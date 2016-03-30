Snapchat gelişmiş özelliklerle donattığı Chat 2.0 güncellemesini yayınladı

Popüler mesajlaşma uygulaması Snapchat, Facebook'un sahip olduğu Messenger, Instagram ve WhatsApp gibi rakip iletişim hizmetleriyle rekabeti arttıracak önemli bir güncelleme yayınladı. Şirket tarafından yayınlanan bir blog yazısında Chat 2.0 olarak adlandırılan güncellemenin yüz yüze iletişimi temsil edecek şekilde, görüntülü sohbet, mesajlaşma ve arama arasında geçiş yapmayı daha da kolay bir hale getireceği belirtiliyor.

Yeni güncelleme ile birlikte tüm pratik iletişim araçlarına sahip olan Snapchat onları tek bir arayüz üzerinde sunuyor. Kullanıcı arayüzünün en önemli güzelliği konuşmanın ortasındayken bir başka iletişim yöntemine sorunsuz şekilde geçiş yapabiliyor olmanız. Yazılı olarak başladığınız bir görüşmeyi görüntülü arama şeklinde tamamlayabilirsiniz. Yani kullanmak istediğiniz iletişim yöntemini önceden belirlemek zorunda kalmayacaksınız. Chat 2.0 güncellemesinin sunduğu bu esneklik, rakiplerine kıyasla uygulamayı daha farklı bir konuma yerleştiriyor.

Güncelleme kısa bir süre önce iOS ve Andrid platformları için yayılmaya başladı. Chat 2.0 ile birlikte kullanıcılar izledikleri bir hikayenin sonuna geldiklerinde otomatik olarak yeni bir hikayeye yönlendiriliyorlar. Böylece listede yer alan tüm hikayeler ardı ardına izlenebiliyor. Ayrıca arkadaşlarınız çevrimiçi durumda değilse onlara sesli ve görüntülü notlar da bırakabiliyorsunuz.

200 yeni çıkartma kullanıma sunulmuş durumda. Bazı çıkartmalar yazdığınız metne bağlı olarak görünüyor. Artık sohbette, konuştuğunuz kişi tarafından yazılmış şeylere tepki vermek için 10 saniyelik bir GIF kaydı yapıp gönderebiliyorsunuz. Özel sohbet içerisindekullanıma sunulmuş durumda. Bazı çıkartmalar yazdığınız metne bağlı olarak görünüyor. Artık sohbette, konuştuğunuz kişi tarafından yazılmış şeylere tepki vermek için 10 saniyelik biryapıp gönderebiliyorsunuz. iOS ya da Android kullanan bir Snapchat üyesiyseniz, uygulamanızı güncelleyerek Chat 2.0 özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

http://snapchat-blog.com/post/141902878020/chat-20