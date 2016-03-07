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Skype'ın televizyon desteği sona eriyor

Büyük ekranlardan Skype ile iletişim kurmaktan hoşlanıyorsanız, bu haberimiz sizi üzebilir. Kullanıcılar, televizyonlarından görüntülü iletişim için artık başka alternatifler bulmak zorunda.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı televizyonların kamera ve mikrofon gibi yeteneklere sahip olmaya başlamasıyla, Skype iletişim platformunu televizyonlarda görme imkanına kavuşmuştuk. Oturma odasında, mobil cihazlara ihtiyaç bırakmadan iletişim kurma yolunu gösteren Skype, sürpriz bir kararla televizyonlara olan desteğini kesiyor.

Skype, yaklaşık 6 yıldır akıllı televizyonlarda yer alıyordu. Microsoft, çeşitli üreticilerle ortaklıklar yaparak, Skype'nin pek çok farklı markaya yayılmasını sağlamıştı. Samsung, LG gibi çeşitli markaların modellerinde Skype önyüklü olarak geliyordu.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor"
Microsoft tarafından yapılan açıklamada, akıllı televizyonlar için geliştirilen Skype uygulamasına, Haziran 2016 tarihinden itibaren destek verilmeyeceği bildirildi. Destek verilmemesi demek, artık uygulamanın güvenlik açıklarına sahip olabileceği ve riskler taşıyabileceği demek. Bu da, kullanıcıların istemeyeceği bir şey.

Microsoft, mobil cihazlardan Skype'ın daha çok kullanıldığını ve artık kaynaklarını bu tarafa aktarmak istediğini belirtiyor. Akıllı televizyon üreticileri, isterlerse Skype uygulamasını modellerinden tamamen kaldırabilecek.
 

http://mspoweruser.com/microsoft-ending-skype-tv-support-june-2016/ Yorum Yaz
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sekilsef 2 yıl
Arkadaslar ben yaklasik 5 yildir sony bravia televizyonumda skpyeyi kullaniyorum kendim yurtdisinda yasiyorum ve ailemle görüsmek icin ,, dün tesadüf burada okudum haberi ve hakikaten haziran 207 den itibaren skype programlari TV den kaldirilacakmis ,,,
peki bu duruma alternatif cözüm bulabilirmiyiz ? örnegin TV yi degistirsek mesela sony beko philipsin Android isletim sistemi ile calisan yeni nesil modelleri cikti bu android destekli modellerden alsak Skype yi kullanabilirmiyiz yoksa ,, sonucta android isletim sistemide olsa sonucta Televizyon oldugu icin bu tür tv lerdendemi destegini kaldiricak ??
yada örnegin görüntülü konferans oalyi skype disinda facebookta var ama facebookun Tv versiyonunda görüntülü konusma özelligi henuz yok yada güncelleme cikmasi lazim belki ,,,,
fikri olan paylasabilirmi
saygilar
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DH Misafiri 2 yıl
demek ki dünya çapındaki istihbaratlarını tek elden facebok üzerinden yapmak istiyorlar
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DH Misafiri 2 yıl
samsun f8000 ful hd bir tv aldım almamın tek sebebi skaypenin yüklü olması idi ancak samsung skaype ile anlaş[Kunye=]mayı bitirmiş ve bu uygulama tv den kaldırıldı samsung gibi ismi büyük bir firmanın bir an önce skaype gibi bir program yapıp tv lere yüklemeleri gerekir lütfen bu sorunu çözün HÜSEYİN UĞURLU
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alirizak 2 yıl
TV üzerinden bir Skype kullanıcısıyım ve müthiş bir deneyim olduğunu düşünüyorum. cep telefonumdaki skype'dan evimi görüntülü arayıp, çocuklarla görüşebiliyordum.
Biz TV'de ses ve görüntü donanımına Skype var diye yatırım yaptık. TV üreticileri alternatif bir çözüm üretmeli bu durumda...
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emin616 2 yıl
Bu destek kesmesi demek artık tv den konuşma yapamayacak mı demek yoksa artık güncelleme mi vermeyecek? Şimdi ben tv alsam skype indirebilir miyim?
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mkyb 3 yıl
Zaten televizyonda kullanan varmıydı ki?
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sis651 3 yıl
Birkaç aydır telefonda ses paketi satın almıyordum. Sınırsız 1 GB kota aştıktan sonra konuşmak için gayet yeterli. Ancak arada WhatsApp ile görüşme yaparken seste bozulmalar ya da tekrar bağlanıyor durumları olurdu, aldırmıyordum pek. Sonra bir de Skype ile deneyeyim dedim, 96kbit İnternet üzerinden ses de mükemmel kaliteli ve net idi, görüntü de gayet net ve anlaşılır idi. Hani Whatsapp'taki sıkıntının İnternet hızı ile ilgili olduğu yok da, Skype'ın 96kbit performansı mükemmeldi.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Alt tarafı kimsenin kullanmadığı, haberinin bile olmadığı, televizyonlar için olan Skype sürümüne desteği kesmiş, millette sanki Skype'ı kapatmış, bütün profiller, bilgiler, kişiler gitmiş gibi tepki veriyor


Skype şuan gerek kurumsal, gerek kişisel, gerek küçük gruplar arasında oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Kapatılmasının neredeyse imkanı yok. Kullanmayan kullanmasın, beğenmeyen beğenmesin ama kimse gelipte burada hiçbir işe yaramıyordu zaten gibi laflar etmesin. Ne TeamSpeak gibi server alma, odaya gir-çık, admin-yönetici olma derdi var, ne de alternatifleri gibi dar bir kullanıcı kitlesi. Şuan 2-3 kişi arasında görüşmeler için daha iyisini sunan yok. Büyük gruplar için tabi ki bir TS değil.
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VulonViing 3 yıl
Microsoftun TV alanında geri kalma riskini göze alması şaşırttı doğrusu. Diğer yazılımlara imkan doğacak böylece ya da firmalar kendi yazılımlarını geliştirecek.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bir zamanlar google reader vardı ! dünya üzerinden en çok paylaşılan RSS/Atom içerikleri gösterirdi ! genelde ne kadar güzel ve hoş gelişme varsa izleye biliyordunuz ! öyle ki ! işte bu internet dedirten bir şeydi ! sonra ne oldu ! google salaklık etti ve bu hizmeti kapattı !
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androtuna 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
bir zamanlar google reader vardı ! dünya üzerinden en çok paylaşılan RSS/Atom içerikleri gösterirdi ! genelde ne kadar güzel ve hoş gelişme varsa izleye biliyordunuz ! öyle ki ! işte bu internet dedirten bir şeydi ! sonra ne oldu ! google salaklık etti ve bu hizmeti kapattı !

Google o hizmeti su an daha modern tarzda Google Gazetelik uygulamasıyla devam ettiriyor. Feedly ve Greader ise Google Readeri aratmayacak kadar iyiler.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Skype son darbe whatsapp'tan gelecek
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Berkæn 3 yıl
zaten tvde kullanamamıştım
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