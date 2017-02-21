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Alpine A120 prototipleri Paris'te gece turu attı

Alpine firmasının geri dönüşünü simgeleyen yeni A120 spor aracında sona yaklaşılıyor. Firmanın yıllar sonra çıkaracağı spor model prototip olarak son kez Paris'te gezintiye çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Alpine yavaş yavaş bizi yeni spor otomobilinin nihai üretim versiyonunun resmi lansmanına hazırlıyor. Renault'nun bir alt markası olan firma bu defa aracın kamuflajlı prototiplerini Paris'te bir gece gezintisine çıkardı. Şirketin belirttiğine göre bu, aracın resmiyete kavuşmadan önceki prototip olarak son turuydu, yani resmi lansmana çok az bir süre kaldı.
Önceki casus çekimler, üretim modelin tasarım açısından önceki Alpine konseptlerine çok yakın olacağını zaten bizlere göstermişti, ve bu son ortaya çıkan aracın teaser niteliğindeki canlı fotoğrafları da bu durumu kanıtlar nitelikte. Aracın tasarımından bahsetmek gerekirse firma, aracı tasarlarken sadece estetik için değil aynı zamanda aerodinami için de üzerinde çalışmalar yapılmış. Altyapı olarak özel alüminyum bir platforma sahip olan A120, düşük sürtünme katsayısı sağlanması için tamamen düz bir zemine sahip olacak.
Bazı raporlara göre 1.8lt turbo bazılarını göre ise 2.0lt turbo benzinli motordan gücünü alacak olan Porsche Cayman rakibi araç 0-100 km/h hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayacak. Fransız üretici tarafından 1995 adet üretileceği belirtilen yeni Alpine spor aracı için rezervasyonlar şimdiden başlamış durumda.

http://www.motor1.com/photo/1788863/alpine-prototypes-paris-night-ride/ Yorum Yaz
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Batistuta 2 yıl en beğenilen
Bu efsane aracın devamı olacak sanırım.
İşte o araç Renault Alpine a110
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forcsf 2 yıl
Alpine A120 nin üretimi 1995 adet ile sınırlı değil. Bu sayı 'Premiere (First) Edition' olarak çıkacak üretim numara plaketli sınırlı versiyona ait. Avrupa'da satışa açık bu versiyondan sonra 2018 de teslimat için başka ülkelere de ön sipariş imkanı açılacak.
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xmen121 2 yıl
Atsınlar
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V4LKyR 2 yıl
1995 tane üretilecek olan bir araba için eğer Fransa'da yaşasaydım, GÖZÜM KAPALI ALIRDIM.
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Stradale 2 yıl
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ben de şunu severdim alpine serisinden. Alpine gta v6
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entigin 2 yıl
Fransa'da araç için 2000 Avro depozito ödeyerek 55-60.000 Avro'ya araca sahip olabilmek mümkün olacak. Türkiye'ye geleceğini sanmıyorum.
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Batistuta 2 yıl en beğenilen
Bu efsane aracın devamı olacak sanırım.
İşte o araç Renault Alpine a110
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Yanıtla +11
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Moueson 2 yıl
Renaultun alpine diye bir alt markasımı varmış çok şaşırdım ilk defa duyuyorum.Tebrikler.
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muratkaya 2 yıl
Aman canıııım, şunun şurasında 2019'a ne kaldı.
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