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Skype grup sohbet limiti 50 kişiye çıkarıldı

Skype uygulamalarına yeni gelen güncellemeyle birlikte sohbetlere eklenebilecek kişi sayısı iki katına çıkarak 50 oldu. Güncellemeler ayrıca arama yerine bildirimleri de getirdi.
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Diğer Yazılım
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Skype’a yapılan yeni güncellemeyle birlikte grup sohbetlerinin limiti 50’ye çıkarıldı ve arama için çaldırma yerine bildirim seçeneği eklendi.
İlk olarak geçen ay bu özellikleri test etmeye başlayan Skype, sonunda tüm kullanıcılara özellikleri sundu. Çok katılımcılı konferans hamlesi sektördeki rekabetin etkisiyle getirilmiş bir gereklilik diyebiliriz. Bildiğiniz üzere çok sayıda hizmet eski limitteki 25 kişiden fazlasının konuşmalara girmesine destek veriyor.
Diğer özellik, ve bizce en önemli olanı, grup sohbetlerinde çaldırma yerine bildirimlerin varsayılan hâle gelmesi. Bir grup sohbeti başlatıldığında normalde herkesin Skype uygulaması çalmaya başlardı. Durum artık değişti ve herkes konuşmaya katılması için bir bildirime tıklayacak. Bu bildirim tıpkı bir mesaj gibi ses çıkaracak ve sohbet yöneticisi isterse kişilerden seçtiklerini çaldırabilecek.

https://blogs.skype.com/news/2019/04/04/call-up-to-50-people-at-once-with-skype/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WeDneS 1 ay
Halen kullanan varmı ya en son konuşulmuyordu program hatasi kasmalar derken
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alemburda34 1 ay
Skype lite kullanıyorum oda yok dememek için
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The.Mafia 1 ay
Skype eskisi kadar çok kullanılmıyor
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