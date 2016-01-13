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Skype'ın mobil sürümlerine görüntülü grup sohbet desteği

Microsoft'un son sahibi olduğu yılların eskitemediği anlık görüşme servislerinden Skype, önemli bir açıklama yaparak önümüzdeki hafta mobil sürümlerine görüntülü grup sohbet desteği vereceğini duyurdu
3 yıl
4,1b
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7
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype'ın mobil sürümlerine görüntülü grup sohbet desteği
Microsoft'un popüler anlık mesajlaşma ve video sohbet servisi Skype, 6 yıl önce birebir video görüşme desteğini telefonlar için kullanıma sunmuş ve milyonlarca insanı görüntülü olarak birbirine bağlamıştı. Şirket şimdi bu değişimi giriş yaptığı tüm platformlarda "görüntülü grup sohbet" desteğiyle genişleteceğini duyurdu.
Bu gelişme doğrultusunda önümüzdeki hafta Skype'ın iOS, Android ve Windows 10 sürümlerine görüntülü grup sohbet desteği verilecek. Tamamen ücretsiz olarak istenilen her noktada çalışabilecek olan bu özellik sayesinde 4 kişi aynı anda görüntülü olarak birbirleriyle görüşme gerçekleştirebilecek. Şimdiye kadar 2 trilyon dakika ücretsiz video görüşmesinin yapıldığı belirten Skype, hem kurumsal hem de bireysel tarafta en iyi alternatif arasında yer alıyor ve 750 milyon mobil indirme rakamıyla popülerliğini ortaya koyuyor.
Skype'ın görüntülü grup sohbet özelliğini buradan kayıt yaptırarak şimdiden deneyebilirsiniz. 


http://thenextweb.com/apps/2016/01/13/skype-will-soon-let-you-make-group-video-calls-on-mobile/ Yorum Yaz
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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Microsoftun elinde skype gibi bir altyapı varken yoktan whatsappın messengern gelişmesini bekledi ya en mezarcı şirket açık ara farkla microsoft nokiayayıda bitirdi skypeta bitecek 5-10 yıla
Microsoftun elinde skype gibi bir altyapı varken yoktan whatsappın messengern gelişmesini bekledi ya en mezarcı şirket açık ara farkla microsoft nokiayayıda bi...
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mkyb 3 yıl
WhatsApp'a görüntülü görüşme yolda. Beta görüntüleri nete düştü. Görüntülü görüşmede gelirse Skype tarih olur.
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kalasnick 3 yıl
Sykpe in en onemli eksigi bence arka plandayken calmamasi alt yapilari cok iyi ancak bunu kullanmiyorlar cok ilginc
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Fatih 3 yıl kalasnick
kalasnick
Sykpe in en onemli eksigi bence arka plandayken calmamasi alt yapilari cok iyi ancak bunu kullanmiyorlar cok ilginc

iPhone 5 kullanan anneme görüntülü çağrı atıyorum ve her zaman çalıyor program kapalı olmasına rağmen hocam.
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NvdiaAmd 3 yıl
Whatsapp ve fb nin sahipleri uygulamalarını geliştirip skypeın görüntülü görüşme muhabbetini de ekleselerde skype ı tarihe gömseler. Ellerindeki uygulamaları kaybetmeden aklı başına gelmez Microsoft un
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ylmzsngl 3 yıl
Fire_67
Microsoftun elinde skype gibi bir altyapı varken yoktan whatsappın messengern gelişmesini bekledi ya en mezarcı şirket açık ara farkla microsoft nokiayayıda bitirdi skypeta bitecek 5-10 yıla

Gerçekten çok yerinde bir tespit hocam. Koskoca Microsoft. Mühendisleri neden bukadar gecikmeye düşüyor neden Koca koca insanların beynine yer etmiş Marka ve uygulamaların içini boşaltıyorlar anlamak çok güç.
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tanercskn 3 yıl
Hiçbiri yokken Skype vardı ama sağlam inovasyon yenilik getirmezsen uygulamaya böyle gerilerde kalırsın. Whatsapp Messenger aldı başını gitti.
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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Microsoftun elinde skype gibi bir altyapı varken yoktan whatsappın messengern gelişmesini bekledi ya en mezarcı şirket açık ara farkla microsoft nokiayayıda bitirdi skypeta bitecek 5-10 yıla
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