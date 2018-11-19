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Snapchat, yeni AR Lens programını duyurdu

Snapchat’in sevilen özelliği AR Lens, geliştiricilere açık hale geliyor. Yeni başlatılan program sayesinde firmalar ile geliştiricilerin birlikte çalışabileceği bir ortam sağlanmak isteniyor.
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Snapchat, yeni AR Lens programını duyurdu
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Snapchat sevilen özelliği AR Lens’i profesyonel geliştiricilere açmaya hazırlanıyor. Bağımsız geliştiriciler, firmalar ile anlaşarak kendi AR Lenslerini üretip, yayınlayabilecekler. Sağlanan ortam sayesinde markaların kendileri için AR Lens üretecek geliştiricilere daha rahat ulaşabilmesi temel amaç olarak belirlenmiş.

30 geliştirici hazır bile

Snapchat açıkladığı bu programa 30 geliştiricinin hazır olduğunu açıkladı. Firmanın belirttiğine göre seçilen bu ilk 30 geliştiriciye artırılmış gerçeklik üzerine özel bir eğitim verildi. Snapchat, geliştirme süreci, reklam politikaları ve satın alma modelleri hakkında da bu kişilere açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Geliştirici sayısının önümüzdeki aylarda hızla 100 kişiye çıkarılması bekleniyor.

Snapchat, yeni AR Lens programını duyurdu
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Snapchat kullanıcılara daha fazla filtre seçeneği sunmak amacıyla yayınladığı geliştirici ortamı Lens Studio’yu geçtiğimiz sene tanıtmıştı. Bu hamlesiyle sayısı hızla artan AR filtrelerinin daha kolay bulunabilmesini sağlamak için arama fonksiyonunu ise Temmuz’da devreye sokmuştu. Bakalım firma bu yeni hamlesiyle AR geliştiricilerine ve kendisine yeni bir gelir kapısı yaratabilecek mi?


https://www.engadget.com/2018/11/19/snaps-lens-creative-parters-program/ Yorum Yaz
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