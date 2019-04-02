Skype Android uygulamasındaki hata çağrıların otomatik cevaplanmasına sebep oldu

Microsoft’un sahibi olduğu Skype, eski popülerliğini koruyamasa da hala önemli büyüklükte kullanıcı kitlesine sahip. Microsoft forumlarında çağrıların otomatik olarak cevaplandığı şeklinde bildirimler paylaşan kullanıcılar duruma anlam veremedi. Skype Android uygulamasında bulunan bir hata sebebiyle bu açık meydana geldi.

Ayarlarda bulunan bir özellik

Skype Android uygulamasının ayarlarında bulunan “Gelen aramaları otomatik olarak yanıtla” özelliği seçenek olarak kullanıcılara sunuluyor. Açmayı tercih ettiğiniz zaman gelen aramalar otomatik olarak cevaplanıyor. Ancak meydana gelen bir hata sebebiyle bu seçeneği açıp açmadığınız fark etmeksizin çağrılarınızın otomatik olarak cevaplandığı ortaya çıktı. Haliyle bu durumun farkında olmayan Skype kullanıcıları için oldukça önemli bir güvenlik açığı oluştuğu söylenebilir.

Microsoft forumlarında sorun ile ilgili ilk başlık Ocak 2019 tarihinde açılmış. O zamandan bu yana bazı kullanıcıları etkilediği düşünülüyor. Yine forumlarda yapılan açıklamaya göre Microsoft çözüm için çalışmalara başlamış hatta bazı bölgelerde dağıtıldığı bile söyleniyor.

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WhatsApp, Google Duo vb. uygulamaların popülerliğini hızla artırması Skype için pek yararlı olmadı. Her ne kadar kullanıcı sayısının azaldığı tahmin edilse de böyle bir açık tabii ki yine büyük bir kitleyi etkleyecektir. Vakit kaybetmeden açığın kapatıldığı sürümü yüklemek isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2019/04/01/skype-bug-automatically-answers-calls-on-android-microsoft-already-working-on-a-fix/