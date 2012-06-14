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Smule, Magic Piano uygulamasını Android için yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Smule, iOS platformunun bir numaralı piyano uygulaması Magic Piano'yu Android için Google Play Store'da yayınladı. Farklı oynanışı sayesinde 13 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmayı başaran Magic Piano, size rehberlik ederek kolayca piyano çalabilmenizi sağlıyor.
500'den fazla şarkının yer aldığı uygulamaya her hafta popüler parçalar ekleniyor. Tamamen ücretsiz olmasına karşın günlük bazı şarkılar ve birkaç belirli parça haricindeki diğer içeriklere ulaşmanız için uygulama içi satın alma sistemine başvurmanız gerekebiliyor.
Tabiki Smoola adı verilen içerik satın alma puanı sadece gerçek parayla değil, çaldığınız şarkılardaki sonucunuzla da kazanabilirsiniz. Ne kadar başarılı olursanız yeni şarkıları almanız o kadar daha çabuk olur. Bir de günlük ücretsiz şarkı hediyesi eklenince Magic Piano, kendini size bağlayacak.
Uygulama oldukça basit bir amaç üzerine kurulu. Yapmanız gereken, ekrana gelen noktalara dokunmak. Eğer zamanlamayı tutturabilirseniz pop, rock, klasik, film ve müzikal türlerindeki parçaları profesyonel bir piyanist edasıyla çalabilirsiniz.
Parça sayısı Android versiyonunda 200 civarında, buna rağmen gayet zevkli bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S II'deki ses sorunları sebebiyle Magic Piano, bu modeli desteklemiyor. Fakat alternatif yöntemlerle kendi cihazıma kurdum ve herhangi bir problemle karşılaşmadım. Umarım en yakın zamanda resmi Galaxy S2 desteğine kavuşur. Bu eksiklik hem geliştiriciyi hem de kullanıcıları etkileyecektir.
Magic Piano'yu Google Play Store'daki sayfasından edinebilirsiniz. Uygulamanın kullanılabilmesi için Facebook hesabıyla ya da e-posta adresinizi kaydederek giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.



http://www.droid-life.com/2012/06/13/smule-launches-magic-piano-for-android-the-wait-is-over Yorum Yaz
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modrizzt 7 yıl
Galaxy s2 icin apk sini bulan biri bana pm atabilir mi lutfen
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Enaksis 7 yıl
Ben motorola atrix kullanıyorum fakat bu appi yükleyemiyorum. Sebebi nedir biliyor musunuz acaba? Cihazınız bu sürümle uyumlu değil diye uyarı veriyor?
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Lord of the Shadows 7 yıl
somewhere over the rainbow ?
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chiangjo2044 7 yıl
Umarım en yakın zamanda resmi Galaxy S2 desteğine kavuşur. Bu eksiklik hem geliştiriciyi hem de kullanıcıları etkileyecektir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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