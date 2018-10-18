400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil

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Devlet destekli olarak ülkemizde başlayan yerli otomobil geliştirme çalışmalarından bağımsız olarak Gen Otomobil adlı bir firma, elektrikli aracını duyurdu. TM 480 adı verilen araç, dış tasarımından motoruna ve iç aksamına kadar her şeyi ile yerli olarak tasarlanıp geliştirilmiş.

150kw gücünde bir elektrikli motordan beslenen alan araç, 203 beygir güç üretiyor. Menzili 400 kilometre olarak açıklanan TM 480’in Türkiye’deki güncel elektrik fiyatlarına göre 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcadığı ifade edilmiş. 5 yıllık geliştirme süresi içinde 6.5 milyon dolarlık ARGE harcaması yapıldığı belirtilen otomobil için üreticisi 200 bin liralık bir satış fiyatı belirlemiş.

Seri üretime hazır, evden 8 saatte şarj oluyor

Şirketin başındaki isim olan ve aracın geliştirilme sürecindeki yatırımı tamamen kendi kaynakları ile yapan Dr. Gürsel Güzel, aracın seri üretime hazır olduğunu ve 6 ay sonra bile üretim kararının verilebileceğini belirtiyor ancak sertifikasyon ve diğer yasal prosedürler nedeni ile 2-3 yıllık bir zamana ihtiyaç olabileceğini aktarıyor.

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Şirketin resmi sitesinde ARGE ve üretim merkezinin nerede olduğuna dair bir iletişim adresi göremedik ancak tasarım aşamasında olduğu görülen TM 100 adlı bir modelin de varlığını farkettik. Ayrıca TM 265 model numaralı daha az menzilli bir hatchback modelinin de prototip üretimi gerçekleştirilmiş.

D sınıfı sedan olarak ifade edilen TM 480, evlerde de kullandığımız şehir şebekesinden 8 saatte, hızlı şarj olanağı sağlandığında ise 1 saatte tam olarak şarj oluyormuş. Aracın tüm dijital göstergeleri dijital bir ekrana taşınmış. Ayrıca orta konsolda da dijital bir eğlence ve bilgi ekranı yer alıyor, kontroller de buradan sağlanıyor. Şirketin buradaki tüm aksamın yazılım alt yapısını da kendisi geliştirmiş. Aşağıda tüm modellerin görsellerinden oluşan bir galeri yer alıyor.