Skull & Bones oynanış videosu yayınlandı

Ubisoft, ilk olarak E3 2017’de duyurduğu ve çıkışını ertelediği açık dünya korsancılık oyunu Skull & Bones yapımının yeni oynanış videosunu yayınladı.

Oyuncuları deniz savaşlarına davet eden oyun, Sea of Thieves’e rakip olacak. Skull & Bones’da her oyuncu kendi gemisini geliştirecek ve ister tek başına, ister grup halinde denizlere hakimiyet kurmaya çalışacak.

2018 sonbaharda gelmesi beklenen Skull & Bones, 2019’a ertelendi. PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Bu link üzerinden oyunun beta versiyonuna kaydolabilir ve herkesten önce deneyimleyebilirsiniz.