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Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın

Lenovo geçen ay çıkardığı Z5 Pro modelinin daha gelişmiş bir versiyonunu tanıttı. Z5 Pro GT olarak lanse edilen cihaz Snapdragon 855 ve 12 GB RAM ile güçlendirilmiş dünyanın ilk telefonu oldu.
5 ay
16,1b
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45
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo, Çin'deki etkinliğinde Z5s'i tanıttıktan sonra dünyanın ilk Snapdragon 855'li akıllı telefonu olan Lenovo Z5 Pro GT'yi duyurdu. Aynı zamanda dünyanın ilk 12 GB RAM'li akıllı telefonu da olan Lenovo Z5 Pro GT, 2019'un Ocak ayında satışa sunulacak.
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Çinli şirket çeçtiğimiz ay kızaklı tasarım ve Snapdragon 710 yonga setine sahip Lenovo Z5 Pro modeli tanıtmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun yeni yonga seti, daha fazla RAM ve depolama alanı içeren gelişmiş bir versiyonunu çıkardı.

AnTuTu listesine tepeden girdi

Lenovo Z5 Pro GT, cam arka panelinin altındaki karbon fiber kaplama ve kırmızı renkli çerçevesi ile oldukça spor bir görünüm sunuyor. Akıllı telefonun 368.480 puanla AnTuTu listesinin tepesine yerleştiğini de belirtelim. 7nm Snapdragon 855 yonga seti ve 12 GB RAM sayesinde cihaz AnTuTu'da son derece yüksek bir puan almayı başardı.
Lenovo Z5 Pro GT'nin 12 GB RAM'le güçlendirilmiş varyantı, 512 GB dahili depolama alanına sahip. Telefonun özelliklerinin geri kalanı normal Z5 Pro ile aynı. Kısaca hatırlatmak gerekirse Full HD+ çözünürlükte 6.39 inç AMOLED ekran, Android 9.0 Pie işletim sistemi, ekrana entegre parmak izi tarayıcısı, 24 megapiksel + 16 megapiksel çift arka kamera, 16 megapiksel + 8 megapiksel çift ön kamera ve 3.350 mAh pil ile geliyor.

Lenovo Z5 Pro GT'nin fiyatı ve çıkış tarihi

Lenovo Z5 Pro GT'nin fiyat etiketleri 391 dolar ile 638 dolar arsında değişen dört farklı varyantı mevcut. Cihaz aşağıdaki konfigürasyonlarda satın alınabilecek:
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 391 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 435 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı - 579 dolar
  • 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı - 638 dolar
Şirket 1 Ocak itibariyle akıllı telefon için ön sipariş almaya başlayacak. Lenovo Z5 Pro GT'nin 24 Ocak tarihinde ise satışa sunulacağı bildirildi.

https://www.fonearena.com/blog/271055/lenovo-z5-pro-gt-price-specifications.html Yorum Yaz
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mu5tafa 5 ay
Huawei yılbaşında en hızlı işlemciyi yapıyor. Qualcomm ve Apple işlemcilerini çıkarınca yine 3. Oluyor yıl sonunda. Her sene aynı..
2 Yanıt Yanıtla +8
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Guest-6B5A59FD1 5 ay
Türkiyeye hak eden fiyatla gelsin bak bakalım o kazık fiyatlarla satılan Xiaomi nasıl aşağıya düşürülüyor.
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Manhunt Three 5 ay
Harika. Lenovo inanılmaz bir geri dönüş yaptı.
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gambit666 4 ay
ülkemizde satışa çıkacak mı? bilgisi olan var mı?
12 gb/512
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haydarali34 4 ay
Telefonun her şeyi iyi hoş güzel de batarya olmamış en azından 4000 mAh olsaydı.
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Krone 4 ay
391 dolar gayet iyi bir fiyat. 6 GB Ram yeterli.
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A.N.E.Y.H. 4 ay
Ben geldim hemen yerimi şimdiden ayırttırayım.Yanlız Honor V20 ile kıyaslama yapsak değerli arkadaşlar görüşünüz ne olurdu? fiyatlar birbirine çok yakın lakin işlemciler ve diğer teknik detaylar hangisini öne çıkarıyor ve sizin tercihiniz hangisi olurdu?
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DH Misafiri 5 ay
Artık içine Battlefield V yükler oynarız veya Gta 5
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nebulabado 5 ay
855 de 5G modem opsiyonel, isteyen üretici kullanıyor isteyen kullanmayabilir
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DH Misafiri 5 ay
versiyon ve fiyat bilgileri yanlış yazılmış
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deoks 5 ay
Hele şükür clash of clansı kasılmadan oynayabileceğim.
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yolyordam35 5 ay
Guzel fiyat
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justmark 5 ay
3000 batarya gayet yeterli arkadaşlar. SD855 var SD845 den %30 daha az enerji tüketiyor dediklerine göre sd845 ile 7 saat gidiyorsa batarya sd855 de 10 saat gidiyor tabi o kdar gitmezde yine fark olur
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fatihburak95 5 ay justmark
justmark
3000 batarya gayet yeterli arkadaşlar. SD855 var SD845 den %30 daha az enerji tüketiyor dediklerine göre sd845 ile 7 saat gidiyorsa batarya sd855 de 10 saat gidiyor tabi o kdar gitmezde yine fark olur

Ekran yakıyor zaten pili. Yoksa işlemci hiç bir zaman yüzde 100 kullanılmıyor ki oyun oynanmadiktan sonra. WhatsApp 9gag internette gezme vs asıl bunlar şarj yiyor(ekran parlaklığı ve enerjisi ile doğru orantılı)
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