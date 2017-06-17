Snapchat için işler yolunda gitmiyor: Hisse değerleri dibi gördü

Uzun süren halka arz çalışmalarının ardından mart ayının başında halka arz edilen ve borsada işlem görmeye başlayan Snapchat’in çatı şirketi olan Snap için ilk günlerde işler gayet iyi gitse de şu sıralar sıkıntılı bir süreç başlamış durumda. Şirketin halka arz anında 17$’dan işlem görmeye başlayan hisseleri dakikalar içinde değerini yüzde 41 arttırıp 24.4$’lık bir değere ulaşmıştı. Halka arzdan sonra bir hafta içinde hisse değeri 30$’a dayanan şirkette haftalar geçtikçe bir düşüş ve durgunluk yaşanmaya başlamıştı.

Şimdi ise şirket hisselerinin değeri halka arz anındaki fiyatına kadar gerilemiş durumda. Dün yüzde 4.9’luk değer kaybı yaşayan Snap hisseleri, 17$ değerine kadar geriledi. Yatırımcılara ve analistlere göre ise bu durumun ana nedeni şirketin rakip platformlarla başa çıkamaması. Snap’in kullanıcı kitlesinin büyük bir çoğunluğunu 30 yaşın altındaki kişilerin oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar son dönemde bu kullanıcı kitlesinin Instagram ve Facebook’taki filtreleri kullanmaya yöneldiğini bu durumun da Snap’i küçülmeye ittiğini düşünüyor.

Geçen ay, halka arzın ilk 3 ayıyla ilgili bir rapor hazırlayan şirket, raporda şirketin gelirlerini arttırma noktasında zorluklarla karşılaştığını dile getirmiş ancak yatırımcılar şirketin kötü giden grafiği tersine çevireceğini umut ederek Snap’e olan güvenini korumuştu. Şimdi ise şirketin halka arz edildiği ana geri dönmesi hayal kırıklığına uğrayan yatırımcıların da tepkisini çekiyor.

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Aslında halka arz edildikten sonra hisse değerleri halka arz anındaki fiyata ya da bu fiyatın altına düşen tek şirket Snap değil. Sosyal medya devi Facebook 2012’de halka arz edilirken borsada işlem görmeye başladığı ikinci gün şirketin hisse değerleri halka arz değerinin bile altına düşmüş ve şirket bir gün içinde 20 milyon dolar kaybetmişti. Facebook hisselerinin şimdiki değeri ise halka arz anındaki değerden yüzde 300 daha fazla.

ABD’deki en önemli halka arzlardan birini gerçekleştiren Alibaba ise halka arzdan 232 gün sonra hisse değerlerinde ciddi bir gerileme yaşamış ve şirketin hisse değerleri halka arz anındaki değerin altına düşmüştü. Bunun gibi örneklerin de gösterdiği gibi Snap her ne kadar ciddi bir değer kaybı yaşamış olsa da şirketin tabloyu tersine çevirebilmesi mümkün. Analistlere ve yatırımcılara göre yükselişi sağlamak için reklam gelirlerini arttıracak bir yol keşfetmek ve daha geniş kitlelerin Snap’i kullanmasını sağlamak şart.

http://www.reuters.com/article/us-snap-stocks-idUSKBN1962AQ