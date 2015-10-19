Snapdragon 820 yongasetli ilk akıllı telefon 27 Ekim'de geliyor

Bir süredir Çinli akıllı telefon üreticisi LeTv'nin Snapdragon 820 yongasetli ilk akıllı telefonu piyasaya sürmek için çaba gösterdiği gündeme geliyor. LeTv Max 2 adını alması beklenen bu yeni akıllı telefon modeli 27 Ekim itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyecek.





LeTv, paylaşmaya başladığı davetiyede farklı renklerde parçalanmış bir 2 rakamına vurgu yapıyor. Lansmanda bir değil birden fazla akıllı telefonun tanıtılması muhtemel. Hali hazırda LeTv'nin 3 farklı akıllı telefon modeli yer alıyordu. Bunların yeni nesile terfi edeceği düşünülüyor.

Sosyal paylaşım ağlarından bilgilendirme yapmaya devam eden LeTv, ağırlıklı olarak Snapdragon 820 ve 2K ekran özellikleri üzerinde duruyor. Diğer taraftan LeTV Max 2 modelinde sektörün ilk Samsung imzalı 6GB LPDDR4 RAM modülü, 5.7 inç ekran, metal kasa ve 23MP çözünürlüğünde Sony kamera yer alacağı da iddialar arasında. Bununla birlikte 4GB RAM ihtimali daha kuvvetli görünüyor.





Bilindiği gibi Qualcomm'un özelleştirilmiş Kryo çekirdeklerine sahip Snapdragon 820 yongaseti en erken gelecek yılın başlarında piyasaya çıkmış olacak. Bu bakımdan 27 Ekim oldukça erken bir tarih. LeTv'nin sektörde ses getirmek ve daha fazla tanınmak adına böyle bir adım atmış olabileceği tahmin ediliyor. Snapdragon 820 yongasetli ilk akıllı telefonun duyurusunu yapmak LeTv'yi uzun bir müddet gündemde tutmaya yetecektir.

http://www.androidheadlines.com/2015/10/letv-teases-snapdragon-820-along-2k-panel.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter