Word'e LinkedIn entegrasyonu geldi, artık özgeçmiş yazmak daha kolay

Microsoft geçtiğimiz yıl 26 milyar dolar karşılığında LinkedIn'i satın aldığında profesyonel sosyal ağı Office uygulamasıyla entegre edeceğini söylemişti. O tarihten bu yana şirket LinkedIn için yeni bir Windows 10 uygulaması yayınladı. Yazılım devi bugün ise LinkedIn'in Microsoft Word ile entegre edildiğini açıkladı. Entegrasyon, kullanıcıların özgeçmiş yazmasını kolaylaştıracak.

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Microsoft, yeni özelliği Office Insider programının bir parçası olarak PC platformunda Office 365 abonelerine sundu. Şirket, yapay zeka destekli öneriler sunan Resume Assistant'ın (Özgeçmiş Yardımcısı) önümüzdeki birkaç ay içinde dünya genelinde daha geniş çapta kullanıma sunulacağını da belirtti.

Word'de özgeçmiş yazmak kolaylaşıyor

Office 365 abonelerine sunulan Resume Assistant özelliği, özgeçmiş yazıldığında doğrudan LinkedIn entegrasyonunu devreye sokuyor. Yardımcı, kullanıcının mevcut özgeçmişindeki iş tanımlarını belirleyerek, iş deneyimini daha iyi tanımlamasına yardımcı olmak için seçtiği alanda diğer insanlar tarafından hazırlanmış örnekler buluyor. Bu da şüphesiz ki kullanıcıların daha iyi bir özgeçmiş hazırlamasına büyük katkı sağlayacaktır.

Yardımcı, ekranın sağ tarafında özgeçmişinizde belirtmiş olduğunuza benzer iş tanımlarını, listelediğiniz işlere uygun becerilerin listesini ve deneyiminize uyan iş ilanlarını da gösterebiliyor.

https://blogs.office.com/en-us/2017/11/08/bringing-ai-to-job-seekers-with-resume-assistant-in-word-powered-by-linkedin/?eu=true