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Snapdragon 430'lu Xiaomi Redmi 3s resmiyete kavuştu

Xiaomi bütçe odaklı telefonu Redmi 3'ü daha güçlü donanımla güncelledi. Redmi 3s adındaki yeni model Snapdragon 430 yongaseti ve parmak izi okuyucusuna sahip. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,3b
1
16
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Meizu'nun uygu fiyatlı modeli m3s'i duyurmasının ardından Xiaomi de geride kalmayarak Redmi 3 modelinin güncellenmiş hali Redmi 3s'i duyurdu. Yeni Redmi 3s fiyatına göre sunduğu donanımıyla artık daha iddialı.
Öncekisi gibi 5 inç boyutta 720p ekranla gelen model 139.3 x 69.6 x 8.5mm ölçüleriyle aynı boyutta ve 144 gram ağırlığında bir kasaya sahip. 8 çekirdekli Snapdragon 430 çipsetinin bulunduğu telefon Snapdragon 616'lı önceki nesilden daha hızlı. Kamera tarafının değiştirilmediği Redmi 3s'de arkada 13MP f/2.0 diyaframlı tek LED flaşlı kamera bulunuyorken ön yüzde ise 5MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir özçekim kamerası yer alıyor.
Yeniliklerden biri olarak arka yüzünde parmak izi okuyucuya sahip olan Redmi 3s bunun yanında 4100mAh bataryaya, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 ve GPS + GLONASS bağlantı seçeneklerine sahip.
Piyasaya 2 farklı bellek seçeneğiyle sunulacak olan telefonun 2GB/16GB versiyonu CNY 699 ($106) fiyata sahipken, 3GB/32GB olan versiyonu da CNY 899 ($136) fiyata sahip. Bu fiyatlarla Çin'de 16 Haziran'da satışa sunulacak telefonun global pazarda daha yüksek bir fiyatı olması bekleniyor.

http://www.mi.com/hongmi3s/ Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl en beğenilen ryalp
ryalp
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Böyle yorumları görünce de bir Xaomi kullanıcısı olarak merak ediyorum. Adamlardan giriş seviyesi telefonundan neler bekliyorsunuz. Mesela Snapdragon 652 veya 820 mi kullansınlar?

Parmak izi okuyucu, metal kasa,ortalama bir kamera, 2,3 GB RAM ona görede hafıza, 4100 mah batarya, ortalama bir işlemci ve bunlarıda 106/139 dolardan satıyor hala şikayet. Tabikide aynısı olacak giriş seviyesinde binlerce farklı özelik yok. Force Touch falan mı bekliyorsunuz anlamadım ki???


Ama haklısınız ülkemizdeki şirketler gibi Snapdragon 410 700-800 tl den satmaya kalksaydı şikayet olmazdı. Şu telefonun özelliklerini Samsung yapsa ülkemizde 1000 tl den satmaya kalkar adamlar bunu sana 400 tl satıyor...
ryalpKopyala yapıştıra devam ediyorlarBöyle yorumları görünce de bir Xaomi kullanıcısı olarak merak ediyorum. Ada...
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t_baybars 3 yıl
2.bir telefon olarak alinir. müdayillerine göre ( meizu 3s ve huawei honor 5a ) daha iyi oldugu düsüncesindeyim.
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OverClocK1ng 3 yıl
Telefonlara adam gibi batarya koymayı bir tek Çin'liler akıl ediyor. Adamların koyduğu bataryaya bak, bir de mesela LG nin G5 e koyduğu bataryaya.
Üstelik adamlar 70 mm den daha dar, 8.5 mm kalınlığında ve 5 inç, yani 5.3 inç falan da olmayan cihaza o bataryayı koymuşlar. LG falan görsün de utansın...
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General. 3 yıl
Her hafta bir cihaz tanıtıyor, ayrıca cihazlara ulaşamadıktan sonra altından yapsa kıymeti yok.
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niksaçmabişeybence 3 yıl
asdfasdgasjhjk.4100 mah batarya fazla 3000 mah olsun diyen bile çıkmış.ulan vallaha hakediyorsunuz
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kadirirdem 3 yıl
bu fiyata gayet iyi olmuş...
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lapatid 3 yıl
makine ateş ediyor cekemeyenler turkcellin snapdragon 210 lu telefonunu almis galiba
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onsos1100 3 yıl
Xiaomi nin alt seviye telefonlardaki bu batarya merakını anlamış değilim.
Yap şunu 3000 mah pil ile 7.5mm zaten kullandığın ekran işlemci belli. Meizu bu konuda bence daha başarılı.
Xiaomi nin Kendi değerlerinde 8.5 mm dediği cihaz ölçümle 9.3 çıkıyor
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zdniz 3 yıl
Meizu nun cihazına 10 basar. Meizu Meditek den başka bişey bilmiyo.
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mami001 3 yıl
nasip olur da çine gidersem yapacağım ilk iş bi xiaomi telefon almak olacak :D
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ryalp 3 yıl
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wolf silver 3 yıl ryalp
ryalp
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Böyle yorumları görünce de bir Xaomi kullanıcısı olarak merak ediyorum. Adamlardan giriş seviyesi telefonundan neler bekliyorsunuz. Mesela Snapdragon 652 veya 820 mi kullansınlar?

Parmak izi okuyucu, metal kasa,ortalama bir kamera, 2,3 GB RAM ona görede hafıza, 4100 mah batarya, ortalama bir işlemci ve bunlarıda 106/139 dolardan satıyor hala şikayet. Tabikide aynısı olacak giriş seviyesinde binlerce farklı özelik yok. Force Touch falan mı bekliyorsunuz anlamadım ki???


Ama haklısınız ülkemizdeki şirketler gibi Snapdragon 410 700-800 tl den satmaya kalksaydı şikayet olmazdı. Şu telefonun özelliklerini Samsung yapsa ülkemizde 1000 tl den satmaya kalkar adamlar bunu sana 400 tl satıyor...
1 Yanıt Yanıtla +13
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burak939 3 yıl
Öncekisi gibi :)
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