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Skype TX güncellemesi ile tek modülden birden fazla yayın mümkün oluyor

Tek bir arayüz üzerinden aynı anda birden fazla internet araması yapabilmeyi sağlayan Microsoft’un Skype TX platformu, yeni güncelleme ile tek modül desteği sunuluyor.
3 yıl
2,5b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Skype, yıllardır herkesin bildiği ve kullandığı bir iletişim aracı. Microsoft tarafından yüksek bir meblağ tarafından satın alınan Skype’nin bir de yayıncılara özel geliştirdiği bir sürümü var. Çok bilinmese de, Skype TX yazılımı yayıncılar tarafından ilgi görüyor.

Skype TX, aslında Cat and Mouse adındaki bir girişim tarafından geliştirilmişti. O dönem farklı bir isim altında, yayıncıların birden fazla yüksek kaliteli ses ve video aktarımı yapmasına olanak sağlıyordu. Microsoft’un 2014 başlarında satın alması ile, Skype platformuna entegre edildi ve Skype TX adını aldı.

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Skype TX, tek bir arayüz üzerinden aynı anda birden fazla internet araması yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca arama bildirimi veya reklamlar gibi araya giren çeşitli konular da elimine ediliyor. Özellikle radyo istasyonlarının dinleyicileri ile çoklu iletişim kurarken, Skype TX platformundan yararlandığı ifade ediliyor. Skype TX için özel modüller kullanılıyor.

Daha önce tek bir cihazdan tek bir Skype araması yapılabiliyordu. Skype TX 4 adındaki yeni güncelleme ile, tek bir cihazdan aynı anda 4 adede kadar arama yapabilmek mümkün hale geliyor. Hali hazırda, NewTek TalkShow VS 4000 ve Quicklink TX Multi adındaki iki modül güncelleme ile uyumlu. 

 

http://thenextweb.com/apps/2016/04/15/skype-tx-updates-broadcast-video-system-stream-multiple-feeds-one-device/ Yorum Yaz
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