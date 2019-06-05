Skype ekran paylaşım özelliği başladı

Microsoft’un bir süre önce ilk tanıtımını yaptığı Skype mobilde ekran paylaşımı nihayet dağıtıma başladı. Android ve iOS kullanıcıları yeni güncelleme ile ekranlarını arkadaşları arasında paylaşabilecek.

Ekran paylaşımı nedir?

Ekran paylaşımı kullanıcıların ortak çalışma veya sohbet oturumlarına yönelik olarak geliştirildi. Ekran paylaşımı ile o anda ekranınızda çalıştığınız ne varsa sohbet ettiğiniz arkadaşlarınıza gösterebiliyorsunuz.

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Bu özellik Android 6.0 ve iOS 12 üzeri için geçerli. Arama ekranında üç noktalı menü üzerinden bu özelliğe ulaşabiliyorsunuz. Yine bu menüde çağrı kaydetme ve altyazı özelliği de yer alıyor.

Diğer taraftan yeni güncellemede video görüşme ekranı daha sade ve anlaşılır hale getirildi. Kullanıcılar tek tıklama ile görüşme esnasında kontrol ekranını kaybedebiliyor. Çift tıklama ise ekrandaki tüm kontrolleri saklıyor.