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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype kurucusundan yeni bir güvenli iletişim uygulaması

Mobil dünyada, güvenli iletişim sağlayan uygulamaların sayısı hızla artıyor. Bu konuda çeşitli açık kaynak protokollerin geliştirilmesi de, artışta önemli bir rol oynuyor.
3 yıl
3,2b
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7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde, internet üzerinde güvenli bir iletişim kurma ihtiyacı giderek artıyor. Meydana gelen bazı terör saldırıları nedeniyle, hükümetler kırılamayan şifrelemelere karşı çıksa da, kullanıcıların ilgisi büyük. İnternetin en popüler iletişim uygulamalarından Skype'nin kurucularından birisi olan Janus Friis, Wire adlı iletişim uygulaması ile en iyi güvenliği amaçlıyor.

Aslında Friis'in uygulamayı bizzat geliştirdiği söylenemez zira Alman ve İsviçreli geliştiricilerin bir araya geldiği bir ekip tarafından geliştirildi. Ancak Friis bu ekibin finansörü ve tanıtıcısı rolünü oynuyor. Uygulama ilk kez 2014 yılında kullanıma sunulmuştu. O dönemde uçtan uca şifreleme ve videolu görüşme özelliği yer almıyordu. Bu bakımdan biraz sönük kalmıştı.

Şifrelemeler


Yeni güncelleme ile birlikte uygulama, Axolotl açık kaynak şifreleme platformunu kullanmaya başladı. Signal adındaki uygulamanın geliştiricisinin imzasını taşıyan Axolotl; uçtan uca şifreleme, çevrimdışı kullanıcılara da uçtan uca şifreli mesaj gönderebilme ve uçtan uca şifrelenmiş grup sohbetleri gibi özellikler sunuyor. Bu platform, Whatsapp gibi pek çok uygulama tarafından da kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Google'a yapılan hak ihlali şikayetleri katlanıyor"
Ses ve video görüşmeleri için ise uygulama, WebRTC protokolü içerisinde yer alan aktarım katman güvenliği - DTLS ile gerçek zamanlı güvenli aktarım - SRTP standartlarını kullanıyor. Tüm iletişim uçtan uca açık kaynak platformlarla şifrelenirken, sadece kullanıcı arayüzü kapalı olarak tasarlanmış.

Wire uygulaması oldukça sade ve anlaşılır bir arayüze sahip. Menü arasındaki geçişler sürükleme yolu ile akıcı bir şekilde yapılabiliyor. Uygulamada yine rehberden arkadaş bulma özelliği mevcut. Wire, birebir sohbetlerde resim, GIF, video ve ses dosyası gönderilmesine olanak tanıyor. Uygulamanın dosya sıkıştırma fonksiyonunun oldukça gelişmiş ve akıcı olduğundan bahsediliyor. Mobil uygulamalar yanında, web arayüzü de mevcut.

iOS


Android


Web
 

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Das Boot 3 yıl
Blackberry'yi sırf bu özelliği yüzünden bitirdiler. Bununda önünü tıkarlar.
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ovojemojzivot 3 yıl
Son zamanlarda herkes güvenlik önlemlerini arttırıyor güvenlik önemli birşey ama malesef internette hiç birşey saklı kalamaz :(
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OneMinuteTR 3 yıl
mezar35

Skype denen rezillikle bağlantılı insan dahi varsa ben o uygulamadan/programdan uzak dururum. Tasarımı berbat kişiselleştirmesi özelleştirmesi olmayan aptalca bir program destekçisi baş tacımız microsoft nedense hiç şaşırmıyorum.


İnanın skype dan ben de sizin kadar nefret ediyorum ama bu sistem şu haliyle bile harika


GenkaNuank

Tamamen açık kaynak kodlu telegram dururken bu kullanilmaz. Uygulama acik kaynak kodlu olacakki gonderdigin mesaj sirketlere gitmeyecegini bilecez


Bu uygulama da açık kaynak kodlu şu linke biraz bakın wire.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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GenkaNuank 3 yıl OneMinuteTR
OneMinuteTR
mezar35

Skype denen rezillikle bağlantılı insan dahi varsa ben o uygulamadan/programdan uzak dururum. Tasarımı berbat kişiselleştirmesi özelleştirmesi olmayan aptalca bir program destekçisi baş tacımız microsoft nedense hiç şaşırmıyorum.


İnanın skype dan ben de sizin kadar nefret ediyorum ama bu sistem şu haliyle bile harika


GenkaNuank

Tamamen açık kaynak kodlu telegram dururken bu kullanilmaz. Uygulama acik kaynak kodlu olacakki gonderdigin mesaj sirketlere gitmeyecegini bilecez


Bu uygulama da açık kaynak kodlu şu linke biraz bakın wire.com/...

Siteye ulasilamiyor hocam benim haberden anladigim sifreleme acik kaynak kodlu ama program degi
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Simplify 3 yıl
Skype denen rezillikle bağlantılı insan dahi varsa ben o uygulamadan/programdan uzak dururum. Tasarımı berbat kişiselleştirmesi özelleştirmesi olmayan aptalca bir program destekçisi baş tacımız microsoft nedense hiç şaşırmıyorum.
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GenkaNuank 3 yıl
Tamamen açık kaynak kodlu telegram dururken bu kullanilmaz. Uygulama acik kaynak kodlu olacakki gonderdigin mesaj sirketlere gitmeyecegini bilecez
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Glorfindel1907 3 yıl
İstediği kadar güvenli olsun artık hiç bir şey gizli kalmıyor isteyen istediği kişinin herşeyini öğrenebiliyor devir kötü.
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