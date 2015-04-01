"Snapdragon 815 diye bir yongaseti yok!"

Son dönemde Qualcomm'un Snapdragon 810 sonrasında yoluna Snapdragon 815 adında 64-bitlik yeni bir yongaseti ile devam edeceğine dair pek çok iddia gündeme geliyor ve bunlar arasında ısınma testleri bile mevcut. Ancak Qualcomm görünüşe göre iddiaların pek içinde değil.





Firmanın yaptığı açıklamaya göre Snapdragon 815 yongaseti için ortada herhangi bir plan yok. Firmanın lafı dolandırmadan açıklama yapması yılı Snapdragon 810 ile tamamlayacağını gösteriyor. Snapdragon 815 muhtemelen firma içerisinde bir test ürünü olarak kalacak.





Aşırı ısınma sorunlarına ve Samsung'un Exynos 7420 ile iyi bir sinerji oluşturmasına rağmen Qualcomm'un yıl sonuna kadar bir hamle yapmayacak olması dezavantaj gibi görünüyor ancak Snapdragon 805'in akibeti hatırlandığında firma açısından olumlu bir karar olabilir. Ayrıca Cortex-A72 çekirdeği orta üst seviye Snapdragon 618/620 yongasetlerinde yer alacağı için Qualcomm adına pazarda büyük bir boşluk oluşmayacaktır.





Gelecek yıl için ise firma Snapdragon 820 yongasetini hazırlıyor. Özelleştirilmiş 64-bit çekirdekleri ile yola devam edecek olan firma için Snapdragon 820 yongaseti ile 64-bitlik özelleştirilmiş yongaseti olma ünvanına da sahip olacak.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-says-theres-no-Snapdragon-815-processor-in-the-works_id67787