram daha hafif durumda. Müşterilerin 3 silindirin titreşimli çalışabileceği ile ilgili kafasındaki sorulara da yanıt veren Skoda, alüminyum pistonlar ve bağlantı kollarının çok iyi dengelenmiş olduğunu ve motorun çok az sürtünme ile pürüzsüz ve rafine bir şekilde çalıştığını belirtiyor.
Yeni nesil Fabia RS ile ilgili de açıklama yapan Skoda, aracın yeni neslinin geliştirme masraflarını karşılayabilmek için yeterli pazar büyüklüğünün olmadığını ve bu nedenle yeni bir Fabia RS'in üretilmeyeceğini belirtiyor.

http://www.autoexpress.co.uk/skoda/fabia/98749/skoda-fabia-range-gains-new-10-tsi-petrol-engine Yorum Yaz
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TheLastNinja 2 yıl en beğenilen
Bu küçük hacimli motorların ömrü az olur diye düşünüyorum, bunun hakkında araştırmalar var mı acaba? Makale vb.
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redbul_540 2 yıl
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TheLastNinja 2 yıl yenerbalcı
yenerbalcı


TheLastNinja

Bu küçük hacimli motorların ömrü az olur diye düşünüyorum, bunun hakkında araştırmalar var mı acaba? Makale vb.

sanki aracı 500000 km kullanıyorsun

Benzinli aracı 50.000 km kullanan görmedim (%95)

56000 km civarı benim araba
neden uzun kullanılmasın anlamadım
iki senede bir değiştirmek mi gerekiyor
ya da daha kısa sürede
yenerbalcıTheLastNinjaBu küçük hacimli motorların ömrü az olur diye düşünüyorum, bunun hakkında araştı...
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senersongur 2 yıl
39000TL civarı olursa satabilir.
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duggac 2 yıl
bu motora para vereceğine git bisikletle dolaş hem vergi sıfır hem sağlığa yararlı :D
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aycibin 2 yıl
1.2TSI için sallantılı ve gürültülü diye duyuyordum.oysaki kullanınca yağ gibi çalışan ve çok iyi gaz tepkisi olan bir motor olduğunu gördüm.bu motor da en az onun kadardır diye düşünüyorum. 1.2 ve 1.4(122 ve 160) versyonlarını kullanmış biri olarak derimki TSI hafife alınacak bir teknoloji değil.fanatik değlim hatta vw sahibi bile değilim.
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Piêr Dé Sans 2 yıl aycibin
hangi arabayı kullandığınıza da bağlı biraz.
1.2 polo lardan çok fazla şikayet duydum ben misal. Özellikle yokuşta kalkışları konusunda çok büyük sıkıntı var deniyor.
Devir kesici olduğundan dolayı yokuşta kalkarken çok zorlanan tanıdığım var.
Tabii nasıl kullandığınız ve hangi arabayı kullandığınız da önemli.
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eyupco 2 yıl
otomatik şansumanlısı varmı?
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V4LKyR 2 yıl
Bence muhteşem bir verimlilik makinesi.
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drmelihx 2 yıl
1.2tsi varken gereksiz bir çalisma zaman kaybi..
Gelecek elektrikli motorlarda grup enerjisini buna harcasin..
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E_Aydin35 2 yıl
Böyle düşük motor hacmine düşük silindir sayısına sahip olmasına rağmen yüksek güç üreten araçların yaygınlaşması hoşuma gidiyor. Hem yaygın ve yanlış bir düşünce olan "yüksek hacim yüksek beygir, yüksek silindir yüksek güç" vb. kalıpları yerle bir etmiş oluyor.
Vergiye katkısı oluyor, yakıt ekonomisine katkısı oluyor ve bu şekilde rekabeti kızıştırıp teknolojiye katkısı oluyor.. :)
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Rapid Step 2 yıl
istanbul için ideal nede olsa bisikletle aynı hızda gidiyosun trafik yüzünden
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tosoon 2 yıl
1 silindiri eksik
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serkan7621 2 yıl
1.2den ne farkı var bu motorun
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