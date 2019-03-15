Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı

Yaklaşık 4 yıldır ülkemizin en büyük operatörü Turkcell’in genel müdürlüğü görevini yürüten Kaan Terzioğlu dün akşam itibariyle görevinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde firmanın resmî açıklama yapması bekleniyor.
Geçmişi başarılarla dolu
1968 doğumlu olan Kaan Terzioğlu kariyerine Arthur Andersen and Company'de denetçi ve finansal danışman olarak başladı. Burada Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı pozisyonuna kadar yükseldi.Ayrıca Bkz. "86TL değerinde GRID 2 paketi ücretsiz"
1999 yılında Cisco firmasına katılan Terzioğlu burada da EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı pozisyonuna kadar yükseldi. 2012 yılında ise Sabancı şirketlerinde yönetim kurulu üyeliğine seçilmişti.
Kaan Terzioğlu, Turkcell Genel Müdürlüğü görevine ise 1 Nisan 2015 tarihinde başlamıştı. Mobil operatör ağırlıklı olarak aldığı Turkcell’i dijital servis odağında geliştirme başarısı gösterdi. Yerli arama motoru Yaani ile Fizy ve BiP servislerinin daha da zenginleştirilmesi bunlar arasında. Terzioğlu yönetimi altında Turkcell rekor kırarak 2018 yılında 2 milyar TL gelir elde etmişti.
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Fizy bile sınırsız değil kotalı sunuluyor, 50 gb paket demiş içeriğe bak 20 gb lifebox şaka gibi şeyler. Öbür taraf 10 tl fazlaya sınırsız spofity, YouTube, karnaval radyo, Instagram vs doldurmuş ortalığı.
Lifecell 9 gb +3 gb hediye ile aldım .. 64 TL Vodafone 59 TL idi 12 gb o kadarda kalite farkı var diyip turkcell e geçtim . Turkcell i bırakma nedenimde fiyatlar idi 10 gb interneti yarı fiyatına veriyordu geçtim.
Yaklaşık 2 ay önce yeni müşterilere özel Lifecell fırsat 5gb, 7gb ve 9gb tarifeleri çıkartıldı.
BTK iletişim sektöründe bir nevi ön rekabet kurumu gibidir.
TCELL olsun TT olsun Vodafone olsun isterse çok daha uygun fiyatlara tarife açıklayabilirler. Ancak bunun onayı gelmeyeceğinden dolayı yapmıyorlar, yapamıyorlar.
SMS'i kullana çok az kişi kaldı ama mecbur tutuluyor tarifelerde. Yurt dışında sadece internet'e para veriliyor, artık şebekeler amortisman sürelerini fersah fersah geçti ve sınırsız call, sınırsız text olan zibilyon tane operatörde zibilyon tarife var. TR için neden bu geçerli değil acaba?
Roaming meselesi Aria zamanının meselesiydi. Aria yani TIM (Telecom Italia Mobile) "Ulusal Roaming" sözü ile yatırıma geldi. Ancak ne TCELL ne TLSM yanaştı buna. 3. direkler bu sebeple kuruldu. TIM zarar ediyorum, sözünüzü tutun dedi, devletin Aycell'i "Alın sizin olsun" diye verildi ve Avea doğdu...
Ulusal roaming olsaydı keşke. Ama daha da geçmişe gidersek TCELL de Karamehmet zamanında dönemin UBAK müsteşar yrd. sayesinde kafa kafaya giden abonelik sayılarında (sene 95-96) TLSM'e garip bir şekilde 6 ay abone alımı durdurma cezası verildi.
Gerekçe: Yatırım yapmaması
TCELL bundan sonra GSM900'de aldı başını gitti.
GSM 1800 ihalesi yine TCELL sebebiyle çok geç yapıldı.
Sözün özü, TCELL isterse 10 TL'ye 100 GB vermek istesin, BTK tarafından "Hakim operatör olma" durumu sebebiyle engellenir ve fiyat değiştirilir.
Kimse hayal kurmasın.
Mobil tarafta numara taşınabilirliği sebebiyle geçirimler çok fazla ama TCELL'in hakimiyeti devam etmekte. Koca Telekom bile kalitesini artıramıyor.
Yazımda BTK hayali bir şeydir yazmadım,bu açık ve net. BTK kararı, hayallere göre yorumlanıyor yazdım.
Forumda mobil operatör kampanyaları ve avantajları konusunda yeni bir dönem başlayacak. Ezbere ve her mesajın sonuna zuahhaa yazarak değil,polemik yaparak değil;görsel kanıt ve link sunarak ikna edici yazılar burada paylaşımlar yapacağım. Turkcell hat kullanan biri olarak Turkcell konusunda da bilgi vereceğim,Turk Telekom mobil kullanan biri olarak Turk Telekom hakkında da.
Turkcell konuları da Turk Telekom konuları da kimsenin tekelinde değil. Herkes bilgisini düşüncesini paylaşır. Fanlık duygularıyla hareket edip algı oluşturmak için yazılar üretenlere karşı sunum yaparım.
Burası gruplaşma yeri değil,gerekli durumda isteyen zuahha yazmadan düşüncelerini paylaşabilir.
TTNet altyapı ve servis sağlayıcı firmadır,altyapı hizmeti verdigi firmalardan ucuza satamaz. Fırın bakkal mantığı gibi. Fırın ekmek verdiği yakınındaki bakkallardan ucuza satamaz,satarsa bakkal ekmeği o fırından almaz.
Turkcell mobil ile Turk Telekom mobil fiyatları konusunda böyle bir ilişki yoktur. Turk Telekom mobil'in alt yapı yada servis sağlayıcısı Turkcell değildir. Turkcell Turk Telekom ile aynı fiyata tarife sunabilir,bunda BTK engeli yok.
Turkcell Turk Telekom ile aynı fiyattan tarife sunamaz diyen buraya bunu kanıtlayan belge yada yazı sunsun. Hiç bir yazımda Turkcell için kazıkçı yazmadım,ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı,verdiği kadar almak hakkıdır. Turkcell'in fiyat stratejisinin mantığı budur. Yatırım,kalite=fiyat..(yüksek fiyat)
Bunu tutup da Turkcell aslında ucuza vermek istiyor ama Turk Telekom engel oluyor demek masaldır. Böyle karşı tezler üretip Türk Telekom'a karşı tepki toplayamazsınız. Bu iftiradır ve bunun doğrusunu anlatmak forumun bize sunduğu imkanlardan olsa gerek. Yöneticiler umarım bu durumu düşünerek yazdığımız cevapları uygun görürler.
Belki herhangi bir yerde açıkça Turkcell, Türk Telekom fiyatlarının altında bir fiyat belirleyemez şeklinde bir ifade yoktur ama kanunlar ortada. Böyle birşey yaparsa cezayı yer.
ALINTI:
"Anayasamız 167 nci maddesi ile, devlete "para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri" alma; "piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi" önleme görev ve sorumluluğunu yüklemiştir."
Yani, daha basit bir şekilde söylemek gerekirse, piyasadaki rekabeti kontrol eden kurumdur.
rekabet.gov.tr/...
Bu kurum, rekabet politikasini uc ana mudahale alaninda yogunlastirmistir :
*rekabeti sinirlayan anlasmalarin ve hakim durumun kotuye kullanilmasinin engellenmesi,
*birlesme ve devralmalarin kontrolu, pazarda hakim durum yaratarak rekabeti olumsuz etkileyecek birlesme ve devralma girisimlerinin engellenmesi,
*devlet yardimlarinin izlenmesi, etkinlige ve rekabete aykiri devlet yardımlarinin yasaklanmasi,
Uzun lafin kisasi; sirtini anayasayadan aldigi guce dayayarak, tekellesme ve kartellesmeleri kirarak, ki agir para cezalari ile, serbest piyasa ekonomisini kontrol edip, rekabetin adaletli olarak esit sartlarda olusmasini sağlamaya çalışmaktadır.
Kaldı ki zamanında bu kurum türkTelekomun ADSL faaliyetlerini durdurmuş, Telsim ve Turkcell'i roaming anlasmasi yapmaya yanasmadiklari ve hakim durumlarini kotuye kullandiklari icin toplam 30 trilyon (eski para ile) para cezasina carptirmis bir kuruluştur.
Bu kadar yapmayın ya. Ya gerçekten Turkcell fanboy dedikleri doğruymuş. Hukukçular tarafından bu karar hem TV'lerde hem sitelerde açıklandı. Bahsi geçen BTK kararı Turkcell'in Telekom ile aynı fiyatlara tarife veya paket sunmasına engel değil. Turkcell kaliteli fiyat yüksek deyin bari mantıklı olsun.
Farklı düşünen insanlara da imalı şekilde deli demeyin.
Düşüncelerinizi imalı şekilde hakaret ederek,dalga geçerek, garip sesler çıkararak değil,ikna edici cümlelerle anlatın.
Abi yapma ya, vallahi kahkaha atıyorum bu dediklerine.
Sana apaçık örnek veriyorum, ama tenezzül edip o örnek üzerine yorum bile yapamıyorsun.
Sana diyorum ki, madem Rekabet Kurumu diye birşey yok, bu Türk Telekom denen firma mobilde ucuz verebilirken, sabitte neden veremiyor??? Ülkede tüm altyapı neredeyse kendilerine ait, ama istese de ucuz fiyat veremez. Eğer ucuz fiyat verirse TürkNet, MilleniCOM, NetSpeed, Oris Telekom gibi firmaları kullanan insanlar daha iyi şartlarda daha ucuza hizmet alabilecekse Türk Telekom'a döner. E bu durumda ne olur, Türk Telekom iyice tekelleşmiş olur. Hiçbir şekilde insanlara alternatif sunulamaz, ipe ipe Türk Telekom kullanmak zorunda kalınır. Ama Rekabet Kurumu işleviyle buna izin vermiyor, hatta daha düşük pazar payı olan firmalara destek oluyormuş. (TürkNet genel müdürü demişti sanırım)
Evet Turkcell'de mobil tarafında en geniş/iyi altyapıya ve bu bağlamda en fazla pazar payına sahip. Fiyatları elbette ki TT ile aynı olmayacak. Adamlar aldığı frekansların bedeli 1.6m euro'idi. Türk Telekom'un ise 900m euro. Yaani kafadan bi kere burada fiyat farkı olacağı belli oluyor. E Rekabet olayı da devreye girince ekstra bir fiyat eklemek zorunda kalıyor. Türk Telekom 10GB için 70-80 lira istese şurada kaç kişi verir. Cürmü belli. Rekabet kurumu sayesinde müşteri kazanıyor ve mevcut müşterisini elinde tutuyor.
Türk Telekom'un 30 liraya satabileceği 5GB'ı Turkcell satamaz, satmaya kalksa kurtarmaz, kurtarsa da Türk Telekom'un müşterilerini çalar. Rekabet Kurumu da bunu istemiyor. Rekabet kurumu istiyor ki, müşteri operatörler arası dolaşsın. Tek biryere fatura ödemesin. Bu yüzden pazar payına göre her firmaya belli avantajlar veya dezavantajlar sunuyor. Her operatör tarife çıkartmadan önce Kuruma sunuyor, onay alırsa tarifeyi satışa çıkartıyor. Yani kimse kafasına göre tarife çıkartıp satamaz. Daha önceleri Turkcell'in bu yüzden (bayilerde vs. ucuza tarife sattığı için) ceza yediğini gösterdim. Bu da rekabet kurumunun bir yaptırımı, ama sen bunu bile inkar ediyorsun. Ne diyim ki ya..
Konuyu fanboyluğa nasıl getirebiliyorsun anlamış değilim. Burada bahsettiğimiz olay tamamen farklı birşey. Hizmetle ilgili tek bir yorum veya kıyas yapmamışım ama hala bana FANBOY diyecek kadar bilgisizce konuşuyorsun. Evet arkadaşım ben FANBOY'um var mı ötesi? Ben kaliteli hizmetin fanboyuyum. Alacağım birşeyde ucuzu tercih etmem. Param varsa kalitelisini alırım. Para benim, istediğime istediğim kadar veririm. İstersem bütün maaşımı Turkcell'e yatırırım, sanane veya kime ne. Fanboymuş ya, birde bu çıktı başımıza. En azından sen gibi fanboy'luk yaparak #ComeToTurkcell demiyorum. Hakkaten kendi kendinizle çelişiyorsunuz. İşiniz gücünüz sabahtan akşama kadar Türk telekoma müşteri toplamak, ama benim o şekilde tek bir yorumum olmamışken FANBOY olan ben oluyorum. PUAHAHHAHA Buna da ancak deli inanır. Ben Turkcell'in her kusurunda konu açarım veya yorum atarım ve sitemimi belli ederim. Fanboy bunu yapmaz. Herşeyiyle över, kötü yanını göstermez. Önce fanboyluğun anlamını öğren sonra karşındakine kullan. Her yorumunla fanboyluğun kralını yapıyorsun ama bana fanboy diyorsun. Yav he he.
Bu saatten sonra benim hakkımda tek cümle kurmanı istemiyorum. (OkurYazarGezer üyeliğinle de bu tarz konularda gerekli cevapları vermiştim ve üyelik değişmiştin. Belki bunda düzelirsin dedim ama I IH, aynı tas aynı hamam) Bu saatten sonra sana olan bakış açım tamamen değişmiştir. Sen tamamen Türk Telekom'u körü körüne savunan, elinden geldiğince forumda Türk Telekom'a müşteri toplayan ve bundan asla vazgeçmeyecek olan birisin. Turkcell kullananlara da Fanboy diyecek kadar bilgisiz birisin. Kullanırım arkadaşım, basıyorum parayı kullanıyorum. Kime ne? Sana ne? Seni/Kimi ne ilgilendirir? Git sen 50 liraya 20GB kullan, çokta umrumda sanki. Bu saatten sonra da tek bir Türk Telekom konusuna dâhi yorum yapmayacağım. Çünki karşı tarafı bu kadar düşük göstermeye çalışan, tek bir olumsuz yorumda karınca gibi toplanan bir kitle daha görülmemiştir. Aman TT kullananlar bu saatten sonra benden uzak Allah'a yakın olsun. Daha fazla bu kafa yapısında ki bilgisiz/ucuzcu insanlarla uğraşmayacağım.
Şahsen engelliyorum, aynısını yaparsan sevinirim. Sen sağ ben selamet.
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