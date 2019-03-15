Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı

Yaklaşık 4 yıldır ülkemizin en büyük operatörü Turkcell’in genel müdürlüğü görevini yürüten Kaan Terzioğlu dün akşam itibariyle görevinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde firmanın resmî açıklama yapması bekleniyor.

Geçmişi başarılarla dolu

1968 doğumlu olan Kaan Terzioğlu kariyerine Arthur Andersen and Company'de denetçi ve finansal danışman olarak başladı. Burada Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı pozisyonuna kadar yükseldi.

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1999 yılında Cisco firmasına katılan Terzioğlu burada da EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı pozisyonuna kadar yükseldi. 2012 yılında ise Sabancı şirketlerinde yönetim kurulu üyeliğine seçilmişti.

Kaan Terzioğlu, Turkcell Genel Müdürlüğü görevine ise 1 Nisan 2015 tarihinde başlamıştı. Mobil operatör ağırlıklı olarak aldığı Turkcell’i dijital servis odağında geliştirme başarısı gösterdi. Yerli arama motoru Yaani ile Fizy ve BiP servislerinin daha da zenginleştirilmesi bunlar arasında. Terzioğlu yönetimi altında Turkcell rekor kırarak 2018 yılında 2 milyar TL gelir elde etmişti.