Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapdragon 810 yongaseti LTE Cat 9 desteği ile güncellendi

4 yıl
1b
1
28
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Snapdragon 810 yongaseti LTE Cat 9 desteği ile güncellendi

Üretim sıkıntıları nedeniyle gecikip gecikmediğine dair pek çok iddia ortaya atılan Qualcomm'un 64-bitlik tepe modeli Snapdragon 810 şimdilik yol haritasından sapmış değil ve önemli bir desteğe daha kavuşuyor. 

Qualcomm tarafından yapılan duyuruda Snapdragon 810 yongasetinin teorik olarak 450Mbps indirme hızlarına imkan veren LTE Category 9 desteği ile güncellendiği duyuruldu. Snapdragon 810 yongasetinde bundan böyle LTE-A uyumlu Gobi modem yongaları yer alacak. 

Snapdragon 810 bu güncelleme ile 64-bit işlemci ve LTE Cat 9 modemi birarada barındıran ilk yongaseti olarak da anılacak. Model GSM/EDGE, CDMA1x/EVDO, TD-SCDMA ve WCDMA/HSPA+ gibi dünya çapında 3G ve 4G ağlarına uyum sunuyor. 

LTE Cat 9 desteği ile Snapdragon 810 yongasetinin önemli bir hamle yaptığına şüphe yok. Ancak dünyanın pek çok ülkesinde LTE ağları 150Mbps indirme hızlarına destek veriyor. Güney Kore, Japonya, ABD gibi ülkelerde ise altyapı uyum çalışmaları devam ediyor. Bu bakımdan LTE Cat 9 desteğinin gelecek yıllarda yaygın kullanım imkanı bulacağını söyleyebiliriz.  

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-upgraded-the-Snapdragon-810-CPU-with-LTE-Category-9-support-reaching-up-to-450Mbps-downlink-speeds_id63711 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Nokiacı olarak 2yıl geriden geldiğimiz için merakla beklemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihat_, 4 yıl
Ülkemizde her yerde 3g yokken bence 4g hayal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirchade 4 yıl
ben de pttcell 3g çeksin diye yatağın tepesine çıkayım....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Vodafone sagolsun gecemiyoruz 4g ye. Isteyen sirket geçsin arkadaş. Bizde hak edene para verelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ans Destroyer 4 yıl
Evde 3G çekmiyor adamlar 4G diyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
450 Mbps,ok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heredot_abi_ 4 yıl
4G çalışmaları çoktan başladı. Altyapı çalışmaları sürüyor. 2015 te bazı önemli yerler 4G ye geçecek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ICromwelleI 4 yıl heredot_abi_
heredot_abi_
4G çalışmaları çoktan başladı. Altyapı çalışmaları sürüyor. 2015 te bazı önemli yerler 4G ye geçecek.

Evet bazı yerler 4G geçiş yapicak fakat bunlar büyükşehirler olucak. 2016 veya yarısında anca sonuçlanır gibi bu durum.

Çat 9 ne kadar güzel olsa da bizim isimize yaramaz kaldı ki 3g bile doğru dürüst alamıyoruz. Bakalım 4g nasıl olacak belki 2g son bulabilir diyorlar fakat bu is belli olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fendur 4 yıl
Biz anca bunları filmlerde görebiliriz. Maalesef teknoloji üretemediğimizden teknolojiyi pahalı olarak dışarıdan almak zorunda kalıyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 4 yıl
Lte ülkemize cat3 formatında stabil olarak girse 10 sene değişmese de olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emiLL 4 yıl ardabeyim
ardabeyim
Lte ülkemize cat3 formatında stabil olarak girse 10 sene değişmese de olur.

3gyi tam stabil sunamadiklari yerler var istanbulda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
450 mbps indirme sunan telefon o veriyi diske 1 saniyede nasıl yazacak acaba. :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UNF0RGIVEN 4 yıl
810 nun performansını merak ediyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmax59 4 yıl ø
adamlar yonga seti üreticisi ve bu hızda indirmeyi vaadediyor diske nasıl yazılacağı onların sorunu değil ki o disk üreticilerinin sorunu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1008 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, snapdragon 810 ve qualcomm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Oyun için dizüstü mü? Konsol mu? sizler için yorumladık! 4 yıl Vodafone Red, Samsung Galaxy S5'i inceledi 4 yıl Samsung Galaxy Note 4 video inceleme "Daha hızlı işlemci, daha fazla piksel ve metal çerçeve bir arada" 4 yıl Donanimhaber ile ''Sokaktayiz'' Keyfi 4 yıl Qualcomm'un 64-bit Snapdragon işlemcilerini ve Vestel'in ithalat koruması talebini konuştuk 4 yıl 2si1 "İçi güzel" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim