Snapchat kullanıcı verilerini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Yayınlanan yeni bir rapor, Snapchat'in kullanıcılara hangi üçüncü parti uygulamaların Snapchat hesaplarına erişebileceklerini kontrol etme imkanı sunacağını ortaya koyuyor. Uygulamanın en son beta sürümünde, “Connected Apps” isimli yeni bir seçenek var. Kullanıcılar buradan hesaplarına erişebilen üçüncü parti uygulamaları kontrol edebilecekler.

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Rapora göre, ayarlar ekranında yer alacak Connected Apps bölümünde kullanıcılar Snapchat hesaplarına bağlı olan üçüncü parti uygulamaların listesini görebileceği gibi bu uygulamaların hangi bilgilere erişebileceklerini de belirleyebilecekler. Snapchat, şu anda kendine ait olan Bitmoji uygulamasının Snapchat hesaplarına erişmesine izin veriyor. Ayrıca Shazam ile de benzer bir entegrasyon var.

Verileri diğer uygulamalara açmak için doğru zaman mı?

Görünüşe bakılırsa Snapchat Facebook, Twitter ve Google gibi kendi uygulama ekosisteminin olmasını istiyor. Saydığımız üç platform da kullanıcıların kimlik bilgilerini kullanarak diğer hizmetlere giriş yapmalarına izin veriyor. Snapchat şu ana kadar bu konuda hiçbir açıklama yapmadığı için bu değişikliğin ne zaman devreye gireceği henüz belli değil.

Facebook'u zor duruma düşüren veri skandalı ateşli bir şekilde tartışılırken, Snapchat'in kullanıcı verilerini diğer uygulamalara açmaya yönelik bu girişimi için pek de uygun bir ortam olduğu söylenemez. Zira üçüncü parti bir şirket olan Cambridge Analytics'in 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini ABD ve İngiltere'de seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere izinsiz olarak kullan ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın yankıları hala sürüyor.

https://www.theverge.com/2018/3/28/17171634/snapchat-third-party-access-controls