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Xiaomi Mi Max 2 haftaya tanıtılıyor

Xiaomi’nin dev akıllı telefonu Mi Max güncellenmek üzere. Gelecek hafta tanıtılacak Xiaomi Mi Max 2 modelinde ne tür donanım değişiklikleri olacak? Yazımızda...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
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14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon sektörünün son dönemdeki en büyük ekranlı modeli diyebileceğimiz Xiaomi Mi Max bu yıl devam modeline kavuşuyor. Firma gelecek hafta bir basın duyurusu ile Mi Max 2 devam modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Xiaomi Mi Max 2 boyut anlamında bir değişikliğe uğramıyor ancak iç tarafta önemli değişiklikler mevcut. Firma bu kez paraya kıyabilenler için daha yüksek donanıma sahip bir versiyon daha hazırlamış.

Bu yıl daha güçlü

Ortak yanlarına bakmak gerekirse 6.44 inçlik Full HD ekran yerini koruyor. Bu kez ekran çerçevelerinde bir incelme söz konusu. Böylece ilk nesle göre kasa boyutunun biraz daha küçüldüğü ifade ediliyor. Diğer taraftan batarya 5000mAh seviyesine yükseltilmiş. Zaten 2 günü rahat çıkarabilen model için iyi bir takviye olmuş.

Kamera tarafında da iyileştirmeler var. Geçen yıl model kamera performansı açısından eleştirilmişti. Bu yıl ise arka kısımda 11MP çözünürlüğünde ve ön kısımda 7MP çözünürlüğünde kameralar yer alıyor. Kameraların daha iyi performans gösterdiği gelen bilgiler arasında.

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İşlemci tarafında ise Qualcomm’un henüz tanıttığı Snapdragon 660 yonga seti yeni cihazda yerini alıyor. 4 adet özelleştirilmiş yüksek performanslı çekirdek ve 4 adet enerji tasarruflu çekirdek yanında Adreno 512 grafik birimi barındıran yonga seti, Mi Max 2 modelini segmentinin en güçlülerinden birisi yapmaya aday.

Snapdragon 660 yonga seti beraberinde 6GB LPDDR4 RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile geliyor. Bu model yaklaşık olarak 300$ bandına yaklaşan bir fiyatlandırma ile tüketiciye sunulacak.

Diğer versiyonda ise Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti bulunuyor. Nispeten daha güçsüz olacak bu versiyonda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunacak. Bu versiyon ise 200$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Xiaomi Mi Max 2 modeli 25 Mayıs itibariyle tanıtılacak.

 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-will-unveil-a-new-monster-6.4-Mi-Max-2-phone-with-a-5000mAh-battery_id94255 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Specialist 2 yıl
başlığı görünce en fazla 2 hafta içinde tanıtılacak olarak anladım
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Grkwnxs 2 yıl
s625 li versiyonu 950 liradan gelse iş yapar
1 Yanıt Yanıtla +1
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erhanciliz 2 yıl Grkwnxs
Grkwnxs
s625 li versiyonu 950 liradan gelse iş yapar

Tabiki eski modelin 1.100 tl den satıldığını düşünürsek çok iyi tahmin
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GAJU 2 yıl
Mesleğim sebebiyle çok işime yarayan , beni şarj aleti/power bank ile dolaşmaktan kurtaran, büyük ekranına rağmen boyutu çok rahatsız etmeyen ve şimdiye kadar kullandığım en güzel telefon mi max , tek eksiği kamera performansıydı fakat yeni versiyonunda da pek birşey değişmeyecek gibi duruyor.
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Whippoorwill 2 yıl
Donanım gayet yeterli fiyat belirleyici olacaktır.
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mladenbmv 2 yıl
kamera çözünürlüğü çok değişik ya yanlış yazıldı yada yeni sisteme geçildi 7+11 megapiksel daha ilk defa duyuroyurum 7 ve 11 megapiksel kamera.onun yerine m6 daki kameraları koysalarmış.benim asıl bekledğimi mi6s ve plus.umarım mi6s ekran boyutu 5.5 olur.
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tufanumur12 2 yıl
abi ekran ne öyle tablet mi gezdireceğiz yanımızda.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Ekran 5.7 falan olsa çok güzel telefon :/
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theboy32 2 yıl
Allah sahibine bağışlasın
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10ff 2 yıl
11 mp ne yahu? yanlışlık var kesin. phablet cihazlarda açık ara en iyisini bu sene xiaomi çıkartacak gibi. bakalım
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izmirliyim_89 2 yıl
Bu sefer tutacak gibi ama tr de kaç kişi de xiaomi var bunu da düşünmek lazım. Yani mi max 2 ne kadar sağlam darbelere? Büyük ekran sevenler için güzel
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