Slices ile farklı bir Twitter deneyimi

Mobil platformlarda sık sık karşılaştığımız üçüncü parti Twitter istemcileri arasında fonksiyon olarak dikkat çekenler de oluyor.





Slices, yeni bir Twitter uygulaması ve hem tasarım olarak hem de performans olarak rakiplerinden öne çıkıyor. Ayrıca ilk kez kategoriler halinde Twitter dizini oluşturabilen bir uygulama.





21 farklı kategoriye göre Twitter dizini oluşturmanıza imkan tanıyan uygulama ayrıca canlı etkinlikleri takip edebilme, zaman tünelinizi yönetilebilir akışlara bölebilme, favori hesapları sık kullanılan yapabilme, istenmeyen mesajları gizleyebilme şeklinde fonksiyonlara da sahip.





Uygulamanın web üzerindeki versiyonuyla mobil versiyonunu senkronize ederek işlemlerinize web üzerinden de devam edebiliyorsunuz.





Slices, Play mağazası üzerinde ücretsiz olarak sunuluyor.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onelouder.tweetvision







