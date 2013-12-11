Skype'in WP8 uygulaması güncellendi

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları üzerinde görüntülü ve metin tabanlı sohbet edilmesine imkan tanıyan popüler Skype uygulaması, yeni özelliklerle 2.13 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan yeni güncelleme ile eskiye oranla çok daha hızlı şekilde açılmaya başlayan Skype, anlık mesajlaşma içerisine getirilen kopyala yapıştır desteğiyle de daha etkili bir kullanım yapısı ortaya koymaya başladı. Aynı zamanda bünyesine "high contrast" modu dahil edilen uygulama, genel olarak birçok geliştirmeye ve hata çözümüne de kavuşmuş durumda.

Ücretsiz olarak sunulan Skype WP8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51