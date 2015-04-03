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Skype Qik, canlı efektlerle bütün mobil platformlarda güncelleme aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype Qik, canlı efektlerle bütün mobil platformlarda güncelleme aldı
 
Microsoft'un mobil platformlar için 2014'ün Ekim ayında kullanıma sunduğu video odaklı uygulaması Skype Qik, bütün mobil platformlarda canlı efektler kazandığı yeni sürümüne güncellendi.
Skype'ye oranla çok daha hızlı ve pratik video paylaşımı için hazırlanan Skype Qik, kişilerin 42 saniye uzunluğa varabilen videolar çekmesine ve belirledikleri arkadaşlar / gruplar ile paylaşabilmesine imkan tanıyor. Gizli sohbet başlatma, metin tabanlı sohbetleri silme veya daha önceki kayıtlı videoları kullanabilme destekleriyle dikkat çeken uygulama, iOS, Android ve Windows Phone platformlarında aldığı yeni güncellemeyle ise canlı video çekiminide kullanılabilecek 8 yeni video efektine (8-bit, Ayna, X-ray vb) kavuştu.
Ücretsiz olarak sunulan Skype Qik uygulamasının iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan, Windows Phone sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/skype-qik-app-update-adds-new-and-fun-video-effects-including-minecraft Yorum Yaz
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