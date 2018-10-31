Snapchat stok iPhone arama ekranına entegre oldu

Genelde sesli veya görüntülü görüşme imkânı sunan uygulamaların ana çağrı arayüzünden farklı bir arayüzde çağrı başlatması kullanıcıya zor gelebiliyor. Snapchat son güncellemesinde iPhone çağrı ekranına entegre oldu.

Erişim daha kolay

Apple’ın CallKit adıyla uygulamaların çağrı ekranına entegrasyonunu sağlayan aracını kullanan Snapchat, daha kolay bir şekilde görüntülü sohbet başlatma imkânı sunmuş oldu. Ayrıca bildirim tarafında da avantajlı hale geldi.

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Callkit entegrasyonu sonrasında Snapchat görüşme talebi geldiği zaman bunu çağrı arayüzünden açabiliyorsunuz. Yine Son Arananlar listesine eklenen görüşme kayıtlarına tıklayarak da çağrı başlatabiliyorsunuz. CallKit entegrasyonu Facebook Messenger, Skype gibi uygulamalar tarafından da kullanılıyor.

Diğer taraftan CarPlay arayüzünde de Snapchat bildirimlerini alabiliyorsunuz. Çağrı esnasında Snapchat Audio etiketi kullanıcıların karışıklığa düşmesini engelliyor. Güncelleme ayrıca kedi temalı yeni zengin gerçeklik lenslerini de uygulamaya ekledi.