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Snapchat gelecek ay oyun servisini duyuracak

Snapchat uygulaması içerisinde artık oyunlar da oynayabileceksiniz. Etkileşimi arttırmak isteyen sosyal ağ devi üçüncü taraf oyun geliştiricilerine kapıyı açtı.
2 ay
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağ pazarında rekabetin gerisinde kalan ve kullanıcı sayısını arttırmakta zorlanan Snapchat, mevcut durum içerisinde gelirleri arttırmanın yollarını arıyor. Zengin gerçeklik odaklı dizilerle etkileşimi bir nebze olsun arttıran firma şimdi de mini oyunlar hazırlıyor.

Etkileşim artacak

Project Cognac adıyla geliştirilen yeni servis uygulama içerisinde çeşitli oyunlar oynamayı sağlayacak. Bu oyunların üçüncü taraf geliştiriciler tarafından hazırlanacağı ve platforma entegre edileceği belirtiliyor.

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Şimdilik ne tür oyunların uygulama içerisinde sunulacağı veya karşılıklı mı oynanacağı bilinmiyor ancak geçen yıl hissedar olan Tencent oyun projesi hakkında ipuçları vermişti. Çin’de sıkı oyun politikaları nedeniyle kullanıcı kaybı yaşayan Tencent’in bu projede önemli bir rol oynadığı tahmin ediliyor.

4 Nisan tarihinde ilk geliştirici konferansını düzenleyecek olan Snapchat’in oyun servisinin yanında orijinal programlar ve mini dizilerinin de tanıtımının yapılacağı ifade ediliyor. Konferansın mottosu ise Az Konuş Çok Oyna olarak belirlenmiş.

 

https://www.engadget.com/2019/03/15/snapchat-gaming-service-rumor/ Yorum Yaz
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Buseee00 2 ay yeni yorumcu
İlginç Var olma mücadelesi veriyor. Bakalım nolacak.
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PurposeLess sinan 2 ay
snap yaşıyormuymuş...
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danlabilic 2 ay
yazık oldu bu uygulamaya da ya
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esmerbuyucu 2 ay danlabilic
2013'te Facebook'un 3 milyar dolarlık teklifini reddettiler. Şuan 14,7 milyar dolar değerleri var amma ilerisi ne olur bilemem.
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