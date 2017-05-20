Xiaomi Mi Max 2 haftaya tanıtılıyor

Akıllı telefon sektörünün son dönemdeki en büyük ekranlı modeli diyebileceğimiz Xiaomi Mi Max bu yıl devam modeline kavuşuyor. Firma gelecek hafta bir basın duyurusu ile Mi Max 2 devam modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Xiaomi Mi Max 2 boyut anlamında bir değişikliğe uğramıyor ancak iç tarafta önemli değişiklikler mevcut. Firma bu kez paraya kıyabilenler için daha yüksek donanıma sahip bir versiyon daha hazırlamış.

Bu yıl daha güçlü

Ortak yanlarına bakmak gerekirse 6.44 inçlik Full HD ekran yerini koruyor. Bu kez ekran çerçevelerinde bir incelme söz konusu. Böylece ilk nesle göre kasa boyutunun biraz daha küçüldüğü ifade ediliyor. Diğer taraftan batarya 5000mAh seviyesine yükseltilmiş. Zaten 2 günü rahat çıkarabilen model için iyi bir takviye olmuş.

Kamera tarafında da iyileştirmeler var. Geçen yıl model kamera performansı açısından eleştirilmişti. Bu yıl ise arka kısımda 11MP çözünürlüğünde ve ön kısımda 7MP çözünürlüğünde kameralar yer alıyor. Kameraların daha iyi performans gösterdiği gelen bilgiler arasında.

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İşlemci tarafında ise Qualcomm’un henüz tanıttığı Snapdragon 660 yonga seti yeni cihazda yerini alıyor. 4 adet özelleştirilmiş yüksek performanslı çekirdek ve 4 adet enerji tasarruflu çekirdek yanında Adreno 512 grafik birimi barındıran yonga seti, Mi Max 2 modelini segmentinin en güçlülerinden birisi yapmaya aday.

Snapdragon 660 yonga seti beraberinde 6GB LPDDR4 RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile geliyor. Bu model yaklaşık olarak 300$ bandına yaklaşan bir fiyatlandırma ile tüketiciye sunulacak.

Diğer versiyonda ise Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti bulunuyor. Nispeten daha güçsüz olacak bu versiyonda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunacak. Bu versiyon ise 200$ civarında bir fiyat etiketine sahip. Xiaomi Mi Max 2 modeli 25 Mayıs itibariyle tanıtılacak.