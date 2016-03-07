Skype'ın televizyon desteği sona eriyor

Haber Editörü
Akıllı televizyonların kamera ve mikrofon gibi yeteneklere sahip olmaya başlamasıyla, Skype iletişim platformunu televizyonlarda görme imkanına kavuşmuştuk. Oturma odasında, mobil cihazlara ihtiyaç bırakmadan iletişim kurma yolunu gösteren Skype, sürpriz bir kararla televizyonlara olan desteğini kesiyor.
Skype, yaklaşık 6 yıldır akıllı televizyonlarda yer alıyordu. Microsoft, çeşitli üreticilerle ortaklıklar yaparak, Skype'nin pek çok farklı markaya yayılmasını sağlamıştı. Samsung, LG gibi çeşitli markaların modellerinde Skype önyüklü olarak geliyordu.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor"
Microsoft tarafından yapılan açıklamada, akıllı televizyonlar için geliştirilen Skype uygulamasına, Haziran 2016 tarihinden itibaren destek verilmeyeceği bildirildi. Destek verilmemesi demek, artık uygulamanın güvenlik açıklarına sahip olabileceği ve riskler taşıyabileceği demek. Bu da, kullanıcıların istemeyeceği bir şey.
Microsoft, mobil cihazlardan Skype'ın daha çok kullanıldığını ve artık kaynaklarını bu tarafa aktarmak istediğini belirtiyor. Akıllı televizyon üreticileri, isterlerse Skype uygulamasını modellerinden tamamen kaldırabilecek.
http://mspoweruser.com/microsoft-ending-skype-tv-support-june-2016/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
peki bu duruma alternatif cözüm bulabilirmiyiz ? örnegin TV yi degistirsek mesela sony beko philipsin Android isletim sistemi ile calisan yeni nesil modelleri cikti bu android destekli modellerden alsak Skype yi kullanabilirmiyiz yoksa ,, sonucta android isletim sistemide olsa sonucta Televizyon oldugu icin bu tür tv lerdendemi destegini kaldiricak ??
yada örnegin görüntülü konferans oalyi skype disinda facebookta var ama facebookun Tv versiyonunda görüntülü konusma özelligi henuz yok yada güncelleme cikmasi lazim belki ,,,,
fikri olan paylasabilirmi
saygilar
Biz TV'de ses ve görüntü donanımına Skype var diye yatırım yaptık. TV üreticileri alternatif bir çözüm üretmeli bu durumda...
Skype şuan gerek kurumsal, gerek kişisel, gerek küçük gruplar arasında oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Kapatılmasının neredeyse imkanı yok. Kullanmayan kullanmasın, beğenmeyen beğenmesin ama kimse gelipte burada hiçbir işe yaramıyordu zaten gibi laflar etmesin. Ne TeamSpeak gibi server alma, odaya gir-çık, admin-yönetici olma derdi var, ne de alternatifleri gibi dar bir kullanıcı kitlesi. Şuan 2-3 kişi arasında görüşmeler için daha iyisini sunan yok. Büyük gruplar için tabi ki bir TS değil.
Google o hizmeti su an daha modern tarzda Google Gazetelik uygulamasıyla devam ettiriyor. Feedly ve Greader ise Google Readeri aratmayacak kadar iyiler.