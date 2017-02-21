Alpine A120 prototipleri Paris'te gece turu attı

Alpine yavaş yavaş bizi yeni spor otomobilinin nihai üretim versiyonunun resmi lansmanına hazırlıyor. Renault'nun bir alt markası olan firma bu defa aracın kamuflajlı prototiplerini Paris'te bir gece gezintisine çıkardı. Şirketin belirttiğine göre bu, aracın resmiyete kavuşmadan önceki prototip olarak son turuydu, yani resmi lansmana çok az bir süre kaldı.

Önceki casus çekimler, üretim modelin tasarım açısından önceki Alpine konseptlerine çok yakın olacağını zaten bizlere göstermişti, ve bu son ortaya çıkan aracın teaser niteliğindeki canlı fotoğrafları da bu durumu kanıtlar nitelikte. Aracın tasarımından bahsetmek gerekirse firma, aracı tasarlarken sadece estetik için değil aynı zamanda aerodinami için de üzerinde çalışmalar yapılmış. Altyapı olarak özel alüminyum bir platforma sahip olan A120, düşük sürtünme katsayısı sağlanması için tamamen düz bir zemine sahip olacak.

Bazı raporlara göre 1.8lt turbo bazılarını göre ise 2.0lt turbo benzinli motordan gücünü alacak olan Porsche Cayman rakibi araç 0-100 km/h hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayacak. Fransız üretici tarafından 1995 adet üretileceği belirtilen yeni Alpine spor aracı için rezervasyonlar şimdiden başlamış durumda.

http://www.motor1.com/photo/1788863/alpine-prototypes-paris-night-ride/