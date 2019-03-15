Snapchat gelecek ay oyun servisini duyuracak

Sosyal ağ pazarında rekabetin gerisinde kalan ve kullanıcı sayısını arttırmakta zorlanan Snapchat, mevcut durum içerisinde gelirleri arttırmanın yollarını arıyor. Zengin gerçeklik odaklı dizilerle etkileşimi bir nebze olsun arttıran firma şimdi de mini oyunlar hazırlıyor.

Etkileşim artacak

Project Cognac adıyla geliştirilen yeni servis uygulama içerisinde çeşitli oyunlar oynamayı sağlayacak. Bu oyunların üçüncü taraf geliştiriciler tarafından hazırlanacağı ve platforma entegre edileceği belirtiliyor.

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Şimdilik ne tür oyunların uygulama içerisinde sunulacağı veya karşılıklı mı oynanacağı bilinmiyor ancak geçen yıl hissedar olan Tencent oyun projesi hakkında ipuçları vermişti. Çin’de sıkı oyun politikaları nedeniyle kullanıcı kaybı yaşayan Tencent’in bu projede önemli bir rol oynadığı tahmin ediliyor.

4 Nisan tarihinde ilk geliştirici konferansını düzenleyecek olan Snapchat’in oyun servisinin yanında orijinal programlar ve mini dizilerinin de tanıtımının yapılacağı ifade ediliyor. Konferansın mottosu ise Az Konuş Çok Oyna olarak belirlenmiş.