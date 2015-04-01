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"Snapdragon 815 diye bir yongaseti yok!"

4 yıl
5,7b
1
19
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Qualcomm'un Snapdragon 810 sonrasında yoluna Snapdragon 815 adında 64-bitlik yeni bir yongaseti ile devam edeceğine dair pek çok iddia gündeme geliyor ve bunlar arasında ısınma testleri bile mevcut. Ancak Qualcomm görünüşe göre iddiaların pek içinde değil.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre Snapdragon 815 yongaseti için ortada herhangi bir plan yok. Firmanın lafı dolandırmadan açıklama yapması yılı Snapdragon 810 ile tamamlayacağını gösteriyor. Snapdragon 815 muhtemelen firma içerisinde bir test ürünü olarak kalacak. 

Aşırı ısınma sorunlarına ve Samsung'un Exynos 7420 ile iyi bir sinerji oluşturmasına rağmen Qualcomm'un yıl sonuna kadar bir hamle yapmayacak olması dezavantaj gibi görünüyor ancak Snapdragon 805'in akibeti hatırlandığında firma açısından olumlu bir karar olabilir. Ayrıca Cortex-A72 çekirdeği orta üst seviye Snapdragon 618/620 yongasetlerinde yer alacağı için Qualcomm adına pazarda büyük bir boşluk oluşmayacaktır. 

Gelecek yıl için ise firma Snapdragon 820 yongasetini hazırlıyor. Özelleştirilmiş 64-bit çekirdekleri ile yola devam edecek olan firma için Snapdragon 820 yongaseti ile 64-bitlik özelleştirilmiş yongaseti olma ünvanına da sahip olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-says-theres-no-Snapdragon-815-processor-in-the-works_id67787 Yorum Yaz
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fthkn 4 yıl en beğenilen
Qualcomm yıl boyu el ense yapan bir firma bile olsa batmaz. Arkasında ABD hükümeti var. İşte kapitalizmin anavatanı bir ülke şirketine sahip çıkar. Samsung da batmaz. O da uzakdoğunun kapital anavatanı Kore şirketi. Bir devlet insanının arkasında durursa böyle şirketler doğuyor. hiçbiri mükemmel değil. Fransa batan otomobil şirketlerinin borcunu ödüyor yine da ayakta tutuyor. Bizim gibi 3. sınıf ülkelerin yaptığı tek şey 1. sınıf kapital ülkelere insanını hizmetçi olarak pazarlamaktır. Hiçbir büyük şirketi olmayan çok kötü durumda olan bir ülkeyiz.
Qualcomm yıl boyu el ense yapan bir firma bile olsa batmaz. Arkasında ABD hükümeti var. İşte kapitalizmin anavatanı bir ülke şirketine sahip çıkar. Samsung da b...
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CooL_ROMEO 4 yıl
Şu tekel firma batsın başka bir şey istemiyorum bunlar yüzünden 2013-2014-2015 te çıkan bütün telefonlar aynı özelliklerde idi .
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MyWorldLife 4 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
Şu tekel firma batsın başka bir şey istemiyorum bunlar yüzünden 2013-2014-2015 te çıkan bütün telefonlar aynı özelliklerde idi .

Ne olacakti ?
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General. 4 yıl
Şu firmayı hiç sevmiyorum.
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fthkn 4 yıl en beğenilen
Qualcomm yıl boyu el ense yapan bir firma bile olsa batmaz. Arkasında ABD hükümeti var. İşte kapitalizmin anavatanı bir ülke şirketine sahip çıkar. Samsung da batmaz. O da uzakdoğunun kapital anavatanı Kore şirketi. Bir devlet insanının arkasında durursa böyle şirketler doğuyor. hiçbiri mükemmel değil. Fransa batan otomobil şirketlerinin borcunu ödüyor yine da ayakta tutuyor. Bizim gibi 3. sınıf ülkelerin yaptığı tek şey 1. sınıf kapital ülkelere insanını hizmetçi olarak pazarlamaktır. Hiçbir büyük şirketi olmayan çok kötü durumda olan bir ülkeyiz.
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The-Engineer 4 yıl
805 gibi ölü doğacağına çıkmaması daha iyi olmuş .
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balcis 4 yıl
1 nisan'ı unutmayın.
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Fenomenon 4 yıl
Demek ki 815 istenen performansı yakalayamadı.
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darkhair 4 yıl
bence qcom-exynos arasındaki fark nvidia ile amd arasındaki fark gibi. Amd nin gpu ları fiyat performans açısından nvidianın önünde ama nvidia sürücü desteği vs ile açığı kapatıyor. Aynı şekil 7420, 810 dan hem performans hemde ısıl denge bakımından önde olmasına rağmen s810 un arkasında dev bi geliştirici kitlesi olacaktır. Bu da qcom cihazların daha stabil ve istikrarlı çalışmasını, güncelleme konusunda bi adım ileride olmasını sağlayacak.Burda exynos cihazları kötülemek istemiyorum ama rom olsun, uygulamaların açılış hızı olsun ve stabilite olsun qcom cihazlar her zaman bi adım öndeler. Samsung da kaynak kodlarını paylaşsa bu fark çok hızlı kapanır ama ... ( belki burda gpu ile cpu karşılaştırmam hatalı oldu ama en yakın örneğin bu olduğunu düşünüyorum )
2 Yanıt Yanıtla +1
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freudunpiposu 4 yıl darkhair
Daha mı öndeler ? 5433 S810'dan çok daha seri çalışıyor. Aynı üretim teknolojisiyle 6 ay önca üretildi. Sorun Qualcomm'un CPU tarafında Kraitle kendini köreltmesinden. Uygulama açılış hızları uygulamadan uygulamaya değişiyor, Tarayıcıda Exynos hep ezici bir üstünlüğü var. Exynos 4 32 nm 28 nm Snapdragon 600'ün ıkındığı sayfayı rahat şekilde açıyor. Kusura bakmayın ama Qualcomm'un modem patentleri öncesinde ne halde olduğu CPU konusunda ne kadar geriden geldiğinin kanıtı zaten. İlk önce Apple'ı eleştirdi 64 bit için sonra Samsung'u 8 çekirdek için şimdi tükürdüklerini yalıyor. Teknolojide gram gözü yok firmanın.
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forumlarabak 4 yıl darkhair
darkhair
bence qcom-exynos arasındaki fark nvidia ile amd arasındaki fark gibi. Amd nin gpu ları fiyat performans açısından nvidianın önünde ama nvidia sürücü desteği vs ile açığı kapatıyor. Aynı şekil 7420, 810 dan hem performans hemde ısıl denge bakımından önde olmasına rağmen s810 un arkasında dev bi geliştirici kitlesi olacaktır. Bu da qcom cihazların daha stabil ve istikrarlı çalışmasını, güncelleme konusunda bi adım ileride olmasını sağlayacak.Burda exynos cihazları kötülemek istemiyorum ama rom olsun, uygulamaların açılış hızı olsun ve stabilite olsun qcom cihazlar her zaman bi adım öndeler. Samsung da kaynak kodlarını paylaşsa bu fark çok hızlı kapanır ama ... ( belki burda gpu ile cpu karşılaştırmam hatalı oldu ama en yakın örneğin bu olduğunu düşünüyorum )

"s810 un arkasında dev bi geliştirici kitlesi olacaktır. Bu da qcom cihazların daha stabil ve istikrarlı çalışmasını, güncelleme konusunda bi adım ileride olmasını sağlayacak."

Sorma, bir istikrarlı bir stabil çalışıyor... Snapdragon s4 Pro dan beri kullanan biriyim öncesinde Exynos işlemcileri 2 farklı model telefonda yine uzun süre kullandım. İnan bana Exynos işlemci ve mali GPU ailesi hem snapdragon ailesi işlemci ve GPU larından daha stabil ve daha az ısınıyorken, batarya konusunda da daha iyiler. Exynos ile akıcı ve rahatsız etmeyen bir sıcaklıkta oynadığım oyunları, snapdragon ile ilk dakikalarda akıcı oynarken sonrasında rahatsız edici bir ısınma sıkıntısı ile oyun akıcılığı bariz bir şekilde sekteye uğramış olarak oynuyorum.
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Masquerade89 4 yıl
810'un ölü olduğunu kabul etti 820 ile çıkış yapmayı düşünüyor ama Samsung'unda boş duracağını sanmıyorum.Exynos Snapdragon- Intel Amd gibi olacak sanırım
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King Stannis 4 yıl
İddalara göre 820 ile yakın zamanlarda piyasaya sürülecekti, bu durumda zaten kullanan üretici sayısı çok az olurdu.
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