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Skull & Bones oynanış videosu yayınlandı

Ubisoft, ilk olarak E3 2017’de duyurduğu ve çıkışını ertelediği açık dünya korsancılık oyunu Skull & Bones yapımının yeni oynanış videosunu yayınladı. Skull & Bones E3 2018 oynanış videosu:
11 ay
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Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ubisoft, ilk olarak E3 2017’de duyurduğu ve çıkışını ertelediği açık dünya korsancılık oyunu Skull & Bones yapımının yeni oynanış videosunu yayınladı.

Oyuncuları deniz savaşlarına davet eden oyun, Sea of Thieves’e rakip olacak. Skull & Bones’da her oyuncu kendi gemisini geliştirecek ve ister tek başına, ister grup halinde denizlere hakimiyet kurmaya çalışacak.

2018 sonbaharda gelmesi beklenen Skull & Bones, 2019’a ertelendi. PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Bu link üzerinden oyunun beta versiyonuna kaydolabilir ve herkesten önce deneyimleyebilirsiniz.

 

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apodur 11 ay
Oyunun fragmanına bayılmıştım hele müziği süperdi.
umarım oynamak nasip olur
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kraix 11 ay
Korsan oyunu her daim bkelediğim bir oyun türüydü.
Sea of Thieves biraz daha çocuksu geldi bana grafiklerden ötürü filan bu daha cok black flag tarzı olmuş ve cidden hoşuma gitti.
Umarım oynanış ve online modunu başarmışlardır.
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DH Misafiri 11 ay
Black flag in takipçisi bunlar hep.
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