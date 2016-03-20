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Snapdragon 820'li ZTE A2017 GFXBench skorlarında görüldü

Pek çok üretici Snapdragon 820'li telefonlarını tanıtmışken bu yongasetine sahip bir üst seviye model de ZTE'den geleceğe benziyor. A2017 model numarısına sahip cihaz GFXBench skorlarında görüldü.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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7
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bu senenin tepe modellerinin tercihi Snapdragon 820 çipsetine sahip yeni bir telefon benchmark skorlarında görüldü. ZTE markasına ait cihaz A2017 model numarasını taşıyor. 
Snapdragon 820'li ZTE A2017 GFXBench skorlarında görüldü
 
Benchmark skorlarındaki detaylara göre 5.5 inç ekranında 1440 x 2560 piksel sunan modelde 4GB RAM yer alıyor. Sonuçlarda 51GB görünse de cihazın depolamasının 64GB olduğu düşünülüyor. Test sonuçlarından çıkarımlara göre telefonun arka yüzünde 21MP, ön yüzünde ise 8MP'lik kameralar yer alıyor. Yazılım tarafına baktığımızda ise telefonun Android'in güncel sürümü 6.0.1 Marshamallow ile geleceğini görüyoruz. Bağlantı seçenekleri tarafında telefon günümüzde artık standart olan Bluetooth, GPS, NFC ve Wi-Fi çözümlerini bünyesinde barındırıyor.
Model numarasına baktığımızda ZTE'nin Axon Elite (A2016) modelinin devamı yada o seriden yeni bir model olması beklenen telefonun şu anda pek çok detayı bilinmiyor.

https://gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx40&os=Android&api=gl&D=ZTE+A2017&testgroup=info Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl
Halen şu benchmark skorlarına itibar edenler var mı ya
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kadirirdem 3 yıl
Şu telefon tr ye gelse 2000 TL den ne satar...
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TearsForFears 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Şu telefon tr ye gelse 2000 TL den ne satar...

200-300 anca satar oda marka meraklısına.2300 TL'den geleceği söylenen Lg G5 varken ne diye gidip bu telefona 2000 vereyim.
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