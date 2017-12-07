Snapdragon 845, yeni akıllı telefonlara ne getirecek?

2017'nin amiral gemisi telefonlarının çoğu Snapdragon 835 yonga setinden güç alıyor. Sony XZ Premium, OnePlus 5/5T, HTC U11, Xiaomi Mi 6, Nokia 8 ve Samsung Galaxy S8'in ABD versiyonunda Qualcomm'un üst düzey akıllı telefon yonga seti kullanıldı. Gelecek yıl en iyi akıllı telefonlarına ise Snapdragon 845 güç verecek. Peki yeni yonga seti son kullanıcıya ne gibi yenilikler sunacak? Snapdragon 845'in 2018 model amiral gemisi telefonlara getireceği en önemli özellikleri sizin için derledik.

1. Daha iyi kamera kalitesi

Yeni bir telefon piyasaya sürüldüğünde, kamerayla ilgili olarak çoğunlukla donanıma odaklanıldığını görüyoruz. Zira çözünürlük, diyafram açıklığı ve piksel boyutu gibi şeylerin hepsi görüntü kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ancak telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafların ve videoların kalitesini -Google Pixel ve Pixel 2'nin de kanıtladığı gibi- arkasındaki işlemcinin gücü etkiliyor.

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Snapdragon 845 kamera konusunda bir takım yenilikler getiriyor ve bunların çoğunun temelinde Spectra 280 isimli ISS (görüntü sinyali işlemcisi) var. Yonga seti, 16 megapiksele kadar çözünürlüklerde 60fps çok çerçeveli gürültü azaltma teknolojisi sunuyor. Bu da önümüzdeki yılki telefon kameralarının düşük ışık koşullarında daha da iyi performans göstermesi demek.

Öte yandan ImMotion olarak adlandırılan yeni bir fotoğraf modu var. Piyasaya çıkacak telefonlarda muhtemelen farklı isimde göreceğiz ancak kullanıcıların çektikleri videoların sadece bir kısmının video olarak oynatılmasını belirlemesine izin verecek merak uyandırıcı bir özelliğe benziyor.

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Ayrıca, çift kamera ve daha gelişmiş yüz tanıma desteği olmaksızın flu (bulanık arka plan) portre fotoğrafçılığı da geliştirilmiş. Video özelliklerine baktığımızda en fazla 60fps Ultra HD Premium standardıyla uyumlu video çekimini desteklediğini ve geliştirilmiş EIS (elektronik görüntü sabitleme) teknolojisi içerdiğini görüyoruz.

2. Daha hızlı performans

Qualcomm'un mobil yongaları tipik olarak her jenerasyonda performans artışıyla geliyor ve Snapdragon 845'te de durum farklı değil. Yeni yonga setinde dört adet 2.8GHz yüksek performanslı diğer dördü ise 1.8GHz olmak üzere iki kümede yapılandırılmış sekiz Kryo 385 CPU çekirdeği var. Snapdragon 835'e kıyasla yeni yonga genel olarak %30 daha iyi bir performans vadediyor.

Bu arada Adreno 630'un önceki jenerasyona göre %30 daha iyi grafik performansı ve %30 güç tasarrufu sunduğunu belirtelim. Yani bu sayede Snapdragon 845'li telefonlar uygulama ve oyunları daha hızlı yükleyecek, daha az pil kullanırken kesintisiz oyun deneyimi sunacak ve daha gelişmiş sesli asistanlar için gelişmiş yapay zeka ihtiyaçlarını karşılayacak.

3. Daha uzun pil ömrü

Snapdragon 845 ile Qualcomm daha fazla güç tasarrufu sözü veriyor. Bu yeni bir üretim süreciyle değil bir dizi mimari değişiklikle sağlanacak. GPU eskisine nazaraon %30 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor ve yalnızca işlemci tarafından değil, aynı zamanda GPU ve modem gibi 845'in diğer bölümleri tarafından da kullanılabilen yeni bir 3MB'lık sistem önbelleği var. Bu bellek güç tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor.

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Ayrıca yeni yonga setine hızlı şarj işleminin iyileştirilmiş bir versiyonu olan Quick Charge 4+ özelliği entegre edilmiş. Böylece şarjı biten telefonunuzu 15 dakika içinde %50 oranında şarj edebileceksiniz.

4. Daha hızlı bağlantı ve daha iyi Bluetooth

Snapdragon 835, akıllı telefonlara gigabit LTE hızını getiren ilk yonga seti olmuştu. 845 bunu bir adım daha öteye taşıyarak bu hızı bu zamanı 1.2 Gbit/sn'ye çıkarıyor. Yonga setinde CAT 18 hızları sunan Qualcomm'un yeni X20 LTE modemi var. Bunun dışında 845, lisanssız spektrumdan daha iyi bir şekilde yararlanıyor; yani şebeke operatörlerinin Gigabit hızlara erişmesi daha kolay olacak.

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Gelişmeler sadece hücresel hız üzerine odaklanmış değil. Yonga seti telefonların yakınlardaki ağlara daha hızlı bağlanabilmelerini sağlayacak güçlü 802.11ac Wi-Fi teknolojisine sahip. Aynı zamanda, Bluetooth 5'i de destekliyor ve bunun yanında bir ses sinyalinin aynı anda birden fazla cihaza gönderilmesine izin veren Qualcomm'a özel geliştirmeler var.

5. Daha iyi güvenlik

Online bankacılıktan, alışverişe kadar neredeyse tüm işlerimizi akıllı telefonlarımızdan yapıyoruz. Snapdragon 845 için son büyük yeni özellik, güvenli işlem birimi (SPU) olarak karşımıza çıkıyor. SPU biyometrik verilerinizi (parmak izi, iris, yüz, ses), ödeme bilgilerinizi ve diğer hassas verilerinizi bilgisayar korsanlarının erişemeyeceği hale getiriyor.

Snapdragon 845 içerisinde ayrı bir bileşen olarak görev yapan SPU'nun kendi işlem çekirdeği, belleği ve rasgele sayı üretecisi var. Bu teknoloji parmak izi, iris veya yüz tanıma gibi gizlilik odaklı işlemler yapılırken hassas verilerin yonga setindeki daha az güvenli alanlara girip çıkmadan tamamen SPU sınırları içinde gerçekleştirilmesini sağlıyor.