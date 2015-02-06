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Snapdragon 810 yongasetinde ısınma sorununun giderildiği rapor ediliyor

4 yıl
3,5b
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17
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 810 yongasetinde ısınma sorununun giderildiği rapor ediliyor

Bu yılın en çok konuşulan yongaseti olmaya şimdiden aday haline gelen Snapdragon 810 için önce üretimde sıkıntılar olduğuna dair sonra da aşırı ısınma problemleri yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Aşırı ısınma problemleri dolaylı olarak kabul edilmiş durumda. Ancak önemli bir gelişmenin yaşandığı rapor ediliyor. 

TSMC kaynaklarından gelen bilgilere göre yüksek hızlara çıkıldığında başlayan aşırı ısınma problemi ile ilgili Qualcomm bazı optimizasyonlar yaptı ve bu nedenle üretimde bazı gecikmeler yaşanabilir. Snapdragon 810 yongasetli ilk akıllı telefonlar duyurulmuş olsa da hacimli üretime Mart ayında geçileceği belirtiliyor. 

TSMC optimize edilmiş yongasetlerini üretici ortaklara zamanında teslim etmeye çalışıyor. Mart ayı ortasında ise üretimin artırılması planlanıyor. Böylece gelen talebe de zamanında cevap verilebilecek. Ancak bu durumda LG G Flex 2 modelinin ilk partisinin ısıma sorunu yaşayan Snapdragon 810 yongaseti ile birlikte pazara çıkmış olabileceği ihtimali akıllara geliyor. Bununla ilgili net bir bilgi yok. 

Qualcomm bir süre önce geniş bir üretici grubunun Snapdragon 810 yongaseti kullanacğaını açıklamıştı. Bunlar arasında HTC, Sony, Microsoft, Motorola gibi firmalar mevcut. MWC 2015 etkinliğinde daha fazla Snapdragon 810 yongasetli cihazın tanıtılması bekleniyor. Bilindiği gibi Samsung'un Galaxy S6 modelinde Exynos yongaseti kullanacağı açıklanmıştı. 

http://www.ubergizmo.com/2015/02/qualcomm-snapdragon-810-heat-issues-reportedly-fixed/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Abi ne vukuatlı bi işlemci oldu bu s810'da haa; çıkta kurtulalım be kardeş...




Tabi sorunları çözdükten sonra
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crazy585858 4 yıl
s800 de ısınıyor napalım onada katlaniriz artık :)
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crazy585858 4 yıl
s800 de ısınıyor napalım onada katlaniriz artık :)
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Gece772 4 yıl
Snapdragon 810 nede çok reklam seviyor böyle
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darkdiva 4 yıl
Adı ısınıyor diye çıktı bir kere, çözdük falan deseler de insanlar temkinli yaklaşacak.
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YasinCC 4 yıl
Isınma sorunu olmayan işlemcileri görüyoruz. S800 serisinin hepsi çok güzel el ısıtıcısı görevi görebiliyor.
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N. Chomsky 4 yıl

Istedikleri kadar serin yapsınlar işlemciyi. Lg yine de ısındırmayı başarır.
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fatih-8 4 yıl
Ben bu performans neye gerek denmesini anlamıyorum. S800 bile nette su gibi gezemiyor. Sözde pc leri geçecekler ama 8 yıllık pc nette cayır cayır gezerken teller zorlanıyor açarken. 0 gecikme ile acsın sayfaları o zaman diyim bundan ötesine be gerek var diye
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Batuist 4 yıl
Şu an ki işlemcilerin performansları neye yetmiyor acaba? yaptığımız telefon yada tabletlerde basit uygulama açmak yada oyunlar oynamak.. zaten geliştiriciler mevcut donanımı dahi tam anlamıyla kullanmamaktalar. Yüksek hıza çıkarıp ısıtacağına makul bir seviyede tut zaten yeterli olan performans yanında birde kullanım süresini uzat. Bence çok gereksiz bir sidik yarışına girdiler. sanki dna kodları çözücez telefonlarla.. iki mesaj atıp iki alo deyip birde CoC oynayıp kapatcaz.. neye işlemci geliştiriyorsun?? Marsa gidecek uzay istasyonunu yönetmicez..
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acmtncy 4 yıl
snapdragonların rakipsizliği samsung'a darbe vurmuştu. 810daki aksaklıklar samsung için önemli avantaj.
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