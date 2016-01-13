Skype'ın mobil sürümlerine görüntülü grup sohbet desteği

Microsoft'un popüler anlık mesajlaşma ve video sohbet servisi Skype, 6 yıl önce birebir video görüşme desteğini telefonlar için kullanıma sunmuş ve milyonlarca insanı görüntülü olarak birbirine bağlamıştı. Şirket şimdi bu değişimi giriş yaptığı tüm platformlarda "görüntülü grup sohbet" desteğiyle genişleteceğini duyurdu.

Bu gelişme doğrultusunda önümüzdeki hafta Skype'ın iOS, Android ve Windows 10 sürümlerine görüntülü grup sohbet desteği verilecek. Tamamen ücretsiz olarak istenilen her noktada çalışabilecek olan bu özellik sayesinde 4 kişi aynı anda görüntülü olarak birbirleriyle görüşme gerçekleştirebilecek. Şimdiye kadar 2 trilyon dakika ücretsiz video görüşmesinin yapıldığı belirten Skype, hem kurumsal hem de bireysel tarafta en iyi alternatif arasında yer alıyor ve 750 milyon mobil indirme rakamıyla popülerliğini ortaya koyuyor.

Skype'ın görüntülü grup sohbet özelliğini buradan kayıt yaptırarak şimdiden deneyebilirsiniz.





http://thenextweb.com/apps/2016/01/13/skype-will-soon-let-you-make-group-video-calls-on-mobile/