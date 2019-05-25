Snapdragon 855'li Redmi K20 Pro'nun fiyat etiketi açığa çıktı

28 Mayıs tarihinde tanıtılacak Redmi K20 Pro'nun fiyat etiketini açığa çıkaran bir poster yayınlandı. Weibo'da paylaşılan görsel akıllı telefonun üç farklı varyant olarak sunulacağını ortaya koyuyor. Başlangıç modelinin fiyatı 376 dolar.

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"Redmi K20, gücünü Snapdragon 730’dan alacak"

Poster merakla beklenen Redmi K20 Pro'nun 6 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi üç farklı versiyonunun olacağını gösteriyor. Akıllı telefonun bu modelleri sırasıyla 376 dolar, 405 dolar ve 434 dolar fiyatla satılacak.

Çentiksiz ekranla gelecek

Poster, Redmi K20 Pro'nun bazı önemli özelliklerini de gözler önüne serdi. Akıllı telefon Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak. Ayrıca çentiksiz bir ekranla geleceğini belirtelim. Cihaz açılır-kapanır selfie kamerası ve 48 megapiksel sensörlü üç arka kamera ile sunulacak. 4.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği de gelen haberler arasında.

Fiyatlandırma detaylarını öğrenmemizi sağlayan sızıntı, Redmi K20 modelinin daha zayıf bir yonga seti ile donatılabileceğini gösteriyor. Muhtemelen telefon Xiaomi Mi 9 SE modelinde kullanılan Snapdragon 730 veya Snapdragon 712 yonga setiyle piyasaya sürülecek.

https://www.gizchina.com/2019/05/24/alleged-redmi-k20-pro-prices-revealed-in-leaked-image/