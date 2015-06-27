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Snapdragon 820 yongaseti 3GHz saat hızında çalışabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 820 yongaseti 3GHz saat hızında çalışabilir

Bu yılı Snapdragon 810 yongasetinin aşırı ısınma eleştirileri ile geçiren Qualcomm, yıl sonu veya gelecek yıl başında özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongaseti ile pazarda yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Detayları tam olarak bilinmeyen Snapdragon 820 yongaseti ile ilgili bazı sızıntılar zaman zaman internete düşüyor. 

Qualcomm yongaseti için 64-bitlik özelleştirilmiş Kyro çekirdeğini kullanacak. Snapdragon 810 yongasetinden dersler çıkaran Qualcomm'un çekirdeği yüksek performans ve en düşük enerji tüketimi odağında geliştirdiği ifade ediliyor. 14nm fabrikasyon süreci ile Samsung tarafından üretilecek olan Kyro, bu noktada doğrudan ARM standart mimarisinin en güçlüsü Cortex-A72'ye rakip olacak. 

Kyro çekirdeği tahminlere göre iki farklı versiyonda olacak. İlk versiyon 3GHz saat hızında çalışırken, ikinci versiyon 1.8GHz seviyelerine inecek ve enerji tasarrufuna odaklanacak. Qualcomm bu iki çekirdeği big.LITTLE formatında kullanacak. 

Snapdragon 820 yongasetinin 2+2 formatında 4 çekirdek olacağı belirtiliyor. Grafik tarafında ise yeni nesil Adreno 530 grafik birimi yer alacak. Qualcomm'un bugüne kadar bir türlü gerçekleştiremediği konsol kalitesindeki grafiklerin artık yakalanacağı ümit ediliyor. 

İddialar Xiaomi Mi5 amiral gemi modelinin Snapdragon 820 yongaseti ile birlikte yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı yönünde. Ayrıca LG'nin asıl amiral gemi modeli de yıl sonuna doğru Snapdragon 820 yongaseti ile birlikte gelecek. 

Qualcomm eğer ısınma sorunlarını tekrar yaşamazsa Exynos yongaseti ciddi bir baskı altına girebilir. Ancak Samsung da özelleştirilmiş Exynos M1 yongasetini en iyi ihtimalle bu yıl sonuna yetiştirmeyi planlıyor. Bu bakımdan bu yıl Cortex çekirdeklerinin mücadelesine şahit olurken gelecek yıl da özelleştirilmiş çekirdeklerin savaşını izleyeceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/Qualcomms-Snapdragon-820-rumored-to-come-with-3.0GHz-Kyro-CPU-Samsung-tipped-as-the-manufacturer_id70849 Yorum Yaz
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GoldPunch 4 yıl en beğenilen
Kac jenerasyondur konsol grafiklerine asil simdi erisiyoruz deyip durdular ama hep fos cikti. Muhtemelen bu da oyle olacak.
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Teknopat76 4 yıl
MrKemal17
Konsol kalitesinde grafiği kimse beklemesin, boş hayal. Burada konsoldan kastım günümüz konsolları PS4 ve Xbox One. Evet qualcomm s810 ile başarısız oldu. Samsung ilk defa qualcommu geride bıraktı. Herkes qualcomm bitmiş benzeri yorumlarda bulunmuş, iki gün sonra 820 iyi performans verirse bu sefer de Samsung için aynı şeyi söyleyecekler.

Kesinlikle katılıyorum eğer konsol seviyesinde grafik performansı varsa AMD yerine Snapdragon kullanıllar ve Qualcomm bu işten iyi para kazanırdı.Konsol seviyesi grafiklere bence 2-3 sene daha var.Konsol seviyesi grafik tanımıda pazarlama argümanından başka birşey değil.
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DH Misafiri 4 yıl
5 ghz yapın telefonun üzerinde yumurta pişirem
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UNF0RGIVEN 4 yıl
Görüyoruz apple nin 2 katı ghz ile çalışan snapdragonları. Kısa süreli o hızlara çıkıp kendini korumaya aldıktan sonra 5ghz olsa ne olur. Adreno fena değil ama konsol kalitesi demek abartı oluyor yakın zaman içinde de zor gibi
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fthkn 4 yıl
Bu işlemciyi taşıyan cihazın yanında bir de kocaman bir adaptör verirler.
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Quad HD 4 yıl
Kaç çekirdekli peki bu işlemci onu göremedim ?
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E_Aydin35 4 yıl
Açıkcası benim açımdan şuan bir amiral gemisine yerleştirilecek olan bir işlemcinin en büyük marifeti, kesinlikle hızı ve güç tüketimi arasındaki oranın optimum olmasıdır. Buda son zamanlarda big.Little mimarisiyle sağlanıyor. Bu noktada bu çekirdek birleşiminin verimliliği ve sıcaklığı çalışma sırasında önemli değerler oluyor. Açıkcası Exynos'a ve Samsung'un çalışmalarına saygı ve ilgim var ama Qualcomm gayet başarılı adımlar atıyor..
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MrKemal17 4 yıl
Konsol kalitesinde grafiği kimse beklemesin, boş hayal. Burada konsoldan kastım günümüz konsolları PS4 ve Xbox One.

Evet qualcomm s810 ile başarısız oldu. Samsung ilk defa qualcommu geride bıraktı. Herkes qualcomm bitmiş benzeri yorumlarda bulunmuş, iki gün sonra 820 iyi performans verirse bu sefer de Samsung için aynı şeyi söyleyecekler.
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FatihAsl 4 yıl
symbiat
Bu yorumları haberleri okudukça kendimi iyice geri zekalı hissetmeye başladım :)Millet telefonlarıyla ya uzayda hayat arıyor yada kara madde araştırması falan yapıyor olsa gerek diye düşünüyorum, yani ne bileyim 10-20 çekirdek işlemciler 4-5gb ramlerden falan bahsedince insanlar aklıma inanın başka bişi gelmiyor.Benim yaptığım email ofis dökümanları pdf amatör 3-5 foto ara sıra video çoğunlukla müzik dinlemek, acil durumlardada ssh, rdp vb yapmak için. Bunların hepside 1000 lira altı orta karar cihazlarla fazla fazla oluyor. Oyunla işim yok ama, istesem onuda oynarım yani. Yani insanlar benim yukarıda yaptıklarımdan farklı ne yapıyorlar acaba da, bu kadar fazla işlem gücü gerekiyor merak etmeden duramıyorum.

Telefonlar yeterince gelişmediği için bu şekilde kullanıyorsun. Yakın bir gelecekte telefonlar Bilgisayar olarak kullanılacak. Telefon ile Yazılım geliştireceğiz, 3D modelleme yapacağız, render yapacağız... şuan telefonlar bunları yapamadığı için internete girip maillere bakmakla yetiniyoruz.
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darkdiva 4 yıl
Samsung'un bu işlemciye cevabı fena olur. Bu da bize yarar tabi.
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ciikolove 4 yıl
Bnm pc bile 1.5 ghz hizda bir pc alamadim ya
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Kısaca kendi işlemcisini geliştirmeyen firmalar qualcomm a bel bağlayacak gibi görünüyor.
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