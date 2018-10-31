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Snapchat stok iPhone arama ekranına entegre oldu

Artık Snapchat aramalarınızı doğrudan iPhone çağrı ekranından başlatabileceksiniz. Yeni güncelleme ile Snapchat uygulaması yerleşik çağrı ekranına entegre oldu.
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde sesli veya görüntülü görüşme imkânı sunan uygulamaların ana çağrı arayüzünden farklı bir arayüzde çağrı başlatması kullanıcıya zor gelebiliyor. Snapchat son güncellemesinde iPhone çağrı ekranına entegre oldu.

Erişim daha kolay

Apple’ın CallKit adıyla uygulamaların çağrı ekranına entegrasyonunu sağlayan aracını kullanan Snapchat, daha kolay bir şekilde görüntülü sohbet başlatma imkânı sunmuş oldu. Ayrıca bildirim tarafında da avantajlı hale geldi.

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Callkit entegrasyonu sonrasında Snapchat görüşme talebi geldiği zaman bunu çağrı arayüzünden açabiliyorsunuz. Yine Son Arananlar listesine eklenen görüşme kayıtlarına tıklayarak da çağrı başlatabiliyorsunuz. CallKit entegrasyonu Facebook Messenger, Skype gibi uygulamalar tarafından da kullanılıyor.

Diğer taraftan CarPlay arayüzünde de Snapchat bildirimlerini alabiliyorsunuz. Çağrı esnasında Snapchat Audio etiketi kullanıcıların karışıklığa düşmesini engelliyor. Güncelleme ayrıca kedi temalı yeni zengin gerçeklik lenslerini de uygulamaya ekledi.

 

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AirSupport 6 ay
Bu arama ekranları bir bana mı gelmiyor acaba? WhatsApp araması geliyor ses var ama görüntü yok uygulamayı başlatıp ordan görmem gerekiyor yani WhatsApp olduğunu anlamasam durduk yere çalacak telefon.
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Y-ZiyA 6 ay
Farklı yerden gelen aramaların aynı arayüzde gelmesi bence çok tercih edilebilir bir durum değil. Belki yurtdisindayim ve internet paketim yok. WhatsApp araması geliyor, Snapchat araması geliyor bir açıyorsunuz telefon faturaniza geliyor bir topu gibi
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lord.gaga 6 ay
Android dünyasına yeni girdim. Bundan önce iPhone kullanıyordum ve iPhone'un en sevdiğim özelliklerinden biri bu. Herhangi bir uygulamadan arama geldiğinde sanki normal telefon çalıyormuş gibi arama ekranı geliyor. Tasarımda bir bütünlük, teklik var yani. Android'de ise durum çok bozuk. Her uygulamanın arama ekranı farklı düşüyor ekrana ve en komiği de bazen şifre girmenizi istiyor aramayı cevaplarken. Arayüzde bir bütünlük yok yani.
En yakın zamanda yeniden iPhone'a kavuşmayı umut ediyorum ama hayallerde. :)
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