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Snap Inc.'in Spectacles gözlükleri eBay'de $2500 fiyatlara alıcı buluyor

Eylül ayında duyurulan Snap Inc.'in Spectacles isimli gözlükleri geçtiğimiz gün gezici otomatlarla satışa sunuldu. Erken edinebilenlerin gözlükleri eBay üzerinden $1000 üzerinde fiyatlarla satılıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,6b
1
10
sosyal medya
Caner Köksel
Haber Editörü
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Eski adı Snapchat şimdi ki adı Snap Inc. olan sosyal medya şirketi ilk donanım ürünü olan "Spactacles" adındaki gözlüğü Eylül ayında duyurmuş ve haberimizde yer vermiştik. Geçtiğimiz gün gözlüğü satışa sunan firma satış aracı olarak ilginç bir yol izliyor. Snapbot adı verilen gezici bir otomat aracılığıyla satılan gözlük bu nedenle ABD'nin her yerinde satın alınamıyor. Yalnızca her 24 saatte bir konum değiştiren bu otomatlar aracılığıyla alınabilen gözlük $129 fiyat etiketine sahip.
Bölgesine gelen otomot sayesinde satın alabilenler kadar şanslı olmayan kullanıcılar ise gözlüğü bir an önce edinmek adına eBay'e başvurmuş durumda. Fox News'in raporuna göre satış kanalı üzerinde $3000'e kadar yükselen fiyatlarla alıcı bulan karaborsa gözlüklerin ortalama fiyatları ise $1000 seviyelerinde geziyor.
Snap Inc. satış fiyatının $129 olduğunu göz önüne alırsak $1000 üzeri fiyatlarla listelenen gözlükler için alıcıların yarıştığını görmek biraz şaşkınlık verici.

http://thenextweb.com/shareables/2016/11/12/snap-inc-s-spectacles-are-fetching-as-much-as-2500-on-ebay/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheNextWeb+%28The+Next+Web+All+Stories%29 Yorum Yaz
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
Ucuza bulursam alırım bir tane bunla barda ne kız kaldırılır beee -özel üniversitede %100 burssuz okuyan berkecan atasözü
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lotraranel 3 yıl
Gozluk video kaydediyor, resim cekiyor snapchat'e atiyor.
Yani gercekten su snapchat sacmaligini sevenlerdende bunu su hale getirenlerdende tiksiniyorum. Adamin teki ucak bileti almis gozlugu almak icin (twittera bakin), ulan nerenin malisin belli degil
Gozluk video kaydediyor, resim cekiyor snapchat'e atiyor.Yani gercekten su snapchat sacmaligini sevenlerdende bunu su hale getirenlerdende tiksiniyorum. Ada...
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salagil 3 yıl
ben de iç gösteren gözlük sandım
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AdiqeCaLe 3 yıl
Gezici otomat fikri ebaydekilere yaradı. Buralara gelmez inşallah. Bizimkiler 10 kata satardı.
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Kerim5100 3 yıl
Yüzyılın çöpü
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lotraranel 3 yıl
Gozluk video kaydediyor, resim cekiyor snapchat'e atiyor.
Yani gercekten su snapchat sacmaligini sevenlerdende bunu su hale getirenlerdende tiksiniyorum. Adamin teki ucak bileti almis gozlugu almak icin (twittera bakin), ulan nerenin malisin belli degil
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emir kustirika 3 yıl
gözlüğün olayı neymiş ben onu anlamadım ?
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serafon 3 yıl emir kustirika
emir kustirika

gözlüğün olayı neymiş ben onu anlamadım ?

Özenti -> para dönüştürücü sanırım
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
2500 dolara alanda kesin bunu üretendir...
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Barni Moloztaş 3 yıl
Pazarda 5 tl
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BekirTemel 3 yıl
Güzel çöp
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
Ucuza bulursam alırım bir tane bunla barda ne kız kaldırılır beee -özel üniversitede %100 burssuz okuyan berkecan atasözü
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