Snapchat ödeme yaptığınız taktirde snapleri yeniden görmenize izin verecek

Snapchat alışılmış anlık mesajlaşma uygulamalarından farklı ve oldukça popüler bir uygulama. Karşınızdaki kişiye veya hikayenize bir "Snap" (Üzerine metin eklenebilen anlık görüntü) ekleyerek arkadaşlarınızla iletişime geçebiliyorsunuz. Uygulamanın en can alıcı noktası ise snap'i yalnızca bir kez ve gönderenin belirlediği süre boyunca görebilmeniz.

Kullanıcı sayısı milyonlara ulaşan uygulamanın şirket için en zorlayıcı yanı ise bir gelir modeli oturtmak. Genellikle kullanıcılar mesajlaşma uygulamalarında reklam görmekten rahatsız oluyorlar. Snapchat ise çareyi reklamda değil snapleri tekrar göstermekte bulmuş gibi görünüyor. Artık kullanıcılar 0.99$ ödeme yaparak snapleri 3 kez görüntüleme hakkına sahip olacaklar. 10 kez görüntülemek isteyenler 2.99, 20 kez görüntülemek isteyenler ise 4.99 dolar ödeyecekler. Bu özellik şimdilik yalnızca ABD ile sınırlanırken ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de kullanıma açılacak.