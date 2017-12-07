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Snapdragon 845, yeni akıllı telefonlara ne getirecek?

Gelecek yılın en üst seviye akıllı telefonlarının çoğu Snapdragon 845 ile güçlendirilecek. Peki yeni yonga seti selefine kıyasla ne gibi yeni özellikler sunacak? Tüm detaylar haberimizde...
1 yıl
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25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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2017'nin amiral gemisi telefonlarının çoğu Snapdragon 835 yonga setinden güç alıyor. Sony XZ Premium, OnePlus 5/5T, HTC U11, Xiaomi Mi 6, Nokia 8 ve Samsung Galaxy S8'in ABD versiyonunda Qualcomm'un üst düzey akıllı telefon yonga seti kullanıldı. Gelecek yıl en iyi akıllı telefonlarına ise Snapdragon 845 güç verecek. Peki yeni yonga seti son kullanıcıya ne gibi yenilikler sunacak? Snapdragon 845'in 2018 model amiral gemisi telefonlara getireceği en önemli özellikleri sizin için derledik.

1. Daha iyi kamera kalitesi

Yeni bir telefon piyasaya sürüldüğünde, kamerayla ilgili olarak çoğunlukla donanıma odaklanıldığını görüyoruz. Zira çözünürlük, diyafram açıklığı ve piksel boyutu gibi şeylerin hepsi görüntü kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ancak telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafların ve videoların kalitesini -Google Pixel ve Pixel 2'nin de kanıtladığı gibi- arkasındaki işlemcinin gücü etkiliyor.
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Snapdragon 845 kamera konusunda bir takım yenilikler getiriyor ve bunların çoğunun temelinde Spectra 280 isimli ISS (görüntü sinyali işlemcisi) var. Yonga seti, 16 megapiksele kadar çözünürlüklerde 60fps çok çerçeveli gürültü azaltma teknolojisi sunuyor. Bu da önümüzdeki yılki telefon kameralarının düşük ışık koşullarında daha da iyi performans göstermesi demek.
Öte yandan ImMotion olarak adlandırılan yeni bir fotoğraf modu var. Piyasaya çıkacak telefonlarda muhtemelen farklı isimde göreceğiz ancak kullanıcıların çektikleri videoların sadece bir kısmının video olarak oynatılmasını belirlemesine izin verecek merak uyandırıcı bir özelliğe benziyor.
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Ayrıca, çift kamera ve daha gelişmiş yüz tanıma desteği olmaksızın flu (bulanık arka plan) portre fotoğrafçılığı da geliştirilmiş. Video özelliklerine baktığımızda en fazla 60fps Ultra HD Premium standardıyla uyumlu video çekimini desteklediğini ve geliştirilmiş EIS (elektronik görüntü sabitleme) teknolojisi içerdiğini görüyoruz.

2. Daha hızlı performans

Qualcomm'un mobil yongaları tipik olarak her jenerasyonda performans artışıyla geliyor ve Snapdragon 845'te de durum farklı değil. Yeni yonga setinde dört adet 2.8GHz yüksek performanslı diğer dördü ise 1.8GHz olmak üzere iki kümede yapılandırılmış sekiz Kryo 385 CPU çekirdeği var. Snapdragon 835'e kıyasla yeni yonga genel olarak %30 daha iyi bir performans vadediyor.
Bu arada Adreno 630'un önceki jenerasyona göre %30 daha iyi grafik performansı ve %30 güç tasarrufu sunduğunu belirtelim. Yani bu sayede Snapdragon 845'li telefonlar uygulama ve oyunları daha hızlı yükleyecek, daha az pil kullanırken kesintisiz oyun deneyimi sunacak ve daha gelişmiş sesli asistanlar için gelişmiş yapay zeka ihtiyaçlarını karşılayacak.

3. Daha uzun pil ömrü

Snapdragon 845 ile Qualcomm daha fazla güç tasarrufu sözü veriyor. Bu yeni bir üretim süreciyle değil bir dizi mimari değişiklikle sağlanacak. GPU eskisine nazaraon %30 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor ve yalnızca işlemci tarafından değil, aynı zamanda GPU ve modem gibi 845'in diğer bölümleri tarafından da kullanılabilen yeni bir 3MB'lık sistem önbelleği var. Bu bellek güç tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor.
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Ayrıca yeni yonga setine hızlı şarj işleminin iyileştirilmiş bir versiyonu olan Quick Charge 4+ özelliği entegre edilmiş. Böylece şarjı biten telefonunuzu 15 dakika içinde %50 oranında şarj edebileceksiniz.

4. Daha hızlı bağlantı ve daha iyi Bluetooth

Snapdragon 835, akıllı telefonlara gigabit LTE hızını getiren ilk yonga seti olmuştu. 845 bunu bir adım daha öteye taşıyarak bu hızı bu zamanı 1.2 Gbit/sn'ye çıkarıyor. Yonga setinde CAT 18 hızları sunan Qualcomm'un yeni X20 LTE modemi var. Bunun dışında 845, lisanssız spektrumdan daha iyi bir şekilde yararlanıyor; yani şebeke operatörlerinin Gigabit hızlara erişmesi daha kolay olacak.
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Gelişmeler sadece hücresel hız üzerine odaklanmış değil. Yonga seti telefonların yakınlardaki ağlara daha hızlı bağlanabilmelerini sağlayacak güçlü 802.11ac Wi-Fi teknolojisine sahip. Aynı zamanda, Bluetooth 5'i de destekliyor ve bunun yanında bir ses sinyalinin aynı anda birden fazla cihaza gönderilmesine izin veren Qualcomm'a özel geliştirmeler var.

5. Daha iyi güvenlik

Online bankacılıktan, alışverişe kadar neredeyse tüm işlerimizi akıllı telefonlarımızdan yapıyoruz. Snapdragon 845 için son büyük yeni özellik, güvenli işlem birimi (SPU) olarak karşımıza çıkıyor. SPU biyometrik verilerinizi (parmak izi, iris, yüz, ses), ödeme bilgilerinizi ve diğer hassas verilerinizi bilgisayar korsanlarının erişemeyeceği hale getiriyor.
Snapdragon 845 içerisinde ayrı bir bileşen olarak görev yapan SPU'nun kendi işlem çekirdeği, belleği ve rasgele sayı üretecisi var. Bu teknoloji parmak izi, iris veya yüz tanıma gibi gizlilik odaklı işlemler yapılırken hassas verilerin yonga setindeki daha az güvenli alanlara girip çıkmadan tamamen SPU sınırları içinde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

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DSG1 1 yıl en beğenilen major24
Orijinalden alıntı: major24
Verin gazı yansın ortalık :) yeni bir işlemci çıkmadan hızlı şarj gelemiyor mu ? yada kameranın diyafram açıklığı , sensör ebatı değişmişemiyor mu ... yeni nesil işlemci ile eskisine göre işlemler daha hızlı olur o kadar... haber yapılacak diye bu kadar süsleyip püslemenin anlamı ne


Daha iyi derken daha iyi kameraların yolunu açıyor demek istiyor, sen istediğin kadar iyi sensör tak işlemci o veriyi işleyemiyorsa kullanamazsın. Telefonlarda alan sınırlı bu yüzden kameraların yaptığı bir çok olay telefonda yazılımsal olarak halledilmeye çalışıyor, renk, ışık, keskinlik, arkada bunları mükemmele yaklaştırmak için bir algoritma çalışıyor, keza odaklanma yeni işlemci ile bu işler daha doğru ve hızlı şekilde sunuluyor, donanımhaber takipçisinin özetisin, belki hayatında hiçbir şey başarmamış ama uzay teknolojisini beğenmeyecek derecede mükemmelliyetçi zihniyet, hiç bitmeyeceksiniz sanırım.
Orijinalden alıntı: major24Verin gazı yansın ortalık :) yeni bir işlemci çıkmadan hızlı şarj gelemiyor mu ? yada kameranın diyafram açıklığı , sensör e...
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DSG1 1 yıl major24
Orijinalden alıntı: major24

Orijinalden alıntı: strathmorea
Orijinalden alıntı: major24

Verin gazı yansın ortalık :) yeni bir işlemci çıkmadan hızlı şarj gelemiyor mu ? yada kameranın diyafram açıklığı , sensör ebatı değişmişemiyor mu ... yeni nesil işlemci ile eskisine göre işlemler daha hızlı olur o kadar... haber yapılacak diye bu kadar süsleyip püslemenin anlamı ne


Vay arkadaş 2017 nin en parlak yorumu seçiyorum seni. Yeni bir işlemci çıkmadan hızlı şarj olayı olmuyor, en fazla amperi yüksek adaptör takarsın o da pilini öldürür. Şöyle düşün kolların çok kaslı çok güçlü ama kalbinden o kola kan gitmezse kolun hiçbir halta yaramaz. Telefonun kalbi de işlemcisi. Anakart üzerinde ne varsa işlemciye bağlıdır ve işlemci ne kadar gelişmişse telefonda bir nevi o kadar gelişmiş oluyor. Bluetooth, kamera, hızlı şarj, pil tasarrufu, hd ses, ekran çözünürlük beslemesi, hafıza seçenekleri, grafik teknolojisi, internet hızı, video ve görüntü işleme, yapay zeka, güvenlik... (gider de gider). İşte hepsi işlemci ne kadar gelişmişse o kadar iyidir. Haberde süslenip püslenen bir şey yok ki haberi okuduğunu da sanmıyorum zaten. ''Yeni işlemci ile işlemler daha hızlı olur o kadar'' (tipik iphone kullanıcısısın bu arada) bunu okuyunca yemin ediyorum güldüm kendi kendime. İşlemci ile işlemlerin hızlı olması sadece tek bir özellik.

2-3 yıl öncekinin işlemcisi olsa haklısınız ama Telefonlar için söylemek gerekirse yeni işlemci ile gelen bütün özellikler bir önceki nesil işlemci ile de çok rahat kullanılabilir. Önemli olan snapdragon 845 ile birlikte hangi yeni özellikler sunulacağı. Apple örneği vermişsiniz. koysunlar i10 işlemciyi iphone X e bak bakalım son kullanıcı da i11 e sahip iphone X ile fark oluyor mu ...

Bunlar boş muhabbetler, sen burada tartışa dur adamlar yapmış hazırlamış yakında satışa sunar satarlar, gelen paranın bir kısmıyla seneye daha iyisini hazırlar sen de oturduğun koltuktan bunca olayın ardından ne gereği var dersin, bir senede çok fark etmez ama her sene gıdım gıdım ilerlemese on sene sonra baktığında aynı yerde saydıklarını görürsün, ama şimdi bakıyorsun 2007'deki telefonlara bir de şimdikilere nereden nereye, senin gibi düşünenler 2008 yılında da ne gereği var çok bir şey fark etmiyor diyorlardı.
Orijinalden alıntı: major24Orijinalden alıntı: strathmoreaOrijinalden alıntı: major24Verin gazı yansın ortalık :) yeni...
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DSG1 1 yıl mladenbmv
Orijinalden alıntı: mladenbmv
hep sallıyorlar %30 güç tassarufu var diyorlar ama günlük kullanımda bakıyorsun o tasarufu göremiyorsun bence kullanıcılar dava açmalı yalan dolan tasaruf için.hep satma stratejisi.

Bir cinlik var haklısın, aslında orada aynı işlemi %30 tasarrufla yaparım deniyor, %30 daha fazla çalışırım gibi bir iddiaları yok, ancak günden güne yazılımlar ağırlaştığı için fark zor hissediliyor.
Orijinalden alıntı: mladenbmvhep sallıyorlar %30 güç tassarufu var diyorlar ama günlük kullanımda bakıyorsun o tasarufu göremiyorsun bence kullanıcılar ...
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ONIONBUD 1 yıl
" aynı zamanda GPU ve modem gibi 845'in diğer bölümleri tarafından da kullanılabilen yeni bir 3MB'lık sistem önbelleği var. " Nihayet akıl etmişler.
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Astforum 1 yıl
Bilmiyorum daha ne kadar düzelir ama eşime iphone 7 aldık. Harika kamera kalitesi var. Çekimler müthiş.
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teknofail 1 yıl
Her işlemci nedense bir öncekinden %30-40 daha hızlı daha az pil tüketiyor vs gibi iddiayla geliyor ama hala telefonlar 1 günü zor çıkartıyor . Donanım olarak 2 senedir net bir değişiklik yok telefon piyasasında aynı cihazın işlemcisini değişip piyasaya sürüyorlar.
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Osakawa 1 yıl
845 ile %30 power efficency sağlacakmış, önceki nesillerden de %30, %20 %10 vs eklerseniz %100 olacak ve çok yakında bataryası hiç bitmeyen telefonlar kullanacağız :) şaka maka snapdragonun appleın A işlemcileri kadar güçlü olması lazım en az, çok geride kalıyor.
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kadirirdem 1 yıl
Mi 7 ve one plus 6 da neler olacak bakalım keza bu fiyatlarla bu telefonlar bizi ilgilendiriyor artık.
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Adoring 1 yıl
Bizim için daha pahalı telefonlar yolda:D giriş seviye telefon 2000tl olmaya yakın hayırlı olması dileğiyle:D
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mladenbmv 1 yıl
hep sallıyorlar %30 güç tassarufu var diyorlar ama günlük kullanımda bakıyorsun o tasarufu göremiyorsun bence kullanıcılar dava açmalı yalan dolan tasaruf için.hep satma stratejisi.
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DSG1 1 yıl mladenbmv
Orijinalden alıntı: mladenbmv
hep sallıyorlar %30 güç tassarufu var diyorlar ama günlük kullanımda bakıyorsun o tasarufu göremiyorsun bence kullanıcılar dava açmalı yalan dolan tasaruf için.hep satma stratejisi.

Bir cinlik var haklısın, aslında orada aynı işlemi %30 tasarrufla yaparım deniyor, %30 daha fazla çalışırım gibi bir iddiaları yok, ancak günden güne yazılımlar ağırlaştığı için fark zor hissediliyor.
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swat882 1 yıl
Snapdragon 810 gibi ara bir işlemci olacak gibi görünüyor
835 ve 820 ye devam
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pisst0n 1 yıl
Qualcomm Apple'a dava açmaktan işlemci yapmaya fırsatı nasıl bulmuş
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obsesoz 1 yıl
Daha fazla Cash demek
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