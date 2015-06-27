Snapdragon 820 yongaseti 3GHz saat hızında çalışabilir

Bu yılı Snapdragon 810 yongasetinin aşırı ısınma eleştirileri ile geçiren Qualcomm, yıl sonu veya gelecek yıl başında özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti ile pazarda yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Detayları tam olarak bilinmeyen Snapdragon 820 yongaseti ile ilgili bazı sızıntılar zaman zaman internete düşüyor.





Qualcomm yongaseti için 64-bitlik özelleştirilmiş Kyro çekirdeğini kullanacak. Snapdragon 810 yongasetinden dersler çıkaran Qualcomm'un çekirdeği yüksek performans ve en düşük enerji tüketimi odağında geliştirdiği ifade ediliyor. 14nm fabrikasyon süreci ile Samsung tarafından üretilecek olan Kyro, bu noktada doğrudan ARM standart mimarisinin en güçlüsü Cortex-A72'ye rakip olacak.





Kyro çekirdeği tahminlere göre iki farklı versiyonda olacak. İlk versiyon 3GHz saat hızında çalışırken, ikinci versiyon 1.8GHz seviyelerine inecek ve enerji tasarrufuna odaklanacak. Qualcomm bu iki çekirdeği big.LITTLE formatında kullanacak.





Snapdragon 820 yongasetinin 2+2 formatında 4 çekirdek olacağı belirtiliyor. Grafik tarafında ise yeni nesil Adreno 530 grafik birimi yer alacak. Qualcomm'un bugüne kadar bir türlü gerçekleştiremediği konsol kalitesindeki grafiklerin artık yakalanacağı ümit ediliyor.





İddialar Xiaomi Mi5 amiral gemi modelinin Snapdragon 820 yongaseti ile birlikte yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı yönünde. Ayrıca LG'nin asıl amiral gemi modeli de yıl sonuna doğru Snapdragon 820 yongaseti ile birlikte gelecek.





Qualcomm eğer ısınma sorunlarını tekrar yaşamazsa Exynos yongaseti ciddi bir baskı altına girebilir. Ancak Samsung da özelleştirilmiş Exynos M1 yongasetini en iyi ihtimalle bu yıl sonuna yetiştirmeyi planlıyor. Bu bakımdan bu yıl Cortex çekirdeklerinin mücadelesine şahit olurken gelecek yıl da özelleştirilmiş çekirdeklerin savaşını izleyeceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomms-Snapdragon-820-rumored-to-come-with-3.0GHz-Kyro-CPU-Samsung-tipped-as-the-manufacturer_id70849