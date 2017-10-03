Snapchat yakında sanat eseri yerleşimine başlayacak

Zengin gerçeklik konusunda en başarılı firmalardan birisi olan Snapchat, kullanıcıya yenilikler sunmaya devam ediyor. World Lenses, gökyüzü efektleri derken şimdi daha iddialı bir zengin gerçeklik projesi geliyor.

Her yer sanat eseri

Henüz resmi bir açıklama yok ancak firmanın üzerinde çalıştığı web sayfasından elde edilen veriler bu kez Snapchat uygulamasının kullanıcıları harekete geçirecek bir sanat projesi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Yeni konseppte dünyanın belirli noktalarına yerleştirilen sanat ögelerini bulmak ve Snap yapmak temel amaç. Kullanıcılar harita üzerinde işaretlenen yakındaki noktalara doğru hareket ederek sanat eserinin ekranda belirmesini sağlıyor. Bu eser yerde de olabiliyor gökte de olabiliyor. Kullanıcılar eseri görebilmek için kameralarını çeşitli yönlere hareket ettiriyor.

Projenin ilk ayağı balonları paslanmaz çelikten parlak heykeller ile canlandıran ünlü Jeff Koon’a ayrılmış. Koon’un popüler balon heykelleri Champ de Mars, Paris; Central Park, New York ve Hyde Park, Londra konumlarında bulunabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft Groove Music Pass kapanıyor"

Sanat eseri projesi firmanın World Lenses teknoloji üzerinde şekilleniyor. Bununla birlikte Snap Haritalar üzerinde mi bu noktalar görülecek yoksa farklı bir bildirim tarzı mı geliştirilecek bilinmiyor. Proje kullanıma sunulduktan sonra daha fazla sanatçının programa dahil olacağı belirtiliyor. Ayrıca reklam yerleşimleri de olacak.

Snapchat ilk kez kullanıcıları hareketlendirecek bir proje gerçekleştirmiş olacak. Bundan önce kullanıcılar sadece içerik yakalamaya çalışıyordu. Niantic’in Ingress ve Pokemon Go oyunları da benzer bir mekanik arz ediyor. Projenin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.