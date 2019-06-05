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Skype ekran paylaşım özelliği başladı

Yeni Skype güncellemesi ile kullanıcıların ekranlarını arkadaşları ile sohbet esnasında paylaşabilmeleri sağlanıyor. Ayrıca arama ekranı da daha basit olacak şekilde elden geçirildi.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un bir süre önce ilk tanıtımını yaptığı Skype mobilde ekran paylaşımı nihayet dağıtıma başladı. Android ve iOS kullanıcıları yeni güncelleme ile ekranlarını arkadaşları arasında paylaşabilecek.

Ekran paylaşımı nedir?

Ekran paylaşımı kullanıcıların ortak çalışma veya sohbet oturumlarına yönelik olarak geliştirildi. Ekran paylaşımı ile o anda ekranınızda çalıştığınız ne varsa sohbet ettiğiniz arkadaşlarınıza gösterebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Apple Design Awards 2019 belli oldu"

Bu özellik Android 6.0 ve iOS 12 üzeri için geçerli. Arama ekranında üç noktalı menü üzerinden bu özelliğe ulaşabiliyorsunuz. Yine bu menüde çağrı kaydetme ve altyazı özelliği de yer alıyor.

Diğer taraftan yeni güncellemede video görüşme ekranı daha sade ve anlaşılır hale getirildi.  Kullanıcılar tek tıklama ile görüşme esnasında kontrol ekranını kaybedebiliyor. Çift tıklama ise ekrandaki tüm kontrolleri saklıyor.

 

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atilasat 2 gün
mikrosoft aldığından beri skype kullanmıyorum/kullanamıyorum çünkü mikrosoft programın ... koydu
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Ohol Oula 2 gün atilasat
Ne yaptı tam olarak, anlayamadım..
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Infinitum 2 gün
Çok kötü program değil ama hala Microsoft almadan önceki zamanlarını özlüyorum. Skype telefonları vardı, iş içinde bir Skype ağı kurmuştuk vs. MSN ayrı Skype ayrı güzeldi. Microsoft bir taşla ikisini de vurup öldürdü.
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Stark.Expo 6 gün
Skype neden bizim ülkemizde yaygın değil anlamıyorum. Gerçekten mükemmel bir uygulama. Umarım gerektiği değeri görür.
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Angel of the Lord 5 gün Stark.Expo
Benim cevrem genelde oyunlar için kullanıyordu. Discord çıktıktan sonra yüzüne bakan yok. Zamanında az kullanmadım skype'ı. Üç yıl öncesinde bile güzel deneyim sunuyordu. Şuan nasıldır bilemem.
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