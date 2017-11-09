Snapchat'in tasarımı baştan aşağı yenilenecek

Snapchat'in pek de kullanıcı dostu olmayan bir arayüze sahip olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Ancak şirket tarihinin en büyük "yeniden tasarlama" sürecine girerek bunu değiştirmeyi planlıyor. Popüler platformun CEO'su Evan Spiegel, Salı günü yaptığı açıklamada uygulamanın "kullanımı daha kolay" hale gelecek şekilde yeniden tasarlanacağını söyledi.

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Yeni tasarım yalnızca küçük bir kullanıcı arayüzü değişikliği değil, tam bir revizyon olacak. Arayüzde kapsamlı bir değişikliğe gidileceği için bu süreç oldukça uzun olabilir zira yeni tasarımın ne zaman tamamlanacağıyla ilgili henüz bir tarih verilmedi. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre yeni tasarım 4 Aralık itibariyle kullanıcılara sunulabilir.

Şu an için yeniden yapılanma sürecinin neler getireceği belli değil ancak şirketin patronu Evan Spiegel, planlanan yeni tasarımda Facebook benzeri bir besleme sistemi olabileceğini ima etti. Ayrıca kamera arayüzünün sağında ve solundaki bölümlerde bazı değişiklikler yapılacağı öne sürüldü. Yeni tasarımın Snapchat platformunun büyümesine katlı sağlayıp sağlayamayacağını zaman gösterecek.

https://www.businessinsider.com.au/snapchat-redesign-planned-for-december-4-2017-11?r=US&IR=T