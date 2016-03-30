Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapchat gelişmiş özelliklerle donattığı Chat 2.0 güncellemesini yayınladı

Popüler mesajlaşma uygulaması Snapchat için yeni birçok özelliği kapsayan büyük bir güncelleme yayınlandı. Chat 2.0 güncellemesi tüm iletişim araçlarını daha fonksiyonel hale getiriyor.
3 yıl
3,4b
1
4
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Popüler mesajlaşma uygulaması Snapchat, Facebook'un sahip olduğu Messenger, Instagram ve WhatsApp gibi rakip iletişim hizmetleriyle rekabeti arttıracak önemli bir güncelleme yayınladı. Şirket tarafından yayınlanan bir blog yazısında Chat 2.0 olarak adlandırılan güncellemenin yüz yüze iletişimi temsil edecek şekilde, görüntülü sohbet, mesajlaşma ve arama arasında geçiş yapmayı daha da kolay bir hale getireceği belirtiliyor.
Yeni güncelleme ile birlikte tüm pratik iletişim araçlarına sahip olan Snapchat onları tek bir arayüz üzerinde sunuyor. Kullanıcı arayüzünün en önemli güzelliği konuşmanın ortasındayken bir başka iletişim yöntemine sorunsuz şekilde geçiş yapabiliyor olmanız. Yazılı olarak başladığınız bir görüşmeyi görüntülü arama şeklinde tamamlayabilirsiniz. Yani kullanmak istediğiniz iletişim yöntemini önceden belirlemek zorunda kalmayacaksınız. Chat 2.0 güncellemesinin sunduğu bu esneklik, rakiplerine kıyasla uygulamayı daha farklı bir konuma yerleştiriyor.
Güncelleme kısa bir süre önce iOS ve Andrid platformları için yayılmaya başladı. Chat 2.0 ile birlikte kullanıcılar izledikleri bir hikayenin sonuna geldiklerinde otomatik olarak yeni bir hikayeye yönlendiriliyorlar. Böylece listede yer alan tüm hikayeler ardı ardına izlenebiliyor. Ayrıca arkadaşlarınız çevrimiçi durumda değilse onlara sesli ve görüntülü notlar da bırakabiliyorsunuz.
Özel sohbet içerisinde 200 yeni çıkartma kullanıma sunulmuş durumda. Bazı çıkartmalar yazdığınız metne bağlı olarak görünüyor. Artık sohbette, konuştuğunuz kişi tarafından yazılmış şeylere tepki vermek için 10 saniyelik bir GIF kaydı yapıp gönderebiliyorsunuz. iOS ya da Android kullanan bir Snapchat üyesiyseniz, uygulamanızı güncelleyerek Chat 2.0 özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

http://snapchat-blog.com/post/141902878020/chat-20 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
it kopuk 3 yıl
Vay bee snabe bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Little Brother 3 yıl
Bir sorunum var. Yeni güncellemeden sonra bir kişinin snapleri bitince otomatik olarak başkasının snaplerine geçiyor ve ben bazı kişilerin izlemek istemiyorum nasıl düzeltebilirim ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Juniormyw0rld 3 yıl Little Brother
Little Brother
Bir sorunum var. Yeni güncellemeden sonra bir kişinin snapleri bitince otomatik olarak başkasının snaplerine geçiyor ve ben bazı kişilerin izlemek istemiyorum nasıl düzeltebilirim ?

Kişiyi sil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6AEF290E0 3 yıl Little Brother
Little Brother
Bir sorunum var. Yeni güncellemeden sonra bir kişinin snapleri bitince otomatik olarak başkasının snaplerine geçiyor ve ben bazı kişilerin izlemek istemiyorum nasıl düzeltebilirim ?

Kişiyi sil hakikaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl İlk kurulumdan sonra mutlaka yüklemeniz gereken uygulamalar ve çözümler 3 yıl Yeni nesil Gear VR'ın Türkiye satışı başlıyor 3 yıl Japonya'nın kaybolan uydusundan umut var mı? 3 yıl İklim değişikliği: Buzul seviyesi rekor düzeylere geriledi 3 yıl Skype'a HoloLens ve Cortana desteği ekleniyor 3 yıl Oculus Rift tamir edilebilirlik konusunda sınıfı geçti 3 yıl Cortana artık günlük önerilerde bulunabilecek 3 yıl NASA, Dünya benzeri gezegenler bulmak için yeni bir gözlem aracı geliştiriyor 3 yıl Apple iPhone SE, AnTuTu tablosunda iPhone 6S'i geride bırakıyor 3 yıl Microsoft'un HoloLens'i geliştiricilere dağıtılmaya başlandı 3 yıl Batman v Superman gişede 500 milyon dolara ulaştı 3 yıl Toshiba, global tüketici dizüstü pazarından çekiliyor 3 yıl Gigabyte 990FX-Gaming "Hızaşırtma ve oyun severlere" anakart incelemesi 3 yıl Microsoft Office 365’in popülaritesini Slack tehdit ediyor 3 yıl GeForce GTX 1080 ekran kartının önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor 3 yıl Pele’den Samsung’a tazminat davası 3 yıl Türk Telekom, Cristiano Ronaldo’yu Türkiye’ye getirdi 3 yıl Razer, yeni oyun kayıt kartını duyurdu 3 yıl WhatsApp'a hızlı yanıt özelliği geliyor 3 yıl MSI’dan bataryalı hepsi-bir-arada bilgisayar modeli Pro 16 Flex 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Snapchat gelişmiş özelliklerle donattığı Chat 2.0 güncellemesini yayınladı Sonraki Samsung Galaxy A9 artık Pro 3 yıl Gionee'den çift ekranlı ve kapaklı Android telefon W909 3 yıl iPhone SE Apple için düşündüğünüzden daha da kritik bir öneme sahip 3 yıl Twitter'da görsellere 420 karakterlik tanım yazılabilecek 3 yıl Microsoft, Yahoo’nun satın alınmasına finansal destek sağlayacak 3 yıl Spotify 1 milyar dolar borçlanma izni aldı 3 yıl Instagram artık 60 saniyelik video paylaşımına olanak sağlıyor 3 yıl HTC 10'un fiyatı Romanya'da ortaya çıktı 3 yıl MediaTek'in 2017 için geliştirdiği Helio X30 çipsetinden ilk detaylar gelmeye başladı 3 yıl Yeni fiyat-performans telefonu Xiaomi Redmi 3 Pro duyuruldu 3 yıl Samsung Galaxy A9 mercek altında 3 yıl Akıllı tahtalara Pardus desteği 3 yıl Yeni Ufuklar, Plüton'un yüzeyindeki donmuş gölü görüntüledi 3 yıl Gigabyte Türkiye canlı yayında sorularınızı cevaplıyor 3 yıl Japonya'nın kara delik avlayan uydusu uzayda kayboldu 3 yıl Oracle, Google’ın peşini bırakmıyor 3 yıl Windows 10 mobil, ekosistemdeki payını artırıyor 3 yıl Periscope, ilk yılında 200 milyon canlı yayına ev sahipliği yaptı 3 yıl Beta aşamasında 7 kez güncellenen iOS 9.3 yine güncellenecek 3 yıl Apple'ın iPhone ekranlarını AMOLED'e yükseltmeme nedenleri azalıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim