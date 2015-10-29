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Snapdragon 820 yongaseti 14nm fabrikasyon sürecine tabi

Qualcomm'un yeni canavarı Snapdragon 820'yi Samsung'un üreteceği neredeyse kesinleşti. Qualcomm'un yaptığı açıklama tüm iddiaları doğrular nitelikte.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 820 yongaseti 14nm fabrikasyon sürecine tabi

Qualcomm'un gelecek yıl itibariyle mobil dünyada fırtınalar estirmesini beklediğimiz Snapdragon 820 yongaseti ile ilgili en merak edilen detay üretim süreciydi. Pek çok iddianın ardından Qualcomm bugün yaptığı açıklamada kafalardaki soru işaretlerini de giderdi. 

Snapdragon 820 yongasetinin aşırı ısınma iddialarına yönelik yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve yongasetinin tüm tasarım standartlarına uyum gösterdiği belirtildi. Herhangi bir aşırı ısınma probleminin yaşanmadığı yongaseti 14nm süreci ile üretilecek. 

Üretim süreci konusundaki perdelerin kalkması dökümü kimin yapacağı sorusunu da netleştirdi. Döküm sektörünün lideri TSMC, 16nm FinFET üretimi yaptığı için devre dışı kalıyor. Kalan tek ihtimal ise Samsung zira firma Exynos 7420 yongasetini de 14nm FinFET süreci ile üretiyor ve sık sık Qualcomm-Samsung ortaklığı iddiaları gündeme geliyordu. 14nm süreci ile üretime başlayacak diğer firma olan GlobalFoundries ise AMD'nin Zen tabanlı APU'larına odaklanıyor. 

FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu yüzgeç yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası düşük güç seviyelerinin yakalanması oluyor. 

Üretim süreci ile ilgili diğer bir detay ise LPP - Low Power Plus teknolojisi ile yapılacak olması. LPE ve LPP, Samsung'un üretim teknolojileri arasında yer alıyor. Firmanın geliştirdiği 14nm LPE [low-power enhanced] teknolojisi ile düşük enerji tüketimi ile yüksek performans değerlerine ulaşabiliyordu. 

14nm LPP [low-power plus] üretim teknolojisi ise daha kompleks yongasetlerine imkan tanıyor, saat hızlarında yüzde 10 artış ve daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Her iki teknoloji benzer tasarım kurallarını paylaşıyor olsa da kullanılan kütüphane ve derleyiciler farklılaşıyor. 14nm FinFET LPP süreci ile Snapdragon 810 yongasetine göre yüzde 30-40 daha fazla performans ve yüzde 40 civarında enerji tasarrufu elde edileceği tahmin ediliyor. Özellikle 60 kare/saniye oranında 4K videoların daha akıcı bir şekilde işleneceği belirtiliyor. 

Bununla birlikte Snapdragon 820 yongaseti ile ilgili aşırı ısınma iddiaları sona ermiş değil. Galaxy S7 amiral gemi modelinde Snapdragon 820 yongasetine dönüş yapmasına kesin gözüyle bakılan Samsung'un aşırı ısınma sorunları nedeniyle çeşitli yazılım optimizasyonları üzerinde çalıştığı ve gerekirse Sony Xperia Z5 serisinden hatırladığımız ısı boruları ile soğutma şeklinde bir yönteme de başvuracağı ifade ediliyor. Yani aşırı ısınma konusu bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. 

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-confirms-next-gen-14nm-process-for-Snapdragon-820-debunks-overheating-rumors_id75222 Yorum Yaz
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MrKemal17 4 yıl en beğenilen
A9'un TSMC üretimi 16nm olan modeli, 14nm Samsung üretimi olan modele göre daha uzun pil ömrü sağlıyor. Daha düşük nm her zaman daha az enerji anlamına gelmiyor.
A9'un TSMC üretimi 16nm olan modeli, 14nm Samsung üretimi olan modele göre daha uzun pil ömrü sağlıyor. Daha düşük nm her zaman daha az enerji anlamına gelmiyor...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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uea 4 yıl Patren
patren
samsung un yeni nesil Exynos işlemcileri yine 820 den güçlü olur
samsung bilerek 820 leri hatalı üretmesin :) sonra yine ısınan 820 ler çıkar


Samsung'un hatalı işlemci üretmesi kendi ayağına sıkmak olur. İşlemci konusunda Snapdragon firmasını kendine rakip değil aksine ortak olarak görüyorlardır çünkü Samsung kendi geliştirdiği işlemcileri genellikle kendi cihazlarında kullanıyor farklı bir cihazda Samsung işlemcilerini göremiyoruz. Hatta S7 modelinde bile 820 kullanma ihtimali yüksek. Böylesine büyük firmalar dışarıdan bakıldığında düşman gibi görülebilir ama aslında en büyük ortak bunlardır. Örneğin Apple ve Samsung hep birbirlerine tazminat davaları açarlar ama Apple işlemcilerini de Samsung'a ürettirir.
Para para para. Çakal bu büyük firmalar.
patrensamsung un yeni nesil Exynos işlemcileri yine 820 den güçlü olursamsung bilerek 820 leri hatalı üretmesin :) sonra yine ısınan 82...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
e-Militarist 4 yıl
www.qualcomm.com/news/snapdragon/2015/11/10/live-new-york-its-snapdragon-820-prepare-immersive-dive-mobile-experience
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kadirirdem 4 yıl
samsung burdan da iyi para kıracak desenize...
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Qonrul 4 yıl
daha az batarya tüketip daha az ısınsın yeter gerisi hallolur zaten. 820 de 810 gibi olmaz umarım.
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kraix 4 yıl
Onu bunu bilmem çözüm Project Ara yap boz telefon isteyen istediği gibi kullansa ne hoş olur neyse konumuza dönelim...
820 de bu yeni değişim sürecinde sorunları 810 gibi beraberinde getirecek gibi görünüyor...
Tabi sonrasında 820 v2 gibi versiyonlara geçilecek...
Helio x20 de bildiğim kadarıyla ısınma problemi yok hem daha uygun fiyat hem de tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorsun.
Ben 820 den çok Helio x30 u merak ediyorum...
Rekabet her zaman iyidir...
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St Batuhan 4 yıl
Fx_57,5

şu nanometre olayıda bir kaç sene en azından yerinde saysada verimlilikte ilerleseler.her yerni üretim sonunda verimliliğe yeterince odaklanamıyorlar.


Tamam sıkıntı yok. Zaten öyle bir döneme yöneleceğiz. nm gelişmeler yavaşlama sürecine doğru ilerleyebilir her an. Şu dönemde bile yaşadık. Ekran kartı sektöründe sıkıntı oldu bir noktada. Eh işlemcide de AMD anca atılım yapıyor Intel'e karşı. Sıradaki hamle 10 ve 7. Sonrası zorlayıcı. Yeni maddeler tam istenileni verene kadar üretim açısından, mimari optimizasyonu yapılmaya çalışılacak.
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neo01470 4 yıl
Boşuna yeni birşey yapmasın, s801 i 14nm de ürettirsin, 2.5~2.7 ghz seviyesinde frekans düşürmeden kalabilsin(thermal throttling) zaten s810/s820 seviyesinde performans verir. S800 2.3 ghz seviyesinde kaç saniye durabiliyor ki
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Fx_57,5 4 yıl
şu nanometre olayıda bir kaç sene en azından yerinde saysada verimlilikte ilerleseler.her yerni üretim sonunda verimliliğe yeterince odaklanamıyorlar.
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dranas 4 yıl
Android in kas gücü git gide artıyor. bu performans ve stabilite anlamında elbette olumlu bir gelişme fakat yazılım tarafında da marjinal değişimler olmalı. bunu android m ile bir miktar gerçekleştirdi google doze özelliği vs. android 7 ile daha radikal adımlar bekliyoruz google dan.
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trkarapanda123asd 4 yıl
Son şansın yoksa mediatek,intel,samsung ve yeni firmalar devreye girecek
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Patren 4 yıl
samsung un yeni nesil Exynos işlemcileri yine 820 den güçlü olur
samsung bilerek 820 leri hatalı üretmesin :) sonra yine ısınan 820 ler çıkar
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uea 4 yıl Patren
patren
samsung un yeni nesil Exynos işlemcileri yine 820 den güçlü olur
samsung bilerek 820 leri hatalı üretmesin :) sonra yine ısınan 820 ler çıkar


Samsung'un hatalı işlemci üretmesi kendi ayağına sıkmak olur. İşlemci konusunda Snapdragon firmasını kendine rakip değil aksine ortak olarak görüyorlardır çünkü Samsung kendi geliştirdiği işlemcileri genellikle kendi cihazlarında kullanıyor farklı bir cihazda Samsung işlemcilerini göremiyoruz. Hatta S7 modelinde bile 820 kullanma ihtimali yüksek. Böylesine büyük firmalar dışarıdan bakıldığında düşman gibi görülebilir ama aslında en büyük ortak bunlardır. Örneğin Apple ve Samsung hep birbirlerine tazminat davaları açarlar ama Apple işlemcilerini de Samsung'a ürettirir.
Para para para. Çakal bu büyük firmalar.
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