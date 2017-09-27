Snapchat’e gökyüzü filtreleri geliyor

Çok farkında olmasak da sosyal ağ platformlarında zengin gerçeklik teknolojilerini sıklıkla kullanıyoruz. Bu konuda en hareketli ağ elbette Snapchat. Yüz filtreleri, dünya filtreleri gibi özellikler zengin gerçeklik temelinde geliştiriliyor.

Gökyüzünü boyayın

Snapchat’in bu konudaki son hamlesi ise Gökyüzü Filtreleri oldu. Bundan sonra aynı yüzünüze maske uygulamanız gibi resimlerinizdeki gökyüzünü bu filtrelerle farklı görünüşlere sokabileceksiniz.

Gökyüzü Filtreleri çalışmak için yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor. Kullanıcının çektiği resimde gökyüzünü algılayan sistem, ekranı yukarı sürüklemeniz ile birlikte uygun filtreleri karşınıza getiriyor. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz.

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Sürekli aynı filtreleri koymak yerine Snapchat günlük bazda değişen bir ayarlama yapmış. Farklı sanal hava durumları, gün doğumu, gün batımı, parlayan yıldızlar, gökkuşağı, yağmur bulutları gibi pek çok filtre günlük bazda değişerek kullanıcının karşısına çıkacak.

İlk izlenimlerde oldukça başarılı bulunan Gökyüzü Filtreleri’nin kullanıcı etkileşimine ne kadar katkı yapacağı merak konusu. Bilindiği üzere kullanıcı büyümesi yavaşlayan Snapchat farklı teknolojiler geliştirerek ilgiyi arttırmaya çalışıyor. Diğer bir önemli soru da benzer bir özellik Instagram veya Facebook’a da gelecek mi?