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Snapchat için işler yolunda gitmiyor: Hisse değerleri dibi gördü

Anlık fotoğraf ve video paylaşım platformu olan Snapchat'te işler pek yolunda gitmiyor. Rakipleri tarafından iyice sıkıştırılan şirketin hisse değerleri halka arzdan bu yana en düşük noktaya geldi.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Uzun süren halka arz çalışmalarının ardından mart ayının başında halka arz edilen ve borsada işlem görmeye başlayan Snapchat’in çatı şirketi olan Snap için ilk günlerde işler gayet iyi gitse de şu sıralar sıkıntılı bir süreç başlamış durumda. Şirketin halka arz anında 17$’dan işlem görmeye başlayan hisseleri dakikalar içinde değerini yüzde 41 arttırıp 24.4$’lık bir değere ulaşmıştı. Halka arzdan sonra bir hafta içinde hisse değeri 30$’a dayanan şirkette haftalar geçtikçe bir düşüş ve durgunluk yaşanmaya başlamıştı.

Snapchat için işler yolunda gitmiyor: Hisse değerleri dibi gördü
 

Şimdi ise şirket hisselerinin değeri halka arz anındaki fiyatına kadar gerilemiş durumda. Dün yüzde 4.9’luk değer kaybı yaşayan Snap hisseleri, 17$ değerine kadar geriledi. Yatırımcılara ve analistlere göre ise bu durumun ana nedeni şirketin rakip platformlarla başa çıkamaması. Snap’in kullanıcı kitlesinin büyük bir çoğunluğunu 30 yaşın altındaki kişilerin oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar son dönemde bu kullanıcı kitlesinin Instagram ve Facebook’taki filtreleri kullanmaya yöneldiğini bu durumun da Snap’i küçülmeye ittiğini düşünüyor.

Geçen ay, halka arzın ilk 3 ayıyla ilgili bir rapor hazırlayan şirket, raporda şirketin gelirlerini arttırma noktasında zorluklarla karşılaştığını dile getirmiş ancak yatırımcılar şirketin kötü giden grafiği tersine çevireceğini umut ederek Snap’e olan güvenini korumuştu. Şimdi ise şirketin halka arz edildiği ana geri dönmesi hayal kırıklığına uğrayan yatırımcıların da tepkisini çekiyor.

Benzer Örnekler Var 

Aslında halka arz edildikten sonra hisse değerleri halka arz anındaki fiyata ya da bu fiyatın altına düşen tek şirket Snap değil. Sosyal medya devi Facebook 2012’de halka arz edilirken borsada işlem görmeye başladığı ikinci gün şirketin hisse değerleri halka arz değerinin bile altına düşmüş ve şirket bir gün içinde 20 milyon dolar kaybetmişti. Facebook hisselerinin şimdiki değeri ise halka arz anındaki değerden yüzde 300 daha fazla.

ABD’deki en önemli halka arzlardan birini gerçekleştiren Alibaba ise halka arzdan 232 gün sonra hisse değerlerinde ciddi bir gerileme yaşamış ve şirketin hisse değerleri halka arz anındaki değerin altına düşmüştü. Bunun gibi örneklerin de gösterdiği gibi Snap her ne kadar ciddi bir değer kaybı yaşamış olsa da şirketin tabloyu tersine çevirebilmesi mümkün. Analistlere ve yatırımcılara göre yükselişi sağlamak için reklam gelirlerini arttıracak bir yol keşfetmek ve daha geniş kitlelerin Snap’i kullanmasını sağlamak şart. 


http://www.reuters.com/article/us-snap-stocks-idUSKBN1962AQ Yorum Yaz
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axaxa 1 yıl
Batsın hepten rahatlayalım
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DH Misafiri 1 yıl
Android uygulamasını bi düzeltmediler, her telefonda kasıyor. batsınlar
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mert1907 1 yıl
Zamanın da Facebook'a satmadıklarına pişman olacaklar :)
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Kerim5100 1 yıl
Azalarak yok olması dileğimle ;)
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PurposeLess sinan 1 yıl
sonu vine gibi olacak. ölüm yakındır, öleceksin snap, öleceksin snap.
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memoli156 1 yıl
Tüketim çılgınlığının had safhada olduğu bu dönemde bu gibi durumlar çok normal. Fotoğraf paylaşmak için hali hazırda bir çok yol bulunmasına rağmen, Snap`ın bu kadar tutulması tamamıyla kullanıcı kitlesinin genel olarak yaşı küçük ve ergen olmasından kaynaklı. Başkalarından özenerek, "Cool" olma çabasıyla patlama yaptı ancak insanlar tükettiğinde sonuç belli.
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PrestigeMan 1 yıl
Patlar tabiki facebook kopyalaya kopyala
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alemburda34 1 yıl
Patlayacak aha yazıyorum.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
real anlamda neymiş ki !? ne olmuş !?
real anlamda bi apple gibi bilinen var olan kaliteli ürünleri bile bir araya getirememiş !
en uyduruk facebook bile kendi müşterilerini analiz etmek için bilmem kaçtane algoritmanın bile patentini alırken !
bu hacı anca kendi isim hakkını alır !
özetle yorum yazmaya bile deymez ama işte zamanımız kıymetli diye zamanımız boş gitmesinde diye yazıyorum !
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