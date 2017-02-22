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Skype, internet bağlantısı yavaş olan kullanıcılar için "Lite" sürümünü yayınlandı

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Skype’ın yavaş internet bağlantısında ve düşük donanım özelliklerine sahip akıllı cihazlarda sorunsuz şekilde çalışan "Lite" sürümü indirmeye sunuldu.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hindistan’ın Mumbai şehrinde düzenlenen "Future Decoded" etkinliğinde konuşan Microsoft CEO’su Satya Nadella, bir süredir geliştirildiği bilinen "Skype Lite"ı nihayet duyurdu. Düşük donanım özelliklerindeki akıllı cihazlar ve daha da önemlisi yavaş internet bağlantısına sahip kullanıcılar için geliştirilen uygulamanın standart Skype programına nazaran oldukça "hafif" olduğunu söyleyebiliriz.
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Nadella uygulama üzerinden kısa mesaj gönderilebileceğini ve geliştirilen botlar sayesinde -herhangi ek bir tarayıcıya gerek duymadan- direkt Skype Lite üzerinden günün önemli haberlerine ve maç skorlarına kolaylıkla ulaşılabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz sene temelleri atılan Skype Bot platformu üzerine kurulu bu özellik sayesinde dileyen kullanıcılar kendi botlarını da geliştirebilecek.

Diğer taraftan dijital veri alışverişi için kurulan "India Stack" programı ile hükümetin ve işletmelerin hizmetlerini Skype Lite üzerinde daha güvenli bir şekilde sunmaları mümkün hale geliyor. Üstelik 1 milyardan fazla kişinin biyometrik bilgisini toplamayı, depolamayı ve kullanmayı amaçlayan "Aadhaar" projesiyle entegre edileceği söylenen Skype üzerinden kimlik doğrulama işlemleri de gerçekleştirilebilecek.

Şu an sadece Hindistan için yayınlanan ve ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen Skype Lite’ın Android sürümüne buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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Biyturs_OnSr 2 yıl en beğenilen
Skype'ı Whatsapp, Messenger, Viber gibi mobil uygulama zannedenler var
Hepsinden önce masaüstü programıdır Skype.
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MarlonJD 2 yıl
Yurtdışında yken WhatsApp ve Messenger 3G kullanmama rağmen berbat bir iletisim aunuyordu Türkiye ile fakat Skype ile daha iyi konusma hatta goruntulu konuşma yapabiliyordum bi kisi daha demis belkide codec sifreleme sikistirma vs. bi seylerden dolayıdır. Fakat skype in guvenlik sıkıntılar ı sebebiyle kullanmak istemiyorum. Herkes İP nize erisebiliyor vs.
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likeablex 2 yıl
WhatsApp artık yerini aldı. Hem masaüstü hem mobil gayet iyi şimdilik.
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sis651 2 yıl likeablex
Kesinlikle Whatsapp ve benzeri programlarla kullanımı azaldı. Ama 96 kbit bağlantı ile kullanırken bile Whatsapp'ın normal halinden daha iyi iletişim sağlıyordu bende. Whatsapp'ta sesler garipleşiyor vs. iken Skype ile görüntülü görüşme yapabiliyordum Sistemleri ve kodekleri iyi herhalde. Ha onun haricinde de başka bir özelliği yok. :D
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Biyturs_OnSr 2 yıl en beğenilen
Skype'ı Whatsapp, Messenger, Viber gibi mobil uygulama zannedenler var
Hepsinden önce masaüstü programıdır Skype.
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dostum kertenkele 2 yıl
Skype kullanan varmı hâlâ whatsapp ve facebook varken.
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xmen121 2 yıl
Bi indirip denemek lazım
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xmen121 2 yıl
Güzel
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Colouse 2 yıl
Çoğu geliştirici, uygulamaların Lite versiyonlarını çıkarıyor. Bunu yapmak yerine olan uygulamayı her telefonda performanslı, az yer kaplayan ve az internet harcayan hale getirseler daha doğru olur. Facebook yüzlerce MB yer kaplıyor, aynı şekilde Messenger da böyle. Ben bu uygulamaları çok yer kaplıyor diye silip tarayıcı ve Lite versiyonları üzerinden kullanıyorsam ortada bir sorun var demektir.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
whatsapta sesli konuşma başladığı günden beri kullanmıyorum,
dahası kullanıcı şifremi bile unuttum desem yeridir :D
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