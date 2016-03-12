Skype kurucusundan yeni bir güvenli iletişim uygulaması

Şifrelemeler

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Son dönemde, internet üzerinde güvenli bir iletişim kurma ihtiyacı giderek artıyor. Meydana gelen bazı terör saldırıları nedeniyle, hükümetler kırılamayan şifrelemelere karşı çıksa da, kullanıcıların ilgisi büyük. İnternetin en popüler iletişim uygulamalarından'nin kurucularından birisi olan Janus Friis,adlı iletişim uygulaması ile en iyi güvenliği amaçlıyor.Aslında Friis'in uygulamayı bizzat geliştirdiği söylenemez zira Alman ve İsviçreli geliştiricilerin bir araya geldiği bir ekip tarafından geliştirildi. Ancak Friis bu ekibin finansörü ve tanıtıcısı rolünü oynuyor. Uygulama ilk kez 2014 yılında kullanıma sunulmuştu. O dönemde uçtan uca şifreleme ve videolu görüşme özelliği yer almıyordu. Bu bakımdan biraz sönük kalmıştı.Yeni güncelleme ile birlikte uygulama, Axolotl açık kaynak şifreleme platformunu kullanmaya başladı. Signal adındaki uygulamanın geliştiricisinin imzasını taşıyan Axolotl; uçtan uca şifreleme, çevrimdışı kullanıcılara da uçtan uca şifreli mesaj gönderebilme ve uçtan uca şifrelenmiş grup sohbetleri gibi özellikler sunuyor. Bu platform, Whatsapp gibi pek çok uygulama tarafından da kullanılıyor.Ses ve video görüşmeleri için ise uygulama,protokolü içerisinde yer alan aktarım katman güvenliği -ile gerçek zamanlı güvenli aktarım -standartlarını kullanıyor. Tüm iletişim uçtan uca açık kaynak platformlarla şifrelenirken, sadece kullanıcı arayüzü kapalı olarak tasarlanmış.Wire uygulaması oldukça sade ve anlaşılır bir arayüze sahip. Menü arasındaki geçişler sürükleme yolu ile akıcı bir şekilde yapılabiliyor. Uygulamada yine rehberden arkadaş bulma özelliği mevcut. Wire, birebir sohbetlerde resim, GIF, video ve ses dosyası gönderilmesine olanak tanıyor. Uygulamanın dosya sıkıştırma fonksiyonunun oldukça gelişmiş ve akıcı olduğundan bahsediliyor. Mobil uygulamalar yanında, web arayüzü de mevcut.