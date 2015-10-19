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Snapdragon 820 yongasetli ilk akıllı telefon 27 Ekim'de geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,9b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir Çinli akıllı telefon üreticisi LeTv'nin Snapdragon 820 yongasetli ilk akıllı telefonu piyasaya sürmek için çaba gösterdiği gündeme geliyor. LeTv Max 2 adını alması beklenen bu yeni akıllı telefon modeli 27 Ekim itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyecek. 

LeTv, paylaşmaya başladığı davetiyede farklı renklerde parçalanmış bir 2 rakamına vurgu yapıyor. Lansmanda bir değil birden fazla akıllı telefonun tanıtılması muhtemel. Hali hazırda LeTv'nin 3 farklı akıllı telefon modeli yer alıyordu. Bunların yeni nesile terfi edeceği düşünülüyor. 
Sosyal paylaşım ağlarından bilgilendirme yapmaya devam eden LeTv, ağırlıklı olarak Snapdragon 820 ve 2K ekran özellikleri üzerinde duruyor. Diğer taraftan LeTV Max 2 modelinde sektörün ilk Samsung imzalı 6GB LPDDR4 RAM modülü, 5.7 inç ekran, metal kasa ve 23MP çözünürlüğünde Sony kamera yer alacağı da iddialar arasında. Bununla birlikte 4GB RAM ihtimali daha kuvvetli görünüyor. 

Bilindiği gibi Qualcomm'un özelleştirilmiş Kryo çekirdeklerine sahip Snapdragon 820 yongaseti en erken gelecek yılın başlarında piyasaya çıkmış olacak. Bu bakımdan 27 Ekim oldukça erken bir tarih. LeTv'nin sektörde ses getirmek ve daha fazla tanınmak adına böyle bir adım atmış olabileceği tahmin ediliyor. Snapdragon 820 yongasetli ilk akıllı telefonun duyurusunu yapmak LeTv'yi uzun bir müddet gündemde tutmaya yetecektir.  

http://www.androidheadlines.com/2015/10/letv-teases-snapdragon-820-along-2k-panel.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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lapatid 4 yıl en beğenilen
6gb ram olan aletler cikiyor piyasaya ama hala android tarayicilarinda video izlerken sekme degisince video duruyor.
su sistemi biraz adam etmeli artik google,cekirdekler ramler artiyor ama kullanim hep ayni,yillardir internet deneyiminde bir fark yok,adam akilli multitask yok hala uygulama degisince digeri uykuya geciyor,1-2 gb ramli ayfondan ne farkin kaliyor ? sistemlerin daha kaslı,avantaja cevir iste.İlla once apple yapacak ki trend olsun,innovatif olsun,diger sirketler ozenti damgasi yemeyi cok seviyor baska aciklamasi yok
6gb ram olan aletler cikiyor piyasaya ama hala android tarayicilarinda video izlerken sekme degisince video duruyor.su sistemi biraz adam etmeli artik goog...
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3 Yanıt Yanıtla +24
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oricin 4 yıl
Bim'de haftanın indiriminde Le Porta ve Le Cola'nın yanında da satıldığını görmek ümidiyle...
Yanıtla +12
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Emre Kocakaya 4 yıl
o Apple yazisi ne gadanizi alayim.
Yanıtla +12
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teknokaptan 4 yıl
Cihaz ciktiginda temin etmek bizim isimiz
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lido 4 yıl
LG v10 a direk snapdragon 820 koysun alalım
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Qonrul 4 yıl
810 lu z5 ülkeye gelmeden 820 çıkış haberini duyuyoruz. Ah sony çok yavaşsın
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kadirirdem 4 yıl
Telefon sağlam geliyor fiyat iyi olursa alinir neden tr ye gelmiyor bu telefon....
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Patren 4 yıl
bu letv 820 le cikiyorda lg v10 z5 neden 820 le cikmiyor anlamiyorum
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stalker(1979) 4 yıl
27 Ekim çok erken snapdragon 820 için :) İlk Samsung galaxy s7'de mart ayı gibi çıkar zannediyordum. Qualcomm snapdragon 810'da yaşadığı sıkıntıyı bir daha yaşamak istemeyeceği için bu kadar erken çıkan snapdragon 820'lerde problem çıkabilir. Bu yüzden 2016'dan önce çıkacağını zannetmiyorum. Yazıda belirtildiği gibi reklam için yapılan şeyler bunlar :)
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oricin 4 yıl
Bim'de haftanın indiriminde Le Porta ve Le Cola'nın yanında da satıldığını görmek ümidiyle...
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interwap 4 yıl
LeTv kendisi Xiaomi Meizu gibi Çinli ancak fiyatlar Avrupalı gibi.
820 geç çıkacağı için Xiaomi Mi5 te kullanılmayacak deniyordi. Bu cihazda kullanılırsa mi5 te hayli hayli kullanılır.
Xiaomi bekleniyorsun.
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alemburda34 4 yıl
820 adam akıllı sorunsuz ciksinda beklemeye razıyım. 810'dan ağzımız yandı.
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casperfriendly 4 yıl
Snapdragon 820'nin bu kadar erken gelmesi çok sevindirici. Zira 810'da büyük bir hayal kırıklığı meydana gelmiş ve beklenenlerin altında kalmıştı. Bu şekilde, Qualcoom eski şaşalı günlerine geri dönebilir. Ancak yine de belirtmek lazım gelir ki, rakipleri de gayet güçlü. Samsung yeni yonga seti m1 ile; apple a9; kirin 950 ve helio x 20 ile, savaşın diğer tarafları.

Devlerin savaşı başlasın, bakalım kim galip gelecek.
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lapatid 4 yıl en beğenilen
6gb ram olan aletler cikiyor piyasaya ama hala android tarayicilarinda video izlerken sekme degisince video duruyor.
su sistemi biraz adam etmeli artik google,cekirdekler ramler artiyor ama kullanim hep ayni,yillardir internet deneyiminde bir fark yok,adam akilli multitask yok hala uygulama degisince digeri uykuya geciyor,1-2 gb ramli ayfondan ne farkin kaliyor ? sistemlerin daha kaslı,avantaja cevir iste.İlla once apple yapacak ki trend olsun,innovatif olsun,diger sirketler ozenti damgasi yemeyi cok seviyor baska aciklamasi yok
2 Yanıt Yanıtla +24
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swat882 4 yıl
LG G5 ve Sony Z6 nın işlemcisi belli oldu
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tugares 4 yıl lapatid
lapatid
6gb ram olan aletler cikiyor piyasaya ama hala android tarayicilarinda video izlerken sekme degisince video duruyor.
su sistemi biraz adam etmeli artik google,cekirdekler ramler artiyor ama kullanim hep ayni,yillardir internet deneyiminde bir fark yok,adam akilli multitask yok hala uygulama degisince digeri uykuya geciyor,1-2 gb ramli ayfondan ne farkin kaliyor ? sistemlerin daha kaslı,avantaja cevir iste.İlla once apple yapacak ki trend olsun,innovatif olsun,diger sirketler ozenti damgasi yemeyi cok seviyor baska aciklamasi yok

Yerinde ve güzel bir tespit üstadım
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umut_baris 4 yıl lapatid
lapatid

6gb ram olan aletler cikiyor piyasaya ama hala android tarayicilarinda video izlerken sekme degisince video duruyor.

su sistemi biraz adam etmeli artik google,cekirdekler ramler artiyor ama kullanim hep ayni,yillardir internet deneyiminde bir fark yok,adam akilli multitask yok hala uygulama degisince digeri uykuya geciyor,1-2 gb ramli ayfondan ne farkin kaliyor ? sistemlerin daha kaslı,avantaja cevir iste.İlla once apple yapacak ki trend olsun,innovatif olsun,diger sirketler ozenti damgasi yemeyi cok seviyor baska aciklamasi yok

Reklam tekeli sağolsun adamları tembelleştirdi.

Nasılsa akıyor diyorlar abi.
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