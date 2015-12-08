Snapchat büyük bir erişim problemi yaşıyor

Snapchat diğer mesajlaşma uygulamalarına nazaran sunduğu farklı yapı ile birlikte kendine has bir kitleye sahip. Milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık görüntü paylaşma uygulaması ilk kez büyük bir sunucu problemiyle karşı karşıya.

Geçtiğimiz saatlerde kullanıcılar tarafından bir çok hata raporu alan uygulama resmi Twitter hesabından konu ile ilgili ilk açıklamayı da yaptı. Şirket açıklamasında hatanın farkında olduklarını ve ekiplerin problemi çözmek için çalıştığını belirtti.

Snapchat'e bildirilen hata raporlarındaki artış.

Kullanıcıların anlık görüntüler paylaşması ve bu görüntülerin yalnızca 24 saat sunucularda tutulması bazı güvenlik sorularını da akıllara getirdi. Şimdilik yapılan açıklamalara ve gidişata bakılırsa problemin nedeni herhangi bir saldırı değil gibi gözüküyor.

Yaşanan problemle birlikte kullanıcılar kullanıcı adı ve şifreleri doğru olsa dahi uygulamaya giriş yapamadıklarını belirtti. Giriş yapmış kullanıcılar ise hikayelerini güncellemek istediklerinde sunucudan gelen olumsuz yanıtla karşılaşıyorlar. Özellikle Avrupa'da hissedilen problem ülkemizi de kapsıyor ve şu saatlerde Snapchat'e ülkemizden de erişilemiyor.