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Skoda Octavia yenilenen yüzüyle 2017 yılında geliyor

Skoda yeni tasarım anlayışına uygun olarak orta sınıf aile otomobili Octavia'yı makyajlamaya hazırlanıyor. Çift far grubuna geçecek aracın detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14,9b
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34
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Skoda Octavia yenilenen yüzüyle 2017 yılında geliyor
 
2013 yılından bu yana üretilen güncel nesil Skoda Octavia yaşam döngüsünün ortasında makyajlanmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni piyasaya süreceği Kodiaq SUV modeliyle aynı çizgiye oturtulması beklenen aracın 2017 yılında yollarda olması bekleniyor.
Kodiaq SUV modelinde üstlü altlı iki far grubu yer alırken AutoExpress'in özel görsellerine göre Octavia'da geniş ikili far grubu bulunacak. Bu far grubu tasarımının ilerleyen dönemde Skoda'nın diğer modellerine de aktarılması bekleniyor.
Arka tarafa geldiğimizde C şeklindeki LED aydınlatma devam ederken ufak tefek dokunuşlarla daha taze bir görünüme kavuşması bekleniyor. Bu değişikliklerin tamamının aracın daha uzun Estate versiyonunda da görülmesi bekleniyor.
Skoda Octavia yenilenen yüzüyle 2017 yılında geliyor
 
2020 yılından önce tanıtılması beklenen aracın yeni nesili öncesinde kasa ölçüleriyle ilgili herhangi bir değişim beklenmezken Volkswagen'in Golf GTE ile sunduğu hibrit çözümün de gelecek nesil Octavia'ya ile gelmesi bekleniyor. Bu da demek oluyor ki makyajlı Octavia ile herhangi bir motor seçeneği değişikliği gerçekleşmeyecek.
İç mekanda da dokunuşların olduğu makyajlı Octavia'da 9.5 inç boyutlu Apple CarPlay ve Android Auto destekli bir dokunmatik ekran seçeneği bulunacak. Yeni nesil ekranla birlikte aracın iç mekanında daha fazla yumuşak plastik kullanacağı da belirtilenler arasında.

http://www.autoexpress.co.uk/skoda/octavia/92888/new-fresh-faced-skoda-octavia-coming-in-2017 Yorum Yaz
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zaomss 3 yıl en beğenilen
Bu nasıl çirkinlik
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Firaristt 3 yıl
Mercedes E?
Yanıtla +20
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caglet 3 yıl
farları şaşı gibi
Yanıtla +9
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DH Misafiri 2 yıl
2000 yılında ilk çıkan modeli ile tañıstım bu güne kadar da 3 cü modelinede binmekteyim. Bu yorumlarıniz bana ciyere uzanamayan kedi mindar dermiş daha otomobil gelmedi gözle görmeden çamur atmayın.ayıp oluyor.
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tartekin 2 yıl
Evlat olsa sevilmez..buram buram ucuzluk akıyor araçtan
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teneke1236737 2 yıl
Araç gerçekten fotolar kadar yeni.
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darkcald 2 yıl
ne zamn geliyor
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ilhdmr 2 yıl
bu gelmesin söyleyin geri gitsin
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Stand Alone 2 yıl
Gayet güzel olmuş.
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SmuraY 2 yıl
Farklı ve şık bir makyaj olmuş. Teşekkürler Skoda.
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allstar34 2 yıl
Şkoda dan nefret ettikçe daha iğrenç tasarımlar yapıyor
yolda görsem yolumu degiştirim
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DH Misafiri 2 yıl
Herkes dışından bahsediyor. En beğenmediğin arabalarda bile elektronik el freni varken onu bile esirgemişler. biraz zor satar
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Experimentation 3 yıl
stoplar nasıl görünecek gerçekte onu merak ediyorum, şimdikiler gayet güzel görünüyor, umarım batırmamışlardır
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