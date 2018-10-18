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400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil

Tamamı ülkemizde GEN Otomobil adlı bir firma tarafından geliştirilen yerli elektrikli otomobil TM 480, gün yüzüne çıktı. Bir süredir hakkında DH forumlarında da konuşulan otomobilden ilk bilgiler:
7 ay
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil
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Devlet destekli olarak ülkemizde başlayan yerli otomobil geliştirme çalışmalarından bağımsız olarak Gen Otomobil adlı bir firma, elektrikli aracını duyurdu. TM 480 adı verilen araç, dış tasarımından motoruna ve iç aksamına kadar her şeyi ile yerli olarak tasarlanıp geliştirilmiş.

150kw gücünde bir elektrikli motordan beslenen alan araç, 203 beygir güç üretiyor. Menzili 400 kilometre olarak açıklanan TM 480’in Türkiye’deki güncel elektrik fiyatlarına göre 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcadığı ifade edilmiş. 5 yıllık geliştirme süresi içinde 6.5 milyon dolarlık ARGE harcaması yapıldığı belirtilen otomobil için üreticisi 200 bin liralık bir satış fiyatı belirlemiş.

Seri üretime hazır, evden 8 saatte şarj oluyor 

Şirketin başındaki isim olan ve aracın geliştirilme sürecindeki yatırımı tamamen kendi kaynakları ile yapan Dr. Gürsel Güzel, aracın seri üretime hazır olduğunu ve 6 ay sonra bile üretim kararının verilebileceğini belirtiyor ancak sertifikasyon ve diğer yasal prosedürler nedeni ile 2-3 yıllık bir zamana ihtiyaç olabileceğini aktarıyor.

Ayrıca Bkz. "Vertu Aster P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Şirketin resmi sitesinde ARGE ve üretim merkezinin nerede olduğuna dair bir iletişim adresi göremedik ancak tasarım aşamasında olduğu görülen TM 100 adlı bir modelin de varlığını farkettik. Ayrıca TM 265 model numaralı daha az menzilli bir hatchback modelinin de prototip üretimi gerçekleştirilmiş.

D sınıfı sedan olarak ifade edilen TM 480, evlerde de kullandığımız şehir şebekesinden 8 saatte, hızlı şarj olanağı sağlandığında ise 1 saatte tam olarak şarj oluyormuş. Aracın tüm dijital göstergeleri dijital bir ekrana taşınmış. Ayrıca orta konsolda da dijital bir eğlence ve bilgi ekranı yer alıyor, kontroller de buradan sağlanıyor. Şirketin buradaki tüm aksamın yazılım alt yapısını da kendisi geliştirmiş. Aşağıda tüm modellerin görsellerinden oluşan bir galeri yer alıyor.


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strong mind strong body 7 ay en beğenilen
Nerede satılıyor paramla almak istiyorum. Yıllardır yerli araba haberi.
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haberelectro 7 ay
112 sayfalık yerli oto konusu vardı 2015 te açılan. Hala ders almamışsınız adminler
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baycihan 7 ay
Haziranda seçimlerden önce hergün elektrikli araba haberi vardı seçim oldu ortalık sus pus oldu. Şimdi neoldu da bu haberler geri geldi dicektim yine seçimler yaklaşıyor kendi kendime farkettim:D
Haziranda seçimlerden önce hergün elektrikli araba haberi vardı seçim oldu ortalık sus pus oldu. Şimdi neoldu da bu haberler geri geldi dicektim yine seçimler y...
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sniper23 6 ay
Sonu EVT ve ETOX gibi olmazsa güzel olur.
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DH Misafiri 7 ay
katılıyorum menderes keşke görseydi şu yerli!! ama kimin yaptığı belli olmayan(5 babayiğit!!ten biri değil) rezalet tasarıma sahip arabayı..
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kkratoss 7 ay
Paraya bak. Abi gelsin böyle projeler büyük bir mutlulukla karşılarız ama bu para ne lan böyle? Ben 200 bin lira vereceksem bir arabaya hayatta almam bunu. Ne gerek var? Elin Amerikalısı kendi para birimiyle 100 bine en kral Tesla'ya binebiliyorsa ben de en azından Tesla'nın çeyrek kalitesine sahip olan bu yerli arabaya aynı paraya binebilmeliyim en azından. Yani şuna nasıl isyan etmeyeyim ki?
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TeRraN 7 ay
Kimin batarya, batarya kontrolcüsü ve elektirik motorunu kullanacaklar bunlarında bilgisini verselerdi iyi olurdu.
İşin teknoloji kısmında yokuz! Amelelik kısmını gerçekleştiriyoruz. Hayır bunu zaten yapıyoruz tofaş fabrikası ülkemizde bu işi uzun yıllardan beri yapıyor ne farkı var? Boşu boşuna milli kaynaklarımızı çöpe atıyoruz! Şu saatten sonra otomotiv sektöründe bende varım diyerek büyük oyucuların oturduğu masaya oturup kart açmak ancak parası çok aklı az olanların yapacağı bir iştir.
Dünya değişiyor ve bu değişimi 50 yıl öncesinden gelerek takip ediyoruz. Çöpe atacağımız paramız yok paramızı zaten betona gömdük artık sermaye gerektirmeyen alanlara yönelmemiz şart. Söylememe gerek yok herhalde.
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yürüyenmerdiven 7 ay
Hala bu hikayelere inananlar var aramızda bende buna şaşırıyorum.
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x2yk 7 ay yürüyenmerdiven
Kendini imzalarına avatar koyarak şirin gösterenler bir zahmet inanmasınlar, çünkü onlar yapamıyor beceremiyor sadece Atam sen yoksan biz de yokuz diye ağlıyorlar bundan ötesi de gelmediği için inanmamayı seçiyorlar olsun bu ülke Atatürk 'ün bıraktığı yerden devam edip istikbal göklerde diyen Atatürk 'ün sözlerini gerçeğe dönüştürerek sizin gözünüze daha çok o arabaları yol da gördükçe de çıldırtacaklar kafanızı sağa sola çevireceksiniz çaresizlikten daha durun daha bu ülke de çok daha fazlasını göreceksiniz.
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DH Misafiri 7 ay
araba güzele benziyor bana sorarsanız fiyatı güncel piyasaya göre normal tek sıkıntı şu fiyatı denk tutulan araçlar başka ülkelerde üretiliyor ve dolar gibi birimlerle alınıyor aynı zamanda marka isminin kattığı bir değer var bu aracın maliyetini bilmiyorum ama 200 bin tl yi birazcık yüksek buluyorum 150-160 civarı daha makul olabilir özellikle yeni bir marka ve yerli bir ürün olauğu düşünülürse
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k2fg9 7 ay
Teslalara giydirme yapılmış bence. AR-GE yok.
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soru.yorum 7 ay
Umarım seçimle gelip seçimle gitmez de bu millete bir eser kalır. Sabırsızlıkla bekliyoruz.
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mhmt_tkmk 7 ay
Madem yerli peki neden hic yol testi yok gorelim su hizlanmayi . Durduk yere 6.5 milyon dolar harcamislar desteksiz hemde kim yer bunu acaba , insan iki surus videosu koya uoksa kartondan oturtup yerli diye millete kakalamaya mi calisiyorlar
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Zeen 7 ay mhmt_tkmk
aklı olan once bu soruları sorar zaten :)
şuana kadar en cok ılerleıs araba projesı anadolu arabasıdır.
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ddsmurat 7 ay
Bu araba sadece bir proje adamlar seri üretim için sadece sermaye sahibi bir keriz arıyorlar net söylüyorum elektrikli araba bir balon her zaman için mekanik düzen en iyi güvenlidir. Niyemi şimdi bu elektirikli araba internete bağlanıyor beyni herşeyi yazılımsal biri gelecek bi trojen atacak dağın başında g.t gibi kalacan
Türkiye araba üretemez çünkü o bilince sahip değil bu topraklarda emek ile bişey yapmak deveye hendek atlatmaktan zor genelde birinin sırtından geçinilir.
200 bin vermekte aptallık
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