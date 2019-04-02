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Skype Android uygulamasındaki hata çağrıların otomatik cevaplanmasına sebep oldu

Mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulaması Skype’ın Android versiyonunda önemli bir hata meydana geldi. Kullanıcılara gelen çağrılar otomatik olarak cevaplanıyor.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Skype Android uygulamasındaki hata çağrıların otomatik cevaplanmasına sebep oldu
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Microsoft’un sahibi olduğu Skype, eski popülerliğini koruyamasa da hala önemli büyüklükte kullanıcı kitlesine sahip. Microsoft forumlarında çağrıların otomatik olarak cevaplandığı şeklinde bildirimler paylaşan kullanıcılar duruma anlam veremedi. Skype Android uygulamasında bulunan bir hata sebebiyle bu açık meydana geldi.

Ayarlarda bulunan bir özellik

Skype Android uygulamasının ayarlarında bulunan “Gelen aramaları otomatik olarak yanıtla” özelliği seçenek olarak kullanıcılara sunuluyor. Açmayı tercih ettiğiniz zaman gelen aramalar otomatik olarak cevaplanıyor. Ancak meydana gelen bir hata sebebiyle bu seçeneği açıp açmadığınız fark etmeksizin çağrılarınızın otomatik olarak cevaplandığı ortaya çıktı. Haliyle bu durumun farkında olmayan Skype kullanıcıları için oldukça önemli bir güvenlik açığı oluştuğu söylenebilir.

Skype Android uygulamasındaki hata çağrıların otomatik cevaplanmasına sebep oldu
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Microsoft forumlarında sorun ile ilgili ilk başlık Ocak 2019 tarihinde açılmış. O zamandan bu yana bazı kullanıcıları etkilediği düşünülüyor. Yine forumlarda yapılan açıklamaya göre Microsoft çözüm için çalışmalara başlamış hatta bazı bölgelerde dağıtıldığı bile söyleniyor.

Ayrıca Bkz. "Google yılda 50 milyar uygulamayı tarıyor"

WhatsApp, Google Duo vb. uygulamaların popülerliğini hızla artırması Skype için pek yararlı olmadı. Her ne kadar kullanıcı sayısının azaldığı tahmin edilse de böyle bir açık tabii ki yine büyük bir kitleyi etkleyecektir. Vakit kaybetmeden açığın kapatıldığı sürümü yüklemek isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.


https://www.androidpolice.com/2019/04/01/skype-bug-automatically-answers-calls-on-android-microsoft-already-working-on-a-fix/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 1 ay
Skype, Microsoft satın almadan önce çok stabil ve muhteşem çalışan bir programdı. Neyi satın aldıysa içine eden MivroFOSSS bunun da içine etti.
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The.Mafia 1 ay
Bu da güzelmiş kimilerinin işine yaramıştır
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