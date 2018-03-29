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Snapchat kullanıcı verilerini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Facebook'u zor duruma düşüren veri skandalı henüz gündemden düşmemişken bir başka sosyal platform olan Snapchat'in de kullanıcı verilerini diğer uygulamalara açma hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Yayınlanan yeni bir rapor, Snapchat'in kullanıcılara hangi üçüncü parti uygulamaların Snapchat hesaplarına erişebileceklerini kontrol etme imkanı sunacağını ortaya koyuyor. Uygulamanın en son beta sürümünde, “Connected Apps” isimli yeni bir seçenek var. Kullanıcılar buradan hesaplarına erişebilen üçüncü parti uygulamaları kontrol edebilecekler.
Ayrıca Bkz. "Cambridge Analytica'nın Facebook kullanıcı verilerini tamamen silmediği ortaya çıktı"
Rapora göre, ayarlar ekranında yer alacak Connected Apps bölümünde kullanıcılar Snapchat hesaplarına bağlı olan üçüncü parti uygulamaların listesini görebileceği gibi bu uygulamaların hangi bilgilere erişebileceklerini de belirleyebilecekler. Snapchat, şu anda kendine ait olan Bitmoji uygulamasının Snapchat hesaplarına erişmesine izin veriyor. Ayrıca Shazam ile de benzer bir entegrasyon var.

Verileri diğer uygulamalara açmak için doğru zaman mı?

Görünüşe bakılırsa Snapchat Facebook, Twitter ve Google gibi kendi uygulama ekosisteminin olmasını istiyor. Saydığımız üç platform da kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak diğer hizmetlere giriş yapmalarına izin veriyor. Snapchat şu ana kadar bu konuda hiçbir açıklama yapmadığı için bu değişikliğin ne zaman devreye gireceği henüz belli değil.
Facebook'u zor duruma düşüren veri skandalı ateşli bir şekilde tartışılırken, Snapchat'in kullanıcı verilerini diğer uygulamalara açmaya yönelik bu girişimi için pek de uygun bir ortam olduğu söylenemez. Zira üçüncü parti bir şirket olan Cambridge Analytics'in 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini ABD ve İngiltere'de seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere izinsiz olarak kullan ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın yankıları hala sürüyor.

https://www.theverge.com/2018/3/28/17171634/snapchat-third-party-access-controls Yorum Yaz
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rohan32 1 yıl
Çıplak fotoğrafları yedekleyen çıksın kasıyor .
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Snapchat'in geç kaldığı bir şey zaten ama zamanlama gerçekten yanlış. Gerçi haberin sunuluş ve başlığı da birbgarip olmuş... Diğer uygulamalara Snapchat ile giriş imkanı sunulacak, Snapchat alıp verilerinizi vermeyecek. Snapchat kendini hep kamera firması gibi gördü ki en büyük hataları bu, sosyal ağ olduklarının yeni yeni farkına varmadan başladılar sanırım, sosyal platform olma adına adımlar... Ayrıca "seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde araştırma yapmak" gibi kanıtlanması imkansız olan bir iddia üzerinden böyle bir şeyin ortaya çıkması arkadaki asıl sebebin ne olduğunu açıkça gösteriyor.
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renega 1 yıl
Bu yüzden kaçak ıykulama kullanmaya çekinmiyorum, Onlar bilgimizi satarken biz neden para verelim
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interwap 1 yıl
Para para para
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Niklaus1864 1 yıl
Son bir haftadır gündem kullanıcı verileri olmuş, bunu görüp hala kullanan varsa diyecek birşey yok.
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