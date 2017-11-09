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Snapchat'in tasarımı baştan aşağı yenilenecek

Snapchat CEO'su Evan Spiegel, uygulamayı tamamen yeniden tasarlayacaklarını ve yeni tasarımın daha kullanışlı olacağını söyledi. Ayrıca yeni tasarımda Facebook benzeri bir sistem de olacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Snapchat'in pek de kullanıcı dostu olmayan bir arayüze sahip olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak şirket tarihinin en büyük "yeniden tasarlama" sürecine girerek bunu değiştirmeyi planlıyor. Popüler platformun CEO'su Evan Spiegel, Salı günü yaptığı açıklamada uygulamanın "kullanımı daha kolay" hale gelecek şekilde yeniden tasarlanacağını söyledi.
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Yeni tasarım yalnızca küçük bir kullanıcı arayüzü değişikliği değil, tam bir revizyon olacak. Arayüzde kapsamlı bir değişikliğe gidileceği için bu süreç oldukça uzun olabilir zira yeni tasarımın ne zaman tamamlanacağıyla ilgili henüz bir tarih verilmedi. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre yeni tasarım 4 Aralık itibariyle kullanıcılara sunulabilir.
Şu an için yeniden yapılanma sürecinin neler getireceği belli değil ancak şirketin patronu Evan Spiegel, planlanan yeni tasarımda Facebook benzeri bir besleme sistemi olabileceğini ima etti. Ayrıca kamera arayüzünün sağında ve solundaki bölümlerde bazı değişiklikler yapılacağı öne sürüldü. Yeni tasarımın Snapchat platformunun büyümesine katlı sağlayıp sağlayamayacağını zaman gösterecek.

https://www.businessinsider.com.au/snapchat-redesign-planned-for-december-4-2017-11?r=US&IR=T Yorum Yaz
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Ortaokullu ergen uygulaması
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12 Angry Men 1 yıl
Snapchat popülaritesini kaybetti bence.
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System32Deleted 1 yıl
Snepchat Çok Saçma Ya
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System32Deleted 1 yıl
Bu Snepchat Mı Neymiş Ne İşe Yarıyorsa İnstagram Yeter Bize
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Cnmrym24 1 yıl
Snapchat artık eskisi kadar ilgi görmüyor instagram, facebook ve whatsapp dan sonra pek bir özelliği kalmadı bence.
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coreytoddgray2 1 yıl
Sadelestirilirse daha kullanilabilir olur.
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drjacob 1 yıl
takip ettiğim 3-5 kişi var onlarda geçsin instagram'a silecem zaten hesanı sbapchat diye bir şey kalmadı
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getta 1 yıl
Bu uygulama gerçekten kötü harbiden ergen uygulaması. Tamamen kaldırılcak diye duymuştum, yalanmış demek ki. Kaldırılsa keşke.
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kar98-k 1 yıl
Bencede değişmesi lazim.
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SiNaPSiS 1 yıl
Snapchat gonullerin programidir.
Hirsiz inatagram piyasadan defol
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Müştemilat Bey 1 yıl
Gelmis gecmis en gereksiz uygulama
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Spleace 1 yıl
Tekel olmaya karşı olduğum için snapchat i destekliyorum. Sosyal medya tamamıyla instagram (facebook) un elinde olmamalı. Not: Sadece twitter kullanıyorum.
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