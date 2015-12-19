Slack'a "rahatsız etme" özelliği eklendi

Şirket içi iletişim amaçlı hazırlanan ve birçok mobil / masaüstü platformda aktif olarak yer alan mesajlaşma servisi Slack, web, masaüstü ve mobil uygulamaları için faydalı bir özellik kazandı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde aldığı 120 milyon dolarlık yatırım ile genel değerini 1.12 milyar dolara çıkartan ve bunu henüz ilk yılını doldurmadan yapmayı başaran popüler servis Slack, takımlar / şirketler arası mesaj odaklı iletişim amaçlı görev yapıyor ve SoundCloud, Dropbox ve Google Drive gibi noktalardan yararlanarak mesajları içeriksel olarak ciddi anlamda zengileştirebiliyor.

Slack yeni eklenen özelliğiyle ise kişilerin iş gruplarını belirledikleri zaman dilimleri (20 dakika, 2 saat ya da 4 saat gibi) içerisinde sessiz hale getirmesine imkan tanıyor. Rahatsız etme olarak isimlendirilen bu özellik ile gruptan yapılan değişiklikler ya da mesajlar kişilere bildirim olarak gelmiyor ve böylelikle önemli bir konu ile uğraşılırken rahatsız olunmuyor. Belirlenen süre bittikten sonra ise süre içerisinde gelen tüm bildirimler tek bir pencere içerisinde rahatlıka görüntülenebiliyor.

Slack'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya ve tüm sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/12/18/slacks-do-not-disturb-mode-is-here/