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Skype'in WP8 uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype'in WP8 uygulaması güncellendi
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları üzerinde görüntülü ve metin tabanlı sohbet edilmesine imkan tanıyan popüler Skype uygulaması, yeni özelliklerle 2.13 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan yeni güncelleme ile eskiye oranla çok daha hızlı şekilde açılmaya başlayan Skype, anlık mesajlaşma içerisine getirilen kopyala yapıştır desteğiyle de daha etkili bir kullanım yapısı ortaya koymaya başladı. Aynı zamanda bünyesine "high contrast" modu dahil edilen uygulama, genel olarak birçok geliştirmeye ve hata çözümüne de kavuşmuş durumda.
Ücretsiz olarak sunulan Skype WP8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51 Yorum Yaz
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Hi Guy 5 yıl en beğenilen Nokia Specialist
TurboCore
Bir durun ya, telefonda minion rush iniyor gdr3 beta Update yapıyorum + 11 uygulama güncellemesi bunu da yaparsam wifi çöker

Millet seni seri eksiliyor

TurboCoreBir durun ya, telefonda minion rush iniyor gdr3 beta Update yapıyorum + 11 uygulama güncellemesi bunu da yaparsam wifi çöker
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Nokia Specialist 5 yıl
Bir durun ya, telefonda minion rush iniyor gdr3 beta Update yapıyorum + 11 uygulama güncellemesi bunu da yaparsam wifi çöker
1 Yanıt Yanıtla
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Hi Guy 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Bir durun ya, telefonda minion rush iniyor gdr3 beta Update yapıyorum + 11 uygulama güncellemesi bunu da yaparsam wifi çöker

Millet seni seri eksiliyor

1 Yanıt Yanıtla +8
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