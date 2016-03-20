Snapdragon 820'li ZTE A2017 GFXBench skorlarında görüldü

Bu senenin tepe modellerinin tercihi Snapdragon 820 çipsetine sahip yeni bir telefon benchmark skorlarında görüldü. ZTE markasına ait cihaz A2017 model numarasını taşıyor.

Benchmark skorlarındaki detaylara göre 5.5 inç ekranında 1440 x 2560 piksel sunan modelde 4GB RAM yer alıyor. Sonuçlarda 51GB görünse de cihazın depolamasının 64GB olduğu düşünülüyor. Test sonuçlarından çıkarımlara göre telefonun arka yüzünde 21MP, ön yüzünde ise 8MP'lik kameralar yer alıyor. Yazılım tarafına baktığımızda ise telefonun Android'in güncel sürümü 6.0.1 Marshamallow ile geleceğini görüyoruz. Bağlantı seçenekleri tarafında telefon günümüzde artık standart olan Bluetooth, GPS, NFC ve Wi-Fi çözümlerini bünyesinde barındırıyor.

Model numarasına baktığımızda ZTE'nin Axon Elite (A2016) modelinin devamı yada o seriden yeni bir model olması beklenen telefonun şu anda pek çok detayı bilinmiyor.

https://gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx40&os=Android&api=gl&D=ZTE+A2017&testgroup=info