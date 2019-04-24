Snapchat aktif kullanıcı sayısını arttırıyor

Sosyal medya pazarında önemli yenilikler getirmesine rağmen rakiplerine bir türlü üstünlük sağlayamayan Snapchat bu nedenle kullanıcı sayısını arttıramıyor. Firma bunun yerine aktif kullanıcı sayısını arttırmaya odaklandı.

Farklı strateji

Mini zengin gerçeklik dizileri ve mini oyunlar gibi farklı çözümlerle kullanıcı çekmeye çalışan bunu başarmış gibi görünüyor. Firmanın yılın ilk çeyrek raporlarında aktif kullanıcı sayısını arttırdığı görülüyor.

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Açıklanan rapora göre uygulama 190 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Bu rakam geçen çeyrek 186 milyon civarındaydı. Aktif kullanıcı sayısının artması elbette gelirleri de etkiliyor. Gelir toplamda 320 milyon dolara yükseldi. Kullanıcı başı ortalama gelir ise 1.68$ oldu.

Yılın ilk günlerinden itibaren hisselerde de yükseliş yaşamaya başlayan Snap Inc. özellikle mini oyunların eklenmesi ile birlikte aktif kullanıcı sayısının yıl içerisinde çıkış ivmesini koruması bekleniyor.