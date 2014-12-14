Snapdragon 810 yongaseti LTE Cat 9 desteği ile güncellendi





Üretim sıkıntıları nedeniyle gecikip gecikmediğine dair pek çok iddia ortaya atılan Qualcomm'un 64-bitlik tepe modeli Snapdragon 810 şimdilik yol haritasından sapmış değil ve önemli bir desteğe daha kavuşuyor.





Qualcomm tarafından yapılan duyuruda Snapdragon 810 yongasetinin teorik olarak 450Mbps indirme hızlarına imkan veren LTE Category 9 desteği ile güncellendiği duyuruldu. Snapdragon 810 yongasetinde bundan böyle LTE-A uyumlu Gobi modem yongaları yer alacak.





Snapdragon 810 bu güncelleme ile 64-bit işlemci ve LTE Cat 9 modemi birarada barındıran ilk yongaseti olarak da anılacak. Model GSM/EDGE, CDMA1x/EVDO, TD-SCDMA ve WCDMA/HSPA+ gibi dünya çapında 3G ve 4G ağlarına uyum sunuyor.





LTE Cat 9 desteği ile Snapdragon 810 yongasetinin önemli bir hamle yaptığına şüphe yok. Ancak dünyanın pek çok ülkesinde LTE ağları 150Mbps indirme hızlarına destek veriyor. Güney Kore, Japonya, ABD gibi ülkelerde ise altyapı uyum çalışmaları devam ediyor. Bu bakımdan LTE Cat 9 desteğinin gelecek yıllarda yaygın kullanım imkanı bulacağını söyleyebiliriz.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-upgraded-the-Snapdragon-810-CPU-with-LTE-Category-9-support-reaching-up-to-450Mbps-downlink-speeds_id63711