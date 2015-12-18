Snapdragon 600 serisinde isim değişikliği





Qualcomm'un orta seviyeye yönelik olarak geliştirdiği Snapdragon 600 serisi bugüne kadar 32-bit ve 64-bitlik tasarımlara ev sahipliği yaptı. Son dönemde özellikle numaralandırma açısından zayıf kalmaya başlayan seri için Qualcomm'dan hamle gecikmedi.





Firmadan yapılan açıklamaya göre Snapdragon 600 serisinin 64-bitlik tasarımları iki farklı gruba ayrılıyor. Cortex-A53 çekirdekleri ve Adreno 405 grafik birimi barındıran işlemciler Snapdragon 610-615-616-617 şeklinde isimlendirmesini muhafaza ediyor. Bu grupta Snapdragon 610 yonga seti 4 çekirdekli iken 615-615 yonga setleri 4+4 formatında, Snapdragon 617 ise 8 çekirdekli olarak çalışıyor.





Daha önce Snapdragon 618 ve 620 olarak adlandırılan yonga setleri ise artık Snapdragon 650-652 şeklinde isimlendirildi. Bu yonga setleri ARM'ın mevcut en güçlü çekirdeği Cortex-A72 ve yeni nesil Adreno grafik birimleri barındırması ile öne çıkıyor. Yonga setleri orta seviye ailedeki en güçlü üyeler olacak.





Qualcomm, 64-bitlik özelleştirilmiş Kryo çekirdeklerini ve dolayısıyla Snapdragon 820 yonga setini gölgede bırakmamak için Cortex-A72 çekirdeğine orta seviye tasarımlarda yer vermeyi tercih etti. Bilindiği gibi Cortex-A72 taşıyan Kirin 950 yonga seti, Android tarafının en güçlüleri arasında yerini almıştı.





Qualcomm sadece iki Cortex-A72 çekirdeğini 1.8GHz saat hızında çalıştırarak gücü biraz kısıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdekleri ile toplamda 6 çekirdekli olan yonga setinde, 2K ekranlara imkan tanıyan Adreno 510 grafik birimi yerini almış. Ayrıca yonga setinde 300Mbps veri transfer hızları sağlayan Cat. 7 modem entegre edilmiş. Ülkemizde gelecek yıl faaliyete geçecek 4.5G altyapısına uyum sağlayacağı için Snapdragon 650 serisi güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıkacaktır.





Bu sınıfta Snapdragon 650 serisinin karşısına çıkacak bir yonga seti yok gibi duruyor. Genelde Spreadtrum ve MediaTek gibi Asyalı tasarımcılar, Cortex-A57 ile üst seviyede rekabet etmeye çalışıyor. Qualcomm'un bu hamlesi rakiplerinin de strateji değişikliğine gitmesine neden olabilir.

https://www.qualcomm.com/news/snapdragon/2015/12/16/snapdragon-600-tier-processors-repositioned-reflect-advanced-performance