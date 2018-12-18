Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın

Lenovo, Çin'deki etkinliğinde Z5s'i tanıttıktan sonra dünyanın ilk Snapdragon 855'li akıllı telefonu olan Lenovo Z5 Pro GT'yi duyurdu. Aynı zamanda dünyanın ilk 12 GB RAM'li akıllı telefonu da olan Lenovo Z5 Pro GT, 2019'un Ocak ayında satışa sunulacak.

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Lenovo Z5 Pro modeli gelişmiş bir versiyonunu çıkardı. Çinli şirket çeçtiğimiz ay kızaklı tasarım ve Snapdragon 710 yonga setine sahipmodeli tanıtmıştı . Şimdi ise akıllı telefonun yeni yonga seti, daha fazla RAM ve depolama alanı içerençıkardı.

AnTuTu listesine tepeden girdi

Lenovo Z5 Pro GT, cam arka panelinin altındaki karbon fiber kaplama ve kırmızı renkli çerçevesi ile oldukça spor bir görünüm sunuyor. Akıllı telefonun 368.480 puanla AnTuTu listesinin tepesine yerleştiğini de belirtelim. 7nm Snapdragon 855 yonga seti ve 12 GB RAM sayesinde cihaz AnTuTu'da son derece yüksek bir puan almayı başardı.

Lenovo Z5 Pro GT'nin 12 GB RAM'le güçlendirilmiş varyantı, 512 GB dahili depolama alanına sahip. Telefonun özelliklerinin geri kalanı normal Z5 Pro ile aynı. Kısaca hatırlatmak gerekirse Full HD+ çözünürlükte 6.39 inç AMOLED ekran, Android 9.0 Pie işletim sistemi, ekrana entegre parmak izi tarayıcısı, 24 megapiksel + 16 megapiksel çift arka kamera, 16 megapiksel + 8 megapiksel çift ön kamera ve 3.350 mAh pil ile geliyor.

Lenovo Z5 Pro GT'nin fiyatı ve çıkış tarihi

Lenovo Z5 Pro GT'nin fiyat etiketleri 391 dolar ile 638 dolar arsında değişen dört farklı varyantı mevcut. Cihaz aşağıdaki konfigürasyonlarda satın alınabilecek:

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 391 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 435 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı - 579 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama alanı - 638 dolar

Şirket 1 Ocak itibariyle akıllı telefon için ön sipariş almaya başlayacak. Lenovo Z5 Pro GT'nin 24 Ocak tarihinde ise satışa sunulacağı bildirildi.

https://www.fonearena.com/blog/271055/lenovo-z5-pro-gt-price-specifications.html