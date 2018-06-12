Skull & Bones oynanış videosu yayınlandı

Ubisoft, ilk olarak E3 2017’de duyurduğu ve çıkışını ertelediği açık dünya korsancılık oyunu Skull & Bones yapımının yeni oynanış videosunu yayınladı.
Oyuncuları deniz savaşlarına davet eden oyun, Sea of Thieves’e rakip olacak. Skull & Bones’da her oyuncu kendi gemisini geliştirecek ve ister tek başına, ister grup halinde denizlere hakimiyet kurmaya çalışacak.
2018 sonbaharda gelmesi beklenen Skull & Bones, 2019’a ertelendi. PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Bu link üzerinden oyunun beta versiyonuna kaydolabilir ve herkesten önce deneyimleyebilirsiniz.
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umarım oynamak nasip olur
Sea of Thieves biraz daha çocuksu geldi bana grafiklerden ötürü filan bu daha cok black flag tarzı olmuş ve cidden hoşuma gitti.
Umarım oynanış ve online modunu başarmışlardır.