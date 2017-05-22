Snapdragon 845 detaylanıyor

Qualcomm’un bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da Samsung ile işbirliği içerisinde üreteceği yeni Snapdragon 845 yonga setinin detayları belirginleşmeye başladı. Yonga seti yeni bir ARM çekirdeğini temel alacak.

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Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 845 yonga setinde özelleştirilmiş performans çekirdeği olarak Cortex-A75 temel alınıyor. Bilindiği üzere Qualcomm, Snapdragon 835 yonga setinden itibaren ARM’ın yeni kısmi özelleştirme politikasını kullanmaya başladı. Bu politikada Cortex-A72 veya Cortex-A73 gibi çekirdeklerin temel karakteristikleri üzerine tasarımcının kendi özelleştirmesi uygulanıyor.

Cortex-A75 henüz ARM tarafından resmi olarak tanıtılmış değil ancak tasarım devinin bu yıl için önemli planları olduğu biliniyordu. Bu bakımdan adı ne olursa olsun ARM mimarisinin şimdiye kadar ki en güçlü çekirdeği yakın zamanda görücüye çıkacaktır.

Enerji verimliliği tarafında ise yine Cortex-A53 üzerinde yapılan özelleştirmeleri görüyoruz. Grafik birimi olarak ise Adreno 630 şeklinde yeni bir seri karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan hem işlemci hem de grafik açısından önemli gelişmelere açık sayılabilir.

Yeni yonga seti ne kadar performans artışı getirecek? Bunun cevabını vermek şimdilik zor ancak 10nm LPP sürecinde üretileceği için aynı enerji tüketiminde yüzde 10-15 artış olacağını söyleyebiliriz. Bunun üzerine çekirdek mimarisindeki ve grafik mimarisindeki iyileştirmeler de eklenecek.

Özellikle Microsoft’un ARM üzerinde çalışan Windows 10 projesi üzerinde hassasiyetle durması Snapdragon 845 yonga setini de önemli hale getiriyor. Bu yıl Snapdragon 835 yonga seti barındıran ilk Windows dizüstü modellerinin piyasaya çıkması bekleniyor. Snapdragon 845 yonga setindeki performans artışları Windows işletim sisteminin akıcılığını doğrudan etkileyecek.

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Yonga setinin diğer özelliklerine bakacak olursak daha hızlı UFS 2.1 depolama belleği standardı ve enerji verimliliği odaklı LPDDR4X bellek standardına destek sunulduğunu görüyoruz. Ayrıca 1.2Gbps veri transfer hızlarına olanak tanıyan Cat. 18 LTE modem de yer alıyor. Yine kısa mesafede çok hızlı veri transferi yapabilen WiFi AD kablosuz ağ standardı da destekler arasında.

Snapdragon 845 yonga setinin gelecek yıl ilk çeyrekte piyasada olması bekleniyor. 10nm sürecinde artık verimlilik yakalandığı için üretimin gecikmesi söz konusu değil. Bu bakımdan CES 2018 fuarında ilkı cihazları görebiliriz.

Qualcomm, Snapdragon 810 ile sarsılan imajını düzeltmiş görünüyor. Özüne dönen firma önce Snapdragon 820/821 ve ardından da Snapdragon 835 yonga setlerini geliştirdi. Eskisi gibi yine firmanın yonga setleri amiral gemi modelleri tarafından adeta kapış kapış tedarik ediliyor. Snapdragon 845 de bundan geri kalmayacak.