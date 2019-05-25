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Snapdragon 855'li Redmi K20 Pro'nun fiyat etiketi açığa çıktı

Merakla beklenen Redmi K20 serisi 28 Mayıs tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Yayınlanan yeni bir poster Redmi K20 Pro varyantının fiyat etiketini öğrenmemizi sağladı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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28 Mayıs tarihinde tanıtılacak Redmi K20 Pro'nun fiyat etiketini açığa çıkaran bir poster yayınlandı. Weibo'da paylaşılan görsel akıllı telefonun üç farklı varyant olarak sunulacağını ortaya koyuyor.  Başlangıç modelinin fiyatı 376 dolar.
Ayrıca Bkz. "Redmi K20, gücünü Snapdragon 730’dan alacak"
Poster merakla beklenen Redmi K20 Pro'nun 6 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi üç farklı versiyonunun olacağını gösteriyor. Akıllı telefonun bu modelleri sırasıyla 376 dolar, 405 dolar ve 434 dolar fiyatla satılacak.

Çentiksiz ekranla gelecek

Poster, Redmi K20 Pro'nun bazı önemli özelliklerini de gözler önüne serdi. Akıllı telefon Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak. Ayrıca çentiksiz bir ekranla geleceğini belirtelim. Cihaz açılır-kapanır selfie kamerası ve 48 megapiksel sensörlü üç arka kamera ile sunulacak. 4.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği de gelen haberler arasında.
Fiyatlandırma detaylarını öğrenmemizi sağlayan sızıntı, Redmi K20 modelinin daha zayıf bir yonga seti ile donatılabileceğini gösteriyor. Muhtemelen telefon Xiaomi Mi 9 SE modelinde kullanılan Snapdragon 730 veya Snapdragon 712 yonga setiyle piyasaya sürülecek.

https://www.gizchina.com/2019/05/24/alleged-redmi-k20-pro-prices-revealed-in-leaked-image/ Yorum Yaz
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kreat 2 hf. en beğenilen
Paranın değersizliğinemi yanarsın yoksa fahiş vergilere mi...
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kreat 2 hf. en beğenilen
Paranın değersizliğinemi yanarsın yoksa fahiş vergilere mi...
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leocorte 2 hf.
6GB + 64 GB 4.500 lira. TR'de 855 için iyi fiyat bence.
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WalterWhite00 2 hf.
mi 9'un türkiye'ye geliş fiyatını doğru tahmin etmiştim.
forum.donanimhaber.com/...
daha önce mi 8'de de doğru tahminde bulunmuştum.
bunlara dayanarak eğer paylaştığınız görseldeki fiyatlar doğruysa k20 pro'nun 6/128 versiyonunun türkiye'deki çıkış fiyatının 4300-4500 lira arasında olacağını düşünüyorum. birkaç ay sonra 4000 olur. tabi ekstra vergi gelmez ve döviz kuru fazla değişmezse.
sızan özellikler doğruysa uzun zamandır beklediğim ideal telefon olmuş diyebilirim. geniş ve çentiksiz ekran , iyi batarya, iyi kamera, iyi performans. umarım tahminimden de ucuz olur. mi 8'i satıp buna geçerim direk

salı günü tanıtılacak. dört gözle bekliyorum
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Bloodin 2 hf. WalterWhite00
450 dolarlık telefonu (Mi 9 64 GB) %25 ÖTV ile 4700'den getiren zihniyet 405 dolarlık K20 6/128'i %50 ÖTV ile 4750'den aşağı getirmez, 5000 bile çekeceklerinden şüpheleniyorum... Hatta Mi 9 ile ikisi birbirinin satışını engeller diye K20'yi getirmezlerse hiç şaşırmam çünkü müşteri odaklı olmadılar, olmayacaklar...
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TearsForFears 2 hf.
Mi 9 se 4000 den gelmiş bu 5000 den gelir, xiaomi türkiye kazığı
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dodofran 2 hf.
fiyatlar sd 855 e göre çok çok iyi. telefon şu haliyle mi 9 dan daha dolu görünüyor ve arada 70-80 dolar fark var. xiaominin uygun fiyatlı modeli ana modelden daha iyi yapma eğilimi devam ediyor.
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life-i 2 hf.
Fiyatlar dünya için tam bir flagship killer cihazına uygun. Özellikle Poco F1'e Göre daha güzel bir kasası varsa cihazın alınabilir bir cihaz olur. Tabi bu yazdıklarım Dünya için bizdeki fiyatlar yine flagship fiyatları.
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