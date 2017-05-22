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Snapdragon 845 detaylanıyor

Qualcomm’un gelecek yıl sahne almasını beklediğimiz amiral gemisi Snapdragon 845 yonga seti ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Firma yine Samsung ile işbirliği yapıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm’un bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da Samsung ile işbirliği içerisinde üreteceği yeni Snapdragon 845 yonga setinin detayları belirginleşmeye başladı. Yonga seti yeni bir ARM çekirdeğini temel alacak.

Snapdragon 845 detaylanıyor

Daha da iyi

Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 845 yonga setinde özelleştirilmiş performans çekirdeği olarak Cortex-A75 temel alınıyor. Bilindiği üzere Qualcomm, Snapdragon 835 yonga setinden itibaren ARM’ın yeni kısmi özelleştirme politikasını kullanmaya başladı. Bu politikada Cortex-A72 veya Cortex-A73 gibi çekirdeklerin temel karakteristikleri üzerine tasarımcının kendi özelleştirmesi uygulanıyor.

Cortex-A75 henüz ARM tarafından resmi olarak tanıtılmış değil ancak tasarım devinin bu yıl için önemli planları olduğu biliniyordu. Bu bakımdan adı ne olursa olsun ARM mimarisinin şimdiye kadar ki en güçlü çekirdeği yakın zamanda görücüye çıkacaktır.

Enerji verimliliği tarafında ise yine Cortex-A53 üzerinde yapılan özelleştirmeleri görüyoruz. Grafik birimi olarak ise Adreno 630 şeklinde yeni bir seri karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan hem işlemci hem de grafik açısından önemli gelişmelere açık sayılabilir.

Yeni yonga seti ne kadar performans artışı getirecek? Bunun cevabını vermek şimdilik zor ancak 10nm LPP sürecinde üretileceği için aynı enerji tüketiminde yüzde 10-15 artış olacağını söyleyebiliriz. Bunun üzerine çekirdek mimarisindeki ve grafik mimarisindeki iyileştirmeler de eklenecek.

Özellikle Microsoft’un ARM üzerinde çalışan Windows 10 projesi üzerinde hassasiyetle durması Snapdragon 845 yonga setini de önemli hale getiriyor. Bu yıl Snapdragon 835 yonga seti barındıran ilk Windows dizüstü modellerinin piyasaya çıkması bekleniyor. Snapdragon 845 yonga setindeki performans artışları Windows işletim sisteminin akıcılığını doğrudan etkileyecek.

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Yonga setinin diğer özelliklerine bakacak olursak daha hızlı UFS 2.1 depolama belleği standardı ve enerji verimliliği odaklı LPDDR4X bellek standardına destek sunulduğunu görüyoruz. Ayrıca 1.2Gbps veri transfer hızlarına olanak tanıyan Cat. 18 LTE modem de yer alıyor. Yine kısa mesafede çok hızlı veri transferi yapabilen WiFi AD kablosuz ağ standardı da destekler arasında.

Snapdragon 845 yonga setinin gelecek yıl ilk çeyrekte piyasada olması bekleniyor. 10nm sürecinde artık verimlilik yakalandığı için üretimin gecikmesi söz konusu değil. Bu bakımdan CES 2018 fuarında ilkı cihazları görebiliriz.

Qualcomm, Snapdragon 810 ile sarsılan imajını düzeltmiş görünüyor. Özüne dönen firma önce Snapdragon 820/821 ve ardından da Snapdragon 835 yonga setlerini geliştirdi. Eskisi gibi yine firmanın yonga setleri amiral gemi modelleri tarafından adeta kapış kapış tedarik ediliyor. Snapdragon 845 de bundan geri kalmayacak. 

 

http://www.tweaktown.com/news/57648/qualcomm-snapdragon-845-10nm-lpddr4x-due-q1-2018/index.html Yorum Yaz
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darkexecuter 2 yıl en beğenilen
Daha adam gibi 835 li cihazları göremedik 845 haberleri başlamaış bile. Teknolojiyi çok hızlı eskitip millete güzel para harcatıyor bu namussuzlar.
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psicik96 2 yıl
kanımca halandaha 3 sene öncesinin telefonları bile güzel aletler olduğunu düşünüyorum . Artık tamamen zıvanadan çıkıp tasarım yarışları vesaireler başladı . yok benimki daha büyük daha ince yok kavisli yok söküp takılan felan felan ...
Birtane firma demiyorki biz pil teknolojisini geliştirdik ... !!!
kanımca halandaha 3 sene öncesinin telefonları bile güzel aletler olduğunu düşünüyorum . Artık tamamen zıvanadan çıkıp tasarım yarışları vesaireler başladı . yo...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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aycibin 2 yıl
her sene aynı terane.antutu'cular bunu sevdi.
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Mr. Jingles 2 yıl
"Bu bakımdan adı ne olursa olsun ARM mimarisinin şimdiye kadar ki en güçlü çekirdeği yakın zamanda görücüye çıkacaktır."
İyi de her yıl bir sonraki işlemci doğal olarak daha güçlüyken sanki bu ifade bazen geriye gidiyorlarmış gibi bir anlam çıkarıyor. Olması gereken daha iyi olması ki zaten öyle oluyor.
Bunu geçtim de UFS 2.1 nedir yahu tamam destek verin de NVMe dururken UFS üzerinde nu kadar durmak saçma. UFS ile NVMe arasındaki fark HDD ile SSD farkına benzer.
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astegon 2 yıl
İşlemci dışında ne yapabilirler ki?
Daha fazla yenilik kalmadı mobil cihazlarda. Yani belki vardır ama şu anda sıkışmış vaziyetteler.
O zaman, yüklen cortex'lere
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muaz1984 2 yıl
Ortalık amiral x,y,z telefon çöplüğüne döndü.
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kadirirdem 2 yıl
Yav daha dur bismillah 835'li cihazlar yeni yeni çıkacak piyasaya.
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12 Angry Men 2 yıl
Her yıl yenisini çıkartmak zorundalar yoksa geri kalırlar, firma değer kaybederler.
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hanox 2 yıl
çok hızlı yeni model çıkarıyorlar,daha bir önceki tam olarak kullanılamadı ki.
bu neyin açlığı yawww.
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psicik96 2 yıl
kanımca halandaha 3 sene öncesinin telefonları bile güzel aletler olduğunu düşünüyorum . Artık tamamen zıvanadan çıkıp tasarım yarışları vesaireler başladı . yok benimki daha büyük daha ince yok kavisli yok söküp takılan felan felan ...
Birtane firma demiyorki biz pil teknolojisini geliştirdik ... !!!
1 Yanıt Yanıtla +9
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kadirirdem 2 yıl psicik96
Pil konusunda haklısın kardeş.
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aspirin_00 2 yıl
bu işin sonu yok nereye kadar.... kapitalist gram gram ver cuval cuval topla...
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cinemaker 2 yıl
Türkiye de milletin artık teknolojinin ilerlemesinden korkmasının nedeni malesef fiyatlar bizim j5-j7 aldığımız fiyatlara adamlar s8 iphone 7 alıyorlar
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