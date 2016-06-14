Snapdragon 430'lu Xiaomi Redmi 3s resmiyete kavuştu

Meizu'nun uygu fiyatlı modeli m3s'i duyurmasının ardından Xiaomi de geride kalmayarak Redmi 3 modelinin güncellenmiş hali Redmi 3s'i duyurdu. Yeni Redmi 3s fiyatına göre sunduğu donanımıyla artık daha iddialı.

Öncekisi gibi 5 inç boyutta 720p ekranla gelen model 139.3 x 69.6 x 8.5mm ölçüleriyle aynı boyutta ve 144 gram ağırlığında bir kasaya sahip. 8 çekirdekli Snapdragon 430 çipsetinin bulunduğu telefon Snapdragon 616'lı önceki nesilden daha hızlı. Kamera tarafının değiştirilmediği Redmi 3s'de arkada 13MP f/2.0 diyaframlı tek LED flaşlı kamera bulunuyorken ön yüzde ise 5MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir özçekim kamerası yer alıyor.

Yeniliklerden biri olarak arka yüzünde parmak izi okuyucuya sahip olan Redmi 3s bunun yanında 4100mAh bataryaya, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 ve GPS + GLONASS bağlantı seçeneklerine sahip.

Piyasaya 2 farklı bellek seçeneğiyle sunulacak olan telefonun 2GB/16GB versiyonu CNY 699 ($106) fiyata sahipken, 3GB/32GB olan versiyonu da CNY 899 ($136) fiyata sahip. Bu fiyatlarla Çin'de 16 Haziran'da satışa sunulacak telefonun global pazarda daha yüksek bir fiyatı olması bekleniyor.

http://www.mi.com/hongmi3s/