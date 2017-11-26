Snapchat iki yeni reklam modeli başlattı

Önemli yeniliklerle kendisini sürekli geliştirmesine rağmen bir türlü istediği kullanıcı kitlesini yakalayamayan ve gelir modellerini oturtamayan Snapchat, yakın zamanda iki yeni reklam modelini daha devreye soktu.

Daha fazla kitle

Yeni reklam modelleri ağırlıklı olarak kullanıcıları daha fazla reklam içerisinde tutmayı hedefliyor. Kısa vadede reklam modellerinin olumsuz etkisi olsa da uzun vadede karlı bir etki bırakacak.

Reklam modellerinden birisi olan Öne Çıkan Hikayeler, daha zengin bir tecrübe oluşturmak için 3-10 adet arasında resim kullanılmasına imkân tanıyor. Yeni model biraz daha mini magazin tadında hikâye anlatımına benziyor. HBO’nun yeni özelliği Game of Thrones reklamları için kullanacağı ifade ediliyor.

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Normalde etkileşimli hikayeler, etkileşimli hikayelerin içerisinde fotoğraf veya video reklamları şeklinde modeller kullanılıyordu ancak bunların etkisi sınırlı kaldı. Snapchat sadece ABD’de bu yolla 88 milyon kişiye ulaşacağını tahmin ediyor.

AR Deneme Reklamları modeli ise sosyal ağın World Lens özelliğini temel alıyor. BMW’nin denemeye başladığı bu modelde bulunan ortama zengin gerçeklik ile çeşitli reklam ögeleri eklenebiliyor. Örneğin BMW arabalarını yakınınıza koyarak incelemeniz, boyutlandırmanız ve etrafını dolaşmanız mümkün. Her iki özelliğin de 4 Aralık itibariyle yaygın kullanıma sokulacağı belirtildi.