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Word'e LinkedIn entegrasyonu geldi, artık özgeçmiş yazmak daha kolay

Microsoft, profesyonel sosyal ağ LinkedIn'in Word ile entegre edildiğini açıkladı. Yapay zeka destekli Resume Assistant özelliğiyle Word'de özgeçmiş yazmak daha kolay hale gelmiş durumda.
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Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft geçtiğimiz yıl 26 milyar dolar karşılığında LinkedIn'i satın aldığında profesyonel sosyal ağı Office uygulamasıyla entegre edeceğini söylemişti. O tarihten bu yana şirket LinkedIn için yeni bir Windows 10 uygulaması yayınladı. Yazılım devi bugün ise LinkedIn'in Microsoft Word ile entegre edildiğini açıkladı. Entegrasyon, kullanıcıların özgeçmiş yazmasını kolaylaştıracak.
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Microsoft, yeni özelliği Office Insider programının bir parçası olarak PC platformunda Office 365 abonelerine sundu. Şirket, yapay zeka destekli öneriler sunan Resume Assistant'ın (Özgeçmiş Yardımcısı) önümüzdeki birkaç ay içinde dünya genelinde daha geniş çapta kullanıma sunulacağını da belirtti.

Word'de özgeçmiş yazmak kolaylaşıyor

Office 365 abonelerine sunulan Resume Assistant özelliği, özgeçmiş yazıldığında doğrudan LinkedIn entegrasyonunu devreye sokuyor. Yardımcı, kullanıcının mevcut özgeçmişindeki iş tanımlarını belirleyerek, iş deneyimini daha iyi tanımlamasına yardımcı olmak için seçtiği alanda diğer insanlar tarafından hazırlanmış örnekler buluyor. Bu da şüphesiz ki kullanıcıların daha iyi bir özgeçmiş hazırlamasına büyük katkı sağlayacaktır.
Yardımcı, ekranın sağ tarafında özgeçmişinizde belirtmiş olduğunuza benzer iş tanımlarını, listelediğiniz işlere uygun becerilerin listesini ve deneyiminize uyan iş ilanlarını da gösterebiliyor.

https://blogs.office.com/en-us/2017/11/08/bringing-ai-to-job-seekers-with-resume-assistant-in-word-powered-by-linkedin/?eu=true Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 1 yıl
iş yerleri artık daha önce çalıştığın yerler hakkında
daha önceki SGK çalışma beyanın istiyor.
böyle orada çalıştım burada çalıştım demenin bile bir anlamı yok !
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