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Snapchat büyük bir erişim problemi yaşıyor

Anlık fotoğraf paylaşımıyla iletişimi sağlayan mesajlaşma uygulaması Snapchat büyük bir erişim problemiyle karşı karşıya. Özellikle Avrupa'daki kullanıcılar uygulamayı bir süredir kullanamıyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Snapchat büyük bir erişim problemi yaşıyor
 
Snapchat diğer mesajlaşma uygulamalarına nazaran sunduğu farklı yapı ile birlikte kendine has bir kitleye sahip. Milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık görüntü paylaşma uygulaması ilk kez büyük bir sunucu problemiyle karşı karşıya.

Geçtiğimiz saatlerde kullanıcılar tarafından bir çok hata raporu alan uygulama resmi Twitter hesabından konu ile ilgili ilk açıklamayı da yaptı. Şirket açıklamasında hatanın farkında olduklarını ve ekiplerin problemi çözmek için çalıştığını belirtti.
Snapchat büyük bir erişim problemi yaşıyor
 
Snapchat'e bildirilen hata raporlarındaki artış.
Yaşanan problemle birlikte kullanıcılar kullanıcı adı ve şifreleri doğru olsa dahi uygulamaya giriş yapamadıklarını belirtti. Giriş yapmış kullanıcılar ise hikayelerini güncellemek istediklerinde sunucudan gelen olumsuz yanıtla karşılaşıyorlar. Özellikle Avrupa'da hissedilen problem ülkemizi de kapsıyor ve şu saatlerde Snapchat'e ülkemizden de erişilemiyor.

Kullanıcıların anlık görüntüler paylaşması ve bu görüntülerin yalnızca 24 saat sunucularda tutulması bazı güvenlik sorularını da akıllara getirdi. Şimdilik yapılan açıklamalara ve gidişata bakılırsa problemin nedeni herhangi bir saldırı değil gibi gözüküyor.
Snapchat büyük bir erişim problemi yaşıyor
 

http://techcrunch.com/2015/12/08/snapchat-is-experiencing-an-extended-outage/?ncid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29&utm_content=FaceBook&sr_share=facebook Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Sadece ve sadece parayı düşünen bir şirketten bahsediyoruz, geçici de olsa çökmesine hiç şaşırmadım, yılda en az bir kere oluyor zaten. Çok sevdikleri kardan biraz kısıp biraz daha iyi bir ekip kurmalı ve donanımlarını geliştirmeliler. Ayrıca gittikçe daha da amacından sapıyor. Whatsapp gibi olmalıydı, ilk çıktığı versiyon neler yapabiliyorsa şuanda o olmalıydı. Haber eklendi, en iyi snap kaldırıldı vs. mantıksız, sırf güncelleme olsun diye güncellenen bir uygulama haline geldi. Kullananlara acımıyorum ama kesinlikle tavsiye etmediğim bir uygulama.
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Patren 3 yıl
bu uygulama zamanlar unutulur
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DH Misafiri 3 yıl
sadece bugün değil uzun bir süredir giremiyorum.asus zenfone 5
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Ussuz 3 yıl
Boş bir uygulama
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Angel of the Lord 3 yıl
İki gündür falan da bende "oturum açma denemen geçici olarak başarısız oldu" diyor. Bu sabah bi ara sunucuya erişilemiyor gibi bir şey dedi sonra yine ayrı hatayı almaya başladım. Çok ilginç.
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Rachsuchtig 3 yıl
Çok kullandığım bir platform değil ama bugün bende de sorun çıkardı
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