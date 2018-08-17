Skype uygulamasının Android versiyonuna çağrı kaydetme özelliği geldi

Teknoloji Editörü
Microsoft bugün, Skype uygulamasının Android versiyonu için 8.29.76 sürüm numarasıyla bir güncelleme yayınladı. iOS
uygulaması gibi, bu güncelleme de Android kullanıcılarına Skype telefon konuşmalarını kaydetme desteği sağlıyor.
Yakında görüntü kaydetme özelliği de geliyor
Bu güncelleme iOS uygulamasından farklı olarak, Android kullanıcılarının Skype uygulaması ile SMS mesajlarını gönderip alabilmelerine de olanak sağlıyor. Güncellemenin detayları ise şu şekilde belirtilmiş:
- Çağrıları kaydet: İlgili düğmeyi kullanarak aramaları kaydedebilirsiniz - yakında, üçüncü taraf yazılımlar olmadan Skype görüntülü görüşmelerini de kaydedebileceksiniz.
- Kısa mesaj gönderme ve alma: Skype Kontörü veya Telefon uygulamanızı kullanarak kısa mesaj gönderebilirsiniz.
Skype uygulamasının güncellenmiş versiyonunu buraya tıklayarak Google Play'den yükleyebilirsiniz.
https://www.mobilescout.com/android/news/n107621/skype-preview-app-call-recording-sms-support.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle