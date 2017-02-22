Skype, internet bağlantısı yavaş olan kullanıcılar için "Lite" sürümünü yayınlandı

Hindistan’ın Mumbai şehrinde düzenlenen "Future Decoded" etkinliğinde konuşan Microsoft CEO’su Satya Nadella, bir süredir geliştirildiği bilinen "Skype Lite"ı nihayet duyurdu. Düşük donanım özelliklerindeki akıllı cihazlar ve daha da önemlisi yavaş internet bağlantısına sahip kullanıcılar için geliştirilen uygulamanın standart Skype programına nazaran oldukça "hafif" olduğunu söyleyebiliriz.

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Şu an sadece Hindistan için yayınlanan ve ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen Skype Lite’ın Android sürümüne buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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Nadella uygulama üzerindengönderilebileceğini ve geliştirilen botlar sayesinde -herhangi ek bir tarayıcıya gerek duymadan- direkt Skype Lite üzerinden günün önemlive maç skorlarına kolaylıkla ulaşılabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz sene temelleri atılan Skype Bot platformu üzerine kurulu bu özellik sayesinde dileyen kullanıcılar kendi botlarını da geliştirebilecek.Diğer taraftan dijital veri alışverişi için kurulanprogramı ile hükümetin ve işletmelerin hizmetlerini Skype Lite üzerinde daha güvenli bir şekilde sunmaları mümkün hale geliyor. Üstelik 1 milyardan fazla kişinin biyometrik bilgisini toplamayı, depolamayı ve kullanmayı amaçlayanprojesiyle entegre edileceği söylenen Skype üzerindenişlemleri de gerçekleştirilebilecek.