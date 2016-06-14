Snapdragon 430'lu Xiaomi Redmi 3s resmiyete kavuştu

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Meizu'nun uygu fiyatlı modeli m3s'i duyurmasının ardından Xiaomi de geride kalmayarak Redmi 3 modelinin güncellenmiş hali Redmi 3s'i duyurdu. Yeni Redmi 3s fiyatına göre sunduğu donanımıyla artık daha iddialı.
Öncekisi gibi 5 inç boyutta 720p ekranla gelen model 139.3 x 69.6 x 8.5mm ölçüleriyle aynı boyutta ve 144 gram ağırlığında bir kasaya sahip. 8 çekirdekli Snapdragon 430 çipsetinin bulunduğu telefon Snapdragon 616'lı önceki nesilden daha hızlı. Kamera tarafının değiştirilmediği Redmi 3s'de arkada 13MP f/2.0 diyaframlı tek LED flaşlı kamera bulunuyorken ön yüzde ise 5MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir özçekim kamerası yer alıyor.
Yeniliklerden biri olarak arka yüzünde parmak izi okuyucuya sahip olan Redmi 3s bunun yanında 4100mAh bataryaya, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 ve GPS + GLONASS bağlantı seçeneklerine sahip.
Piyasaya 2 farklı bellek seçeneğiyle sunulacak olan telefonun 2GB/16GB versiyonu CNY 699 ($106) fiyata sahipken, 3GB/32GB olan versiyonu da CNY 899 ($136) fiyata sahip. Bu fiyatlarla Çin'de 16 Haziran'da satışa sunulacak telefonun global pazarda daha yüksek bir fiyatı olması bekleniyor.
http://www.mi.com/hongmi3s/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Böyle yorumları görünce de bir Xaomi kullanıcısı olarak merak ediyorum. Adamlardan giriş seviyesi telefonundan neler bekliyorsunuz. Mesela Snapdragon 652 veya 820 mi kullansınlar?
Parmak izi okuyucu, metal kasa,ortalama bir kamera, 2,3 GB RAM ona görede hafıza, 4100 mah batarya, ortalama bir işlemci ve bunlarıda 106/139 dolardan satıyor hala şikayet. Tabikide aynısı olacak giriş seviyesinde binlerce farklı özelik yok. Force Touch falan mı bekliyorsunuz anlamadım ki???
Ama haklısınız ülkemizdeki şirketler gibi Snapdragon 410 700-800 tl den satmaya kalksaydı şikayet olmazdı. Şu telefonun özelliklerini Samsung yapsa ülkemizde 1000 tl den satmaya kalkar adamlar bunu sana 400 tl satıyor...