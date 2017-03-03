Skoda Fabia 1.0 TSI motor seçeneğine kavuştu

Volkswagen Grubunun 3 silindirli düşük hacimli motoru Skoda modellerine gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda makyajla birlikte markanın Rapid modelinde sunulmaya başlayan 1.0 TSI motor seçeneği şimdi de Fabia modeline getirildi.

Aracın hem 5 kapılı hatchback hem de stationwagon versiyonlarında sunulacak olan yeni motor eski 1.2 litrelik 4 silindirli ünitenin yerini alacak. Yerini alacağı üniteye göre daha ufak olsa da güç olarak aynı değerde (110 bg) olan ve eskiyi aratmayacak olan yeni motor sahip olduğu 200 Nm tork değeri ile 25 Nm daha fazla torka sahip. Skoda'nın açıklamasına göre %6'ya varan oranda daha ekonomik olan motor müşterileri mutlu edeceği düşünülüyor.

Alüminyumdan imal edilen kartere sahip olan yeni motor, 1.2 litrelik üniteye oranla 10 kilogram daha hafif durumda. Müşterilerin 3 silindirin titreşimli çalışabileceği ile ilgili kafasındaki sorulara da yanıt veren Skoda, alüminyum pistonlar ve bağlantı kollarının çok iyi dengelenmiş olduğunu ve motorun çok az sürtünme ile pürüzsüz ve rafine bir şekilde çalıştığını belirtiyor.

Yeni nesil Fabia RS ile ilgili de açıklama yapan Skoda, aracın yeni neslinin geliştirme masraflarını karşılayabilmek için yeterli pazar büyüklüğünün olmadığını ve bu nedenle yeni bir Fabia RS'in üretilmeyeceğini belirtiyor.

http://www.autoexpress.co.uk/skoda/fabia/98749/skoda-fabia-range-gains-new-10-tsi-petrol-engine