Skoda Octavia yenilenen yüzüyle 2017 yılında geliyor

2013 yılından bu yana üretilen güncel nesil Skoda Octavia yaşam döngüsünün ortasında makyajlanmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni piyasaya süreceği Kodiaq SUV modeliyle aynı çizgiye oturtulması beklenen aracın 2017 yılında yollarda olması bekleniyor.

Kodiaq SUV modelinde üstlü altlı iki far grubu yer alırken AutoExpress'in özel görsellerine göre Octavia'da geniş ikili far grubu bulunacak. Bu far grubu tasarımının ilerleyen dönemde Skoda'nın diğer modellerine de aktarılması bekleniyor.

Arka tarafa geldiğimizde C şeklindeki LED aydınlatma devam ederken ufak tefek dokunuşlarla daha taze bir görünüme kavuşması bekleniyor. Bu değişikliklerin tamamının aracın daha uzun Estate versiyonunda da görülmesi bekleniyor.

2020 yılından önce tanıtılması beklenen aracın yeni nesili öncesinde kasa ölçüleriyle ilgili herhangi bir değişim beklenmezken Volkswagen'in Golf GTE ile sunduğu hibrit çözümün de gelecek nesil Octavia'ya ile gelmesi bekleniyor. Bu da demek oluyor ki makyajlı Octavia ile herhangi bir motor seçeneği değişikliği gerçekleşmeyecek.

İç mekanda da dokunuşların olduğu makyajlı Octavia'da 9.5 inç boyutlu Apple CarPlay ve Android Auto destekli bir dokunmatik ekran seçeneği bulunacak. Yeni nesil ekranla birlikte aracın iç mekanında daha fazla yumuşak plastik kullanacağı da belirtilenler arasında.

http://www.autoexpress.co.uk/skoda/octavia/92888/new-fresh-faced-skoda-octavia-coming-in-2017