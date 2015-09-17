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Snapchat ödeme yaptığınız taktirde snapleri yeniden görmenize izin verecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
1
8
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Snapchat ödeme yaptığınız taktirde snapleri yeniden görmenize izin verecek
Snapchat alışılmış anlık mesajlaşma uygulamalarından farklı ve oldukça popüler bir uygulama. Karşınızdaki kişiye veya hikayenize bir "Snap" (Üzerine metin eklenebilen anlık görüntü) ekleyerek arkadaşlarınızla iletişime geçebiliyorsunuz. Uygulamanın en can alıcı noktası ise snap'i yalnızca bir kez ve gönderenin belirlediği süre boyunca görebilmeniz.
Kullanıcı sayısı milyonlara ulaşan uygulamanın şirket için en zorlayıcı yanı ise bir gelir modeli oturtmak. Genellikle kullanıcılar mesajlaşma uygulamalarında reklam görmekten rahatsız oluyorlar. Snapchat ise çareyi reklamda değil snapleri tekrar göstermekte bulmuş gibi görünüyor. Artık kullanıcılar 0.99$ ödeme yaparak snapleri 3 kez görüntüleme hakkına sahip olacaklar. 10 kez görüntülemek isteyenler 2.99, 20 kez görüntülemek isteyenler ise 4.99 dolar ödeyecekler. Bu özellik şimdilik yalnızca ABD ile sınırlanırken ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de kullanıma açılacak.

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LazPlayboy 4 yıl
Kimse kusura bakmasın da uygulama leş atıyor be kardeşim. 2 saatte açılıyor. Video çekiyoruz şerit merit çıkıyor bazen hiç gözükmüyor.
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2K 4 yıl
İnsanlar ne için kullanıyor bilmiyorum fakat benim listemde olanlar genelde salak salak ''günaydın' tarzı ya da yazın her nereye adam attıysa onun için kullanıyorlar o yüzden ben bu adamın snap'ini 1 kere görsem ne olur 100 kere görsem ne olur.
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Elsa 4 yıl
Kendi paramizla ifşa olmak için uğraşacaz
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Vtea 4 yıl
Tek snap mi aylık kullanmım hakkı mı keşke onu da açıklasaydınız
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MK* 4 yıl
Aylik mi, tek bir kisiye ozel mi, bakiye seklinde mi bide mevcut tekrarlama ne olacak?
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dawras 4 yıl
Bir rooota bakar herşey.
Real racing 3 gibi dev firmaların oyunları hackleniyorsa bu da hacklenir mis gibi bedavaya takılınır.
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SpesifikBrush 4 yıl
Somuru
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gkhnkrts7 4 yıl
Değişik bi fikirmiş...
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