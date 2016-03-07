Skype'ın televizyon desteği sona eriyor

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"Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor"

Akıllı televizyonların kamera ve mikrofon gibi yeteneklere sahip olmaya başlamasıyla, Skype iletişim platformunu televizyonlarda görme imkanına kavuşmuştuk. Oturma odasında, mobil cihazlara ihtiyaç bırakmadan iletişim kurma yolunu gösteren, sürpriz bir kararla televizyonlara olan desteğini kesiyor.Skype, yaklaşık 6 yıldır akıllı televizyonlarda yer alıyordu., çeşitli üreticilerle ortaklıklar yaparak, Skype'nin pek çok farklı markaya yayılmasını sağlamıştı.gibi çeşitli markaların modellerinde Skype önyüklü olarak geliyordu.Microsoft tarafından yapılan açıklamada, akıllı televizyonlar için geliştirilen Skype uygulamasına, Haziran 2016 tarihinden itibaren destek verilmeyeceği bildirildi. Destek verilmemesi demek, artık uygulamanın güvenlik açıklarına sahip olabileceği ve riskler taşıyabileceği demek. Bu da, kullanıcıların istemeyeceği bir şey.Microsoft, mobil cihazlardan Skype'ın daha çok kullanıldığını ve artık kaynaklarını bu tarafa aktarmak istediğini belirtiyor. Akıllı televizyon üreticileri, isterlerse Skype uygulamasını modellerinden tamamen kaldırabilecek.