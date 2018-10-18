400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil

150kw gücünde bir elektrikli motordan beslenen alan araç, 203 beygir güç üretiyor. Menzili 400 kilometre olarak açıklanan TM 480’in Türkiye’deki güncel elektrik fiyatlarına göre 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcadığı ifade edilmiş. 5 yıllık geliştirme süresi içinde 6.5 milyon dolarlık ARGE harcaması yapıldığı belirtilen otomobil için üreticisi 200 bin liralık bir satış fiyatı belirlemiş.
Seri üretime hazır, evden 8 saatte şarj oluyor
Şirketin başındaki isim olan ve aracın geliştirilme sürecindeki yatırımı tamamen kendi kaynakları ile yapan Dr. Gürsel Güzel, aracın seri üretime hazır olduğunu ve 6 ay sonra bile üretim kararının verilebileceğini belirtiyor ancak sertifikasyon ve diğer yasal prosedürler nedeni ile 2-3 yıllık bir zamana ihtiyaç olabileceğini aktarıyor.Ayrıca Bkz. "Vertu Aster P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"
Şirketin resmi sitesinde ARGE ve üretim merkezinin nerede olduğuna dair bir iletişim adresi göremedik ancak tasarım aşamasında olduğu görülen TM 100 adlı bir modelin de varlığını farkettik. Ayrıca TM 265 model numaralı daha az menzilli bir hatchback modelinin de prototip üretimi gerçekleştirilmiş.
D sınıfı sedan olarak ifade edilen TM 480, evlerde de kullandığımız şehir şebekesinden 8 saatte, hızlı şarj olanağı sağlandığında ise 1 saatte tam olarak şarj oluyormuş. Aracın tüm dijital göstergeleri dijital bir ekrana taşınmış. Ayrıca orta konsolda da dijital bir eğlence ve bilgi ekranı yer alıyor, kontroller de buradan sağlanıyor. Şirketin buradaki tüm aksamın yazılım alt yapısını da kendisi geliştirmiş. Aşağıda tüm modellerin görsellerinden oluşan bir galeri yer alıyor.
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İşin teknoloji kısmında yokuz! Amelelik kısmını gerçekleştiriyoruz. Hayır bunu zaten yapıyoruz tofaş fabrikası ülkemizde bu işi uzun yıllardan beri yapıyor ne farkı var? Boşu boşuna milli kaynaklarımızı çöpe atıyoruz! Şu saatten sonra otomotiv sektöründe bende varım diyerek büyük oyucuların oturduğu masaya oturup kart açmak ancak parası çok aklı az olanların yapacağı bir iştir.
Dünya değişiyor ve bu değişimi 50 yıl öncesinden gelerek takip ediyoruz. Çöpe atacağımız paramız yok paramızı zaten betona gömdük artık sermaye gerektirmeyen alanlara yönelmemiz şart. Söylememe gerek yok herhalde.
şuana kadar en cok ılerleıs araba projesı anadolu arabasıdır.
Türkiye araba üretemez çünkü o bilince sahip değil bu topraklarda emek ile bişey yapmak deveye hendek atlatmaktan zor genelde birinin sırtından geçinilir.
200 bin vermekte aptallık
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