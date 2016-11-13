Snap Inc.'in Spectacles gözlükleri eBay'de $2500 fiyatlara alıcı buluyor

Snapchat şimdi ki adı Snap Inc. olan sosyal medya şirketi ilk donanım ürünü olan "Spactacles" adındaki gözlüğü Eylül ayında duyurmuş ve Snapbot adı verilen gezici bir otomat aracılığıyla satılan gözlük bu nedenle ABD'nin her yerinde satın alınamıyor. Yalnızca her 24 saatte bir konum değiştiren bu otomatlar aracılığıyla alınabilen gözlük $129 fiyat etiketine sahip. Eski adışimdi ki adıolan sosyal medya şirketi ilk donanım ürünü olanadındaki gözlüğüayında duyurmuş ve haberimizde yer vermiştik. Geçtiğimiz gün gözlüğü satışa sunan firma satış aracı olarak ilginç bir yol izliyor.adı verilen gezici biraracılığıyla satılan gözlük bu nedenle'nin her yerinde satın alınamıyor. Yalnızca her 24 saatte bir konum değiştiren bu otomatlar aracılığıyla alınabilen gözlükfiyat etiketine sahip.

Bölgesine gelen otomot sayesinde satın alabilenler kadar şanslı olmayan kullanıcılar ise gözlüğü bir an önce edinmek adına eBay'e başvurmuş durumda. Fox News'in raporuna göre satış kanalı üzerinde $3000'e kadar yükselen fiyatlarla alıcı bulan karaborsa gözlüklerin ortalama fiyatları ise $1000 seviyelerinde geziyor.

Snap Inc. satış fiyatının $129 olduğunu göz önüne alırsak $1000 üzeri fiyatlarla listelenen gözlükler için alıcıların yarıştığını görmek biraz şaşkınlık verici.

http://thenextweb.com/shareables/2016/11/12/snap-inc-s-spectacles-are-fetching-as-much-as-2500-on-ebay/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheNextWeb+%28The+Next+Web+All+Stories%29